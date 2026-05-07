Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát

Ngày 6/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) từ diện cảnh báo sang kiểm soát, do vi phạm quy định thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, DGC bị chuyển sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, mã DGC đã vào diện cảnh báo cũng vì chậm nộp báo cáo tài chính, liên quan đến vụ việc Chủ tịch Đào Hữu Huyền và Phó Chủ tịch (con trai ông Huyền) là Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố, bắt tạm giam. Tài liệu công ty bị thu giữ để phục vụ điều tra.

Theo văn bản giải trình và lộ trình khắc phục chứng khoán bị cảnh báo, công ty này cho biết đang tiến hành các thủ tục để lựa chọn lại đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, sẽ được thông qua tại kỳ họp cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 8/5. Doanh nghiệp cho biết sau khi có đơn vị kiểm toán, sẽ tiến hành kiểm toán, công bố thông tin đầy đủ và dự kiến hoàn thành việc này ngay trong quý II để khắc phục tình trạng trên.

Nếu không sớm khắc phục, việc chuyển sang diện kiểm soát có thể khiến cổ phiếu DGC rời khỏi rổ chỉ số VN30.

Rổ chỉ số sẽ được xem xét lại định kỳ 6 tháng một lần, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư trong tháng 1 và tháng 7. Danh mục VN30 sẽ được xét duyệt vào ngày cuối cùng của tháng 6 và tháng 12 mỗi năm.

Cũng trong ngày này, công ty công bố thông tin bất thường liên quan đến cuộc họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT. Theo đó, nhóm cổ đông nắm 45,41% vốn điều lệ (bao gồm cả hơn 21% cổ phần được ủy quyền từ cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền và con trai) đề cử 3 ứng viên vào HĐQT Công ty, gồm ông Đào Hữu Kha, ông Nguyễn Quốc Trung, và ông Phạm Duy Tùng.

Trong đó, ông Đào Hữu Kha nắm hơn 5,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết được cử làm đại diện để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định.

Ông Đào Hữu Kha (sinh năm 1970) là em trai ông Đào Hữu Huyền, chuyên môn về Quản trị Kinh doanh, hiện đang là cán bộ Phòng Dự án Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (công ty con của DGC).

Ông Nguyễn Quốc Trung (sinh năm 1971) có chuyên môn kỹ sư điện tử, hiện là Trưởng phòng Dự án tại công ty, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Lào Cai.

Còn ông Phạm Duy Tùng (sinh năm 1988) có chuyên môn Kiến trúc sư, hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Khách sạn Rue du Charbon.