Cổ phiếu Novaland có biến sau khi ông Bùi Cao Nhật Quân ngồi "ghế nóng"

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/5, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland bất ngờ giảm sàn về 19.100 đồng/đơn vị. Đến cuối phiên, mã này còn dư mua giá sàn hơn 22,8 triệu đơn vị, thanh khoản tăng vọt lên hơn 35,2 triệu cổ phiếu.

Diễn biến bất thường này xảy ra sau chuỗi ngày tăng mạnh của cổ phiếu địa ốc từ giữa tháng 3. Mã này đã tăng gấp đôi từ khoảng 10.300 đồng lên 20.500 đồng/đơn vị ngay trước kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, Novaland vừa có biến động nhân sự. Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhường ghế cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân. Đồng thời, ông Nhơn cũng không còn là người đại diện pháp luật của công ty và ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc - được bổ nhiệm thay thế.

Doanh nghiệp cũng công bố kết quả quý I với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 860 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với số lỗ cùng kỳ năm trước.

Quay trở lại thị trường chung, VN-Index chốt phiên gần như đi ngang, chỉ giảm 0,04 điểm, về mức 1.854,06 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 21.186 tỷ đồng.

Dù chỉ số chính chìm trong sắc đỏ nhưng trên sàn HoSE, cổ phiếu tăng điểm chiếm thế áp đảo.

Áp lực của thị trường nằm trong nhóm Vingroup, khi cả 2 mã VIC và VHM cùng tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Tiếp đó là một số cổ phiếu ngân hàng, bất động sản như FPT, STB, NVL, ACB, TCB, LPB...

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp thị trường níu giữ được điểm số, như VPB, VRE, MWG, VCB, BSR, POW, CTG...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.022 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như ACB, FPT, HPG, VCB còn một số cổ phiếu được mua ròng như POW, VRE, MWG, VCG, BID.