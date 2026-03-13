Bão giá USD "quét" qua, loạt doanh nghiệp lớn Việt Nam gánh áp lực nợ

Đồng USD tiếp tục tăng giá so với đồng EUR trong phiên thứ ba liên tiếp vào ngày thứ Năm, tiến gần mức cao nhất của năm. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng leo thang làm dấy lên lo ngại về triển vọng của các nền kinh tế châu Âu phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, đồng thời thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến đồng bạc xanh như một kênh trú ẩn an toàn.

Đồng USD liên tục tăng giá

Đà tăng của USD diễn ra trong bối cảnh giá dầu bật mạnh sau khi Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và tuyến vận tải tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột kéo dài và gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, trong ngày thứ Năm cũng tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Hiện chỉ số USD đã tăng hơn 1,5% so với rổ các đồng tiền chủ chốt và đang tiến sát mức cao nhất kể từ tháng 11/2025. Đà tăng này một phần đến từ vai trò tài sản trú ẩn của đồng USD, đồng thời Mỹ cũng là quốc gia xuất khẩu năng lượng ròng.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hiện ở mức 25.065 đồng/USD, tăng 4 đồng so với phiên trước. Tương tự, nhiều ngân hàng thương mại lớn cũng điều chỉnh tăng tỷ giá, niêm yết giao dịch quanh mức 26.318 đồng/USD.

Diễn biến này tạo thêm áp lực đối với các doanh nghiệp có dư nợ vay lớn bằng USD hoặc có chi phí hoạt động chủ yếu tính bằng đồng tiền này.

USD liên tục tăng giá, áp lực nợ ngoại tệ "đè nặng" Genco3, PC1, Vietnam Airlines, Vietjet…. (Ảnh minh họa: DT).

Áp lực nợ ngoại tệ gọi tên Genco3, PC1, Vietjet....

Theo các chuyên gia phân tích của VIS Ratings, việc đồng USD tăng giá có thể tạo áp lực mất giá kéo dài đối với VND, từ đó làm gia tăng rủi ro tỷ giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam có dư nợ vay bằng USD.

Những doanh nghiệp chịu tác động lớn nhất chủ yếu thuộc các ngành sản xuất điện và cung cấp nước sạch, như Tổng công ty Phát điện 3 (Genco3), CTCP Tập đoàn PC1, CTCP Nước - Môi trường Bình Dương hay CTCP BCG Energy.

Bên cạnh đó, nhóm hàng không như Vietnam Airlines và Vietjet cũng chịu ảnh hưởng đáng kể, bởi các hãng này vừa có tỷ trọng nợ vay bằng USD khá lớn, vừa phát sinh nhiều chi phí hoạt động bằng đồng tiền này như nhiên liệu, thuê máy bay và bảo dưỡng.

Nếu biến động tỷ giá kéo dài, khả năng trả nợ và hồ sơ tín nhiệm của các doanh nghiệp trên có thể bị suy yếu, đặc biệt với những đơn vị chưa có biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hiệu quả.

Ngoài ra, rủi ro lạm phát gia tăng cùng áp lực tỷ giá cũng có thể khiến chính sách tiền tệ trong nước trở nên thắt chặt hơn, kéo theo lãi suất tăng và thanh khoản bị thu hẹp. Điều này sẽ làm chi phí vốn tăng lên và gia tăng rủi ro tái cấp vốn, nhất là đối với các doanh nghiệp bất động sản và hạ tầng có mức đòn bẩy tài chính cao, khả năng chi trả lãi vay hạn chế và áp lực đáo hạn nợ lớn trong ngắn hạn.

Các chuyên gia nhận định, nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam có thể trở nên kém tích cực hơn, qua đó gây thêm thách thức cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Tuy nhiên, lợi thế về vị thế trung tâm sản xuất cùng môi trường chính trị ổn định vẫn có thể giúp Việt Nam duy trì dòng vốn FDI, qua đó hỗ trợ ổn định tỷ giá trong trung hạn.