Cơ hội mở rộng chuỗi liên kết toàn cầu ngành thực phẩm và đồ uống

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2023 được tổ chức thường niên tại TPHCM bởi Công ty Vinexad - nhà tổ chức triển lãm hàng đầu tại Việt Nam.

Với tổng diện tích 20.000 m2, quy tụ 800 gian hàng của 700 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm sẽ mang tới đa dạng danh mục lĩnh vực sản phẩm trưng bày như thực phẩm, đồ uống, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, thủy sản, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, máy móc, thiết bị sản xuất, đóng gói, bảo quản thực phẩm.

Xây dựng quan hệ hợp tác kinh doanh toàn cầu tại các gian hàng quốc tế

Nổi bật tại triển lãm năm nay là 10 khu gian hàng quốc tế đến từ Ấn Độ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hy Lạp, Indonesia, Nga, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc.

Các khu gian hàng giới thiệu các sản phẩm thực phẩm, đồ uống đặc trưng như gia vị, hạt có dầu, ngũ cốc thực phẩm, trái cây khô, thịt trâu không xương đông lạnh của Ấn Độ, các dòng đồ uống chiết xuất hoa quả và bánh kẹo của Ba Lan, bánh mochi, trà sữa, thạch rau câu Đài Loan (Trung Quốc).

Với gian hàng Hàn Quốc, các sản phẩm sẽ là hải sản, kim chi, rong biển, trái cây tươi, bánh gạo tokbokki, nhân sâm, hồng sâm và các dòng sản phẩm chế biến từ sâm.

Hương vị rượu nho trứ danh của vang Hy Lạp, xúc xích, thịt hộp, mứt hoa quả nổi tiếng đến từ Nga, rượu hoa quả Singapore, bột cà ri, bột nấu ăn, nước sốt nấu ăn, nước chấm ngập tràn hương vị đất nước Thái Lan cũng sẽ được giới thiệu tại khu gian hàng này.

Khu gian hàng Ba Lan và Liên bang Nga tại Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2022 (Ảnh: Vinexad).

Đến với khu gian hàng quốc tế, khách tham quan sẽ tiếp cận xu hướng công nghệ mới trong ngành; thông qua đó khám phá các sản phẩm sáng tạo, công nghệ tiên tiến và những cách tiếp cận mới trong việc sản xuất, chế biến và đóng gói thực phẩm, đồ uống.

Thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế

Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm - đồ uống Việt Nam nhận được sự đồng hành và tài trợ bởi Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Năm nay, triển lãm dự kiện thu hút nhiều nhãn hàng quen thuộc như Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới, Công ty TNHH Tân Nhất Hương, Công ty chứng nhận Halal...

Bên cạnh đó, Triển lãm quốc tế thiết bị công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm và đồ uống nhận được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin, Công ty Song Hiệp Lợi, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật V.M.S,…

Bên cạnh các đơn vị triển lãm trong nước, triển lãm chào đón những doanh nghiệp quốc tế như Medallion Milk Co.; U.S. Soybean Export Council (USSEC); Shinsho Corporation; Sweet Brands Sp. Zo.o.; The Foodie Hub SDN BHD; Globals Trade Food Llc…

Các đầu bếp châu Âu trực tiếp trình diễn nấu ăn tại triển lãm (Ảnh: Vinexad).

Năm 2020, Covid-19 gây ảnh hưởng đến các hoạt động kết nối kinh doanh, do đó triển lãm đã xây dựng phiên bản trực tuyến với mục tiêu trở thành cầu nối giao thương thúc đẩy sự phát triển của ngành thực phẩm và đồ uống. Năm nay, triển lãm tiếp tục kết hợp cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến cùng kỳ vọng tận dụng ứng dụng công nghệ giúp các doanh nghiệp thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới không chỉ trong 3 ngày tại triển lãm, mà còn trong 365 ngày trên nền tảng số.

Loạt hoạt động nổi bật trong khuôn khổ triển lãm

Triển lãm cũng có nhiều hoạt động nổi bật gồm Chương trình kết nối giao thương thông qua các cuộc hẹn trước (Business matching) với nhiều quyền lợi dành cho người tham gia như hỗ trợ vé máy bay hoặc miễn phí khách sạn cho nhóm 3 người cấp quản lý trở lên, hỗ trợ chi phí đi lại cho đoàn từ 10 người trở lên (dành cho các tỉnh lân cận TPHCM).

Hai hội thảo chuyên ngành do công ty Vinexad phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI và Hội lương thực thực phẩm TPHCM (FFA) trong khuôn khổ triển lãm là:

- "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối với thị trường thế giới qua thương mại điện tử" vào 13h ngày 10/8 tại phòng hội thảo tầng 3 - SECC.

- "Chiến lược tiếp thị cho ngành thực phẩm và đồ uống - xu hướng và giải pháp trong bối cảnh mới" vào 9h ngày 11/8 tại phòng hội thảo tầng 3 - SECC.

Chương trình hội thảo nhận được sự quan tâm tham gia của các doanh nghiệp trong ngành (Ảnh: Vinexad).

Chương trình vui thưởng dành cho khách tham quan gồm check-in triển lãm nhận ngay quà tặng, chụp hình cùng các mascot, nhận nước giải khát và hàng nghìn phần quà thực phẩm.

