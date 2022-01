Cơ hội nhận quà tặng khi chơi game trên ứng dụng SSI iBoard

Cơ hội nhận các giải thưởng trị giá 30 triệu đồng - chuyển vào tài khoản chứng khoán. Tổng giá trị giải thưởng chương trình lên tới 300 triệu đồng.

Như một lời chúc năm mới thuận buồm xuôi gió tới tất cả nhà đầu tư, từ ngày 20/1 đến 21/2, CTCP Chứng khoán SSI ra mắt game "Soi mã thần tài" trên ứng dụng giao dịch SSI iBoard, dành riêng cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại SSI. Đại diện SSI cho biết, đây cũng là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam xây dựng game trên hệ thống giao dịch trực tuyến, mang đến những trải nghiệm đầu tư mới mẻ và giải trí kết hợp cho nhà đầu tư dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Đại diện SSI chia sẻ, trong khoảng thời gian diễn ra chương trình, nhà đầu tư có tài khoản chứng khoán tại SSI có thể đăng nhập vào ứng dụng giao dịch trực tuyến SSI iBoard, lắc quẻ may mắn để nhận lì xì để nạp ngay vào tài khoản điện thoại. Nhà đầu tư cũng có thể sưu tập các mã chứng khoán may mắn để nhận giải thưởng lên tới 30 triệu đồng, nạp ngày vào tài khoản chứng khoán, hứa hẹn khởi đầu một năm đầu tư may mắn và thuận lợi, phát tài.

Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ chương trình "Soi mã thần tài", nhà đầu tư có thể gia tăng cơ hội nhận quà khi gieo quẻ trong các khung giờ đặc biệt. Tại "Sự kiện giờ vàng" 11h - 13h mỗi thứ Sáu hàng tuần và sự kiện "Lì xì ngày Tết Nguyên đán" từ 0h - 23h59 vào Mùng 1, Mùng 2, Mùng 3 Tết Nguyên Đán Nhâm dần, nhà đầu tư sẽ có thêm nhiều lượt gieo quẻ, thêm cơ hội nhận lì xì và các mã dự thưởng hiếm, từ đó thêm cơ hội nhận giải thưởng lớn của chương trình.

Chi tiết nội dung thể lệ sẽ được công bố chính thức và liên tục cập nhật trên website chính thức của SSI tại: https://www.ssi.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien-ssi/the-le-tham-gia-game-chao-xuan-soi-ma-than-tai-tren-bang-gia-ssi-iboard và trang Facebook Fanpage của Chứng khoán SSI. Nhà đầu tư cũng có thể mở tài khoản chứng khoán tại SSI ngay tại https://ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/mo-tai-khoan để tham gia chương trình.

Chia sẻ về chương trình "Soi mã thần tài", đại diện SSI cho biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng của chứng khoán Việt Nam, lớp nhà đầu tư mới có những yêu cầu cao hơn, nâng tiêu chuẩn của thị trường nói chung. Với vị thế là công ty hàng đầu trong ngành, SSI luôn nỗ lực để tiên phong đáp ứng và vượt kỳ vọng của nhà đầu tư. Chương trình "Soi mã thần tài" ra đời cũng không ngoại lệ, hy vọng mang đến những sản phẩm đầu tư chất lượng, những trải nghiệm đầu tư hấp dẫn và hài lòng nhất. Đây là lời chúc mừng năm mới thành công, khởi đầu một năm đầu tư may mắn và thuận lợi cho các nhà đầu tư của SSI.

Vị đại diện chia sẻ thêm, chương trình "Soi mã thần tài" là một trong nhiều ưu đãi của SSI trong năm mới. Song song với lộ trình đào tạo kiến thức chứng khoán bài bản, tư vấn tài chính hiệu quả cho khách hàng, liên tục cải thiện dịch vụ và ra mắt nhiều sản phẩm đầu tư chất lượng, CTCP Chứng khoán SSI còn tiên phong mang đến những chương trình thu hút nhà đầu tư mới. Hiện, chương trình "Bí mật đồng tiền" do Trung tâm Nội dung số VTV Digital với sự đồng hành chuyên môn của SSI, cung cấp nhiều góc nhìn về đầu tư, bám sát tình thị trường chứng khoán đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng.