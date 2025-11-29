Cơ hội trúng xe, trúng vàng cùng livestream đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025

Livestream đặc biệt - Cơ hội trúng xe, trúng vàng

Mỗi khi đến các buổi livestream quay số của chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025, bà con nông dân lại tranh thủ thu xếp công việc đồng áng để kịp đón xem. Không chỉ là một buổi tối thư giãn, lan tỏa niềm vui sau những ngày vụ mùa bận rộn, chuỗi livestream quay số còn hé lộ những chủ nhân may mắn trúng vàng, trúng xe.

Anh Lắm là một trong những nông dân trồng lúa tại Cần Thơ may mắn trúng 0,5 chỉ nhẫn vàng 99,99 trong livestream quay số ngày 30/10. Niềm vui trúng lớn được anh hào hứng chia sẻ khi xuất hiện trong vai trò khách mời tại livestream quay số ngày 15/11. “Trúng vàng, trúng lớn vui lắm bà con ơi”, anh hồ hởi.

Anh Lắm phấn khởi chia sẻ niềm vui thắng lớn trong livestream ngày 15/11 (Ảnh: Phân bón Cà Mau).

Niềm vui và may mắn ấy sẽ tiếp tục được lan toả trong livestream quay số đặc biệt diễn ra vào ngày 30/11. Là số thứ 3 trong chuỗi 4 tập đặc biệt của chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025, livestream quay số sẽ trao 15 cơ hội sở hữu giải thưởng giá trị nhất chương trình - xe máy Honda Blade cho bà con nông dân. Song song đó, 75 nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 cũng sẽ tìm được chủ nhân may mắn tiếp theo.

Chương trình còn đưa không khí “Nhà nông vui thắng lớn” lên sóng livestream với bối cảnh mái nhà thôn quê mộc mạc, quen thuộc của người nông dân. Tại đây, các khán giả và khách mời sẽ được trải nghiệm bản sắc văn hóa địa phương, thưởng thức mâm cơm quê nhà và cùng chia sẻ niềm vui trúng mùa - trúng thưởng mà chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 mang lại.

Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 tiếp tục lan toả niềm vui “Nhà nông vui thắng lớn” trong livestream đặc biệt ngày 30/11 (Ảnh: Phân bón Cà Mau).

Khán giả cũng được hòa chung niềm vui, đón nhận may mắn khi theo dõi livestream trực tuyến. Chỉ cần tham gia minigame với các thao tác đơn giản, 20 người xem may mắn sẽ nhận được nạp điện thoại trị giá 100.000 đồng, một phần thưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực.

Gặt mùa vàng, vui Tết sớm cùng Mùa Vàng Thắng Lớn 2025

Năm nay, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 ghi dấu với hơn 1 triệu giải thưởng gồm 60 xe máy Honda Blade, 1.200 nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 và 1 triệu thẻ nạp điện thoại trị giá 10.000 đồng và 20.000 đồng, mở rộng cơ hội trúng thưởng cho nông dân khắp cả nước. Đây cũng là cách Phân Bón Cà Mau gửi lời tri ân chân thành đến bà con đã đồng hành và tin tưởng lựa chọn NPK Cà Mau.

Bên cạnh giá trị tinh thần, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 còn mang lại hiệu quả thực tế cho ruộng vườn. Nhiều nông dân cho biết năng suất mùa vụ năm nay tăng cao nhờ sử dụng NPK Cà Mau công nghệ PolyPhosphate trên nền Urea hóa lỏng tiên tiến hàng đầu châu Âu. Mỗi hạt phân đồng đều dinh dưỡng, giàu lân đa hữu hiệu giúp cây hấp thu hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng.

Cô Yên (Đồng Nai) chia sẻ: “Nhờ đại lý tư vấn nên tôi chuyển sang dùng NPK Cà Mau. Từ ngày dùng, cây cà phê khỏe hơn, trái chín đều, hạt mẩy. Năm nay tôi còn may mắn trúng được nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 nữa. Bà con quanh xóm cũng đổi qua dùng nhiều lắm vì thấy hiệu quả cải thiện đáng kể".

Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 trao niềm vui trúng xe, trúng vàng đến bà con nông dân (Ảnh: Phân bón Cà Mau).

Năm 2025 đang dần khép lại, mang theo nhiều kỳ vọng về một năm mới với những vụ mùa khởi sắc. Livestream quay số ngày 30/11 cũng là tập đặc biệt cuối cùng trong năm 2025 mang cơ hội trúng xe, trúng vàng đến cho bà con nông dân. Đón xem livestream trên Fanpage hoặc Youtube của Phân Bón Cà Mau để săn vận may cuối năm và đón một mùa Tết thịnh vượng cùng Mùa Vàng Thắng Lớn 2025.

Thông tin chi tiết truy cập https://www.pvcfc.com.vn/khuyen-mai/the-le-chuong-trinh-khuyen-mai-mua-vang-thang-lon-2025 hoặc liên hệ tổng đài 1800 888 606 (miễn phí).