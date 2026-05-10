Hóa chất Đức Giang có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường, chính thức có Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) mới.

Cụ thể, công ty bầu ông Đào Hữu Kha, em trai cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền, giữ chức Chủ tịch trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Đào Hữu Kha sinh năm 1970, có trình độ cử nhân Quản trị Kinh doanh. Ông gia nhập công ty từ năm 2008, là cán bộ Phòng dự án Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Ông là cổ đông lớn của DGC với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 6% vốn, tương ứng gần 22,7 triệu cổ phiếu.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Đào Hữu Kha đã ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 6 công ty con hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, bất động sản và thể thao.

Nhân sự cấp cao được Hóa chất Đức Giang kiện toàn sau gần hai tháng kể từ khi cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền bị bắt tạm giam do vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Đào Hữu Huyền - cựu Chủ tịch HĐQT DGC cùng con trai là ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT. (Ảnh: DGC).

Ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang, đánh giá những sai phạm liên quan đến lãnh đạo cũ sẽ là bài học sâu sắc với công ty. HĐQT mới cam kết hoàn thiện, sửa đổi những "lỗ hổng pháp lý" còn tồn tại để tình trạng tương tự không diễn ra trong tương lai.

Năm 2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận gần 11.266 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 3.188 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm.

Hóa chất Đức Giang hiện vẫn chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, muộn gần 40 ngày so với quy định. Trên thị trường, cổ phiếu DGC đã bị chuyển sang diện kiểm soát và rời khỏi bộ chỉ số VN30.