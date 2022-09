Cơ hội mở rộng kinh doanh tại triển lãm quốc tế Mining Vietnam 2022

Sự kiện nhận được sự bảo trợ chính thức từ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Khách tham quan triển lãm Mining Vietnam tại Trung tâm Triển lãm quốc tế - I.C.E Hanoi năm 2018 (Ảnh: Mining Vietnam).

Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6/10/2022, triển lãm Mining Vietnam 2022 hứa hẹn là điểm đến giao thương lý tưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản. Tại triển lãm, các doanh nghiệp và khách tham quan sẽ được tham gia nhiều hoạt động trưng bày và thảo luận tất cả các vấn đề phát triển bền vững trong khai thác và phục hồi khoáng sản.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, triển lãm có nhiều thành công, thu hút những công ty hàng đầu trong ngành khai thác và xây dựng trong nước và quốc tế. Riêng trong năm 2022, triển lãm do Informa Markets Vietnam tổ chức dự kiến thu hút sự góp mặt của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới như FMC Ltd, Famur Sa, Haver Niagara GmbH, JSG Industrial Pte Ltd, Valentini Antonio Srl, Quangong Machinery Co.,Ltd, Công ty Cổ phần Công nghiệp Âu Việt… Đây đều là các công ty có tiếng trong ngành đến từ Trung Quốc, Anh, Đức, Ấn độ, Italy, Ba Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Theo kế hoạch, Mining Vietnam 2022 sẽ trưng bày các sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực khai khoáng như hệ thống sản xuất phụ trợ mỏ than điện và điện mỏ than, vật liệu, dụng cụ, thiết bị chế biến khoáng sản. Các thiết bị khai khoáng thông minh và tự động hóa, thiết bị khai thác bề mặt cũng như khai thác ngầm, dịch vụ vận chuyển và dịch vụ tổng hợp, tự động hóa, hóa chất, thiết bị nặng, cơ sở hạ tầng, quản lý, vật liệu, dụng cụ và thiết bị thuộc lĩnh vực xây dựng cũng sẽ góp mặt tại Mining Vietnam 2022.

Triển lãm dự kiến quy tụ nhiều đơn vị trưng bày uy tín trong và ngoài nước. Trong ảnh là triển lãm Mining Vietnam năm 2018 (Ảnh: Mining Vietnam).

Sự kiện dự kiến thu hút 3.000 khách tham quan chuyên ngành cùng đại diện các hiệp hội thương mại, viện nghiên cứu chuyên ngành. Hai chương trình hội thảo chuyên ngành với sự tham gia của các diễn giả uy tín, các chuyên gia hàng đầu về các chủ đề khai thác, khai khoáng và xây dựng cũng sẽ được tổ chức song song cùng triển lãm là "Số hóa trong ngành khai khoáng: Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn" tổ chức ngày 4/10/2022 của Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức và hội thảo "Mining 4.0: Ứng dụng thực tế của công nghệ, mô phỏng, số hóa và robot cho ngành khai khoáng" do Mesla tổ chức ngày 5/10/2022.

Buổi hội thảo chuyên đề sẽ diễn ra tại triển lãm Mining Vietnam (Ảnh: Mining Vietnam).

Thông tin chi tiết:

Ngày triển lãm: 4-6/10/2022.

Giờ mở cửa: 9:00 - 17:00 hàng ngày.

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm quốc tế - I.C.E Hanoi (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).