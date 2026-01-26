Cổ phiếu nằm sàn la liệt, gọi tên công ty bầu Đức, đại gia Đặng Thành Tâm

Thị trường chứng khoán đầu tuần rơi vào trạng thái điều chỉnh mạnh. Đến cuối phiên, sắc đỏ bao trùm cả 2 sàn, VN-Index giảm hơn 27 điểm về 1.843,72 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 gây sức ép lớn khi giảm hơn 45 điểm.

Trên sàn HoSE, 11 mã giảm sàn với những cổ phiếu đáng chú ý như HAG (Hoàng Anh Gia Lai, liên quan bầu Đức), KBC (Đô thị Kinh Bắc, liên quan đại gia Đặng Thành Tâm), DGC (Hóa chất Đức Giang, liên quan đại gia Đào Hữu Huyền)... Trong đó, cổ phiếu HAG có thanh khoản hơn 20,6 triệu đơn vị, KBC được giao dịch hơn 11,2 triệu đơn vị... Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang còn là mã giảm sàn duy nhất trong nhóm VN30.

Chứng khoán điều chỉnh mạnh đầu tuần (Ảnh: Hữu Khoa).

Thị trường ghi nhận cổ phiếu VIC ảnh hưởng mạnh nhất tới diễn biến chỉ số, khi giảm 3,33% trong phiên hôm nay và lấy đi 7,89 điểm của VN-Index. Cùng với mã này, cổ phiếu khác trong "họ" Vingroup là VHM (Vinhomes) cũng gây tác động. Một số cổ phiếu ngân hàng như HDB, VPB, MBB, TCB, SHB... đều góp mặt trong nhóm tạo sức ép đến thị trường chung.

Cổ phiếu VRE (Vincom Retail) cũng giảm 4,32%, là công ty đầu tiên trong hệ sinh thái Vingroup vừa báo cáo kết quả kinh doanh tích cực. Trong năm qua, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu hợp nhất 8.837 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm nhờ duy trì tỷ lệ lấp đầy tích cực của hệ thống trung tâm thương mại. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.446 tỷ đồng, tăng 57% và vượt 37% kế hoạch năm.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay dường như cân bằng giữa chiều mua và bán. Khối này bán mạnh các cổ phiếu đang giảm điểm như DGC, MWG, VJC và mua mạnh các mã tăng giá như BID, VNM, VCI, PLX, GAS, STB.