Con đường trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Anh của chàng trai 27 tuổi

Dân trí Hai năm trước khi lập công ty sự kiện ảo, Boufarhat (27 tuổi, ở Anh) không thể ngờ mình có thể trở thành tỷ phú nhanh như vậy, nhưng đại dịch đã mang lại vận may cho anh.

Kỳ lân công nghệ có giá trị nhất châu Âu

Hai năm trước, khi Johnny Boufarhat thành lập công ty kinh doanh sự kiện ảo, thế giới không có đại dịch, không có phong tỏa, không bị hạn chế đi lại. Nhưng tất cả đã thay đổi trong năm 2020.

Sự bùng phát của dịch Covid-19 đã buộc vô số sự kiện, hội nghị lớn phải hủy bỏ hoặc hoãn lại khi các chính phủ trên thế giới thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan. Nhờ đó, những công ty cung cấp phần mềm hội nghị truyền hình như Zoom, Microsoft, Google được hưởng lợi.

Tuy nhiên, không chỉ những gã khổng lồ công nghệ Mỹ mới chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc mà Hopin - công ty của Boufarhat - cùng một số công ty khởi nghiệp khác như Run The World, Bizzabo cũng kinh doanh khởi sắc hơn khi những đơn vị tổ chức sự kiện chuyển sang hình thức trực tuyến.

Boufarhat - sáng lập viên của nền tảng tổ chức sự kiện trực tuyến Hopin - trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Anh (Ảnh: Hopin).

Làn sóng nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến đã nhanh chóng đưa Hopin lên vị trí "kỳ lân" với mức định giá vượt 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hồi tháng 11 năm ngoái. Giá trị thị trường của Hopin sau đó đã tăng gấp đôi lên mức 5,65 tỷ USD vào tháng 3 vừa qua.

Giờ đây, khi công ty hoàn tất vòng gọi vốn thứ 4 kể từ tháng 2 năm ngoái khi huy động thêm 450 triệu USD, giá trị của Hopin đã được nâng lên thành 7,75 tỷ USD. Đợt huy động mới đã đưa công ty khởi nghiệp này trở thành một trong những kỳ lân công nghệ có giá trị nhất châu Âu.

Vận may bất ngờ

Nói với CNBC, người sáng lập của Hopin, anh Boufarhat (27 tuổi) cho rằng phần lớn thành công của công ty là do may mắn. "Bạn có thể thực sự chăm chỉ và đưa ra một số quyết định quan trọng để doanh nghiệp đi đúng hướng. Nhưng một phần thực sự rất lớn để đưa bạn đến thành công là may mắn", Boufarhat nói.

Doanh nhân sinh ra ở Australia này bắt đầu thành lập Hopin vào tháng 6/2019 tại London khi anh bị chuẩn đoán mắc bệnh tự miễn dịch khiến anh không thể ra khỏi nhà. Đó là thời điểm ý tưởng về một phần mềm tốt hơn cho các cuộc họp trực tuyến xuất hiện và nền tảng tổ chức sự kiện ảo Hopin đã ra đời.

Với các công cụ trò chuyện ảo, mạng một-một, Hopin cho phép các đơn vị tổ chức sự kiện trực tuyến với số lượng tối đa 100.000 người.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều người phải chuyển sang làm việc từ xa, Hopin đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Hiện công ty khởi nghiệp này đang có hơn 100.000 khách hàng bao gồm America Express, NATO và hơn 17 triệu người dùng đăng ký tài khoản.

Giá trị doanh nghiệp tăng cao đã đưa Boufarhat trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất tại Anh trên sổ sách, theo Sunday Times Rich List. Từ chỉ có 8 nhân viên vào tháng 3/2020 đến nay Hopin đã có 800 người, tất cả đều đang làm việc từ xa.

Nói về thành công của công ty, Boufarhat cho biết: "Rất nhiều thứ đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Thật sự mà nói, tôi ước đại dịch không bao giờ xảy ra. Chúng tôi vẫn tăng trưởng nhanh trước đại dịch, nhưng rõ ràng Covid-19 đã thúc đẩy công ty phát triển nhanh hơn".

Về kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), Boufarhat cho hay Hopin dự kiến sẽ IPO trong khoảng 2-4 năm tới.

Nhật Linh

Theo CNBC