Chuyện đi lên từ phá sản, trở thành doanh nghiệp triệu đô của 1Office

Ông Lê Việt Thắng - CEO& Founder 1Office - đại diện nhóm tác giả lên nhận giải Ba Thành công cho 1Office - Nền tảng quản lý tổng thể doanh nghiệp tại Nhân tài Đất Việt lần thứ 16 (Ảnh: Đỗ Quân).

1Office là một giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp được nghiên cứu và phát triển dựa trên phương pháp tư duy khoa học, xuyên suốt kết hợp với nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và toàn diện.

Không chỉ cung cấp một giải pháp, phần mềm quản lý 1Office còn cung cấp cả một môi trường làm việc trực tuyến trên Internet khi số hóa toàn bộ doanh nghiệp và biến nó thành một khối thống nhất từ nhân sự, khách hàng, công việc, quy trình, kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp. Qua đó, mỗi thành viên tham gia hệ thống đều có thể dễ dàng giao tiếp và thừa hưởng những lợi ích để phục vụ cho công việc.

Hiện 1Office có 5.000 doanh nghiệp là đối tác và khoảng 170.000 user.

Trao đổi với Dân trí sau khi nhận giải, ông Lê Việt Thắng - CEO& Founder 1Office - đại diện nhóm tác giả hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi đã đạt thành tựu nhất định trong công việc kinh doanh nhưng chưa có sự ghi nhận nào cho đội ngũ kỹ thuật miệt mài 10 năm nay cho sản phẩm này. Giải thưởng này thực sự là niềm vui, niềm động viên to lớn cho các anh em 1Office sau một chặng đường dài nỗ lực".

Đi lên từ số 0, trải qua nhiều thất bại, suy sụp vì phá sản

Ông Lê Việt Thắng nhớ lại, ý tưởng làm phần mềm này được ông nung nấu từ khi còn sinh viên. Sau khi ra trường làm thuê một vài năm, ông quyết định khởi nghiệp với ý tưởng thiết kế một giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

Để "nuôi" ý tưởng, ông Thắng thu xếp tài chính bằng nhiều công việc và dành rất nhiều thời gian cho dự án. Khi được hỏi về bí quyết cho một sản phẩm công nghệ thông tin thành công được "manh nha" từ cách đây chục năm, ông Thắng không dám nhận về khả năng "đón đầu" hay "tầm nhìn dài hạn"…

"Thực sự lúc đấy tôi chỉ có niềm tin, sự cảm nhận là sớm muộn công nghệ số, chuyển đổi số sẽ phát triển, sẽ đi sâu vào ngóc ngách từng doanh nghiệp. Việc mình làm là cung cấp cho khách hàng một giải pháp tối ưu và họ sẽ lựa chọn mình. Mấy năm đầu, tôi và các cộng sự đón nhận nhiều thất bại nhưng vẫn cứ đứng dậy và bước tiếp", ông Thắng nói.

CEO & Founder 1Office tâm sự, thất bại cay đắng nhất đó là năm 2015, khi công ty đem sản phẩm ra thị trường nhưng không được đón nhận. "Tôi bị phá sản vì những tính toán sai lầm, tiền dốc sạch. Tôi muối mặt về vay người thân 500 triệu để trả nợ và thu xếp ổn định nhân sự. Lúc đó thật sự suy sụp. Nhưng may mắn thay, những nhân sự quan trọng vẫn ở lại và sát cánh bên tôi, cùng chiến đấu tiếp. Hiện tại công ty được định giá 30 triệu USD, một số anh em đi cùng tôi nay trở thành triệu phú rồi", ông Thắng chia sẻ.

Nhìn lại cả chặng đường 10 năm nhiều thăng trầm, CEO & Founder 1Office cho biết đã nếm trải nhiều thất bại. Song với ông, thất bại nhiều nhưng xứng đáng, chúng không làm ông cùng cộng sự mất niềm tin mà cố gắng nhiều hơn. "Sau mỗi lần vấp, chúng tôi nhận ra nhiều điều, chúng tôi tìm mọi cách sửa sai trên chính những thất bại. Chúng tôi có niềm tin. Đó là niềm tin rất lớn 1Office sẽ thành công", ông Thắng nói.

Ông cũng cho rằng, ngoài những cố gắng, nỗ lực của bản thân, của doanh nghiệp thì cũng có thêm yếu tố "gặp thời", sự khách quan từ thị trường. "Xu hướng chuyển đổi số đang lên ngôi với chất xúc tác là Covid-19, kinh tế Việt Nam sắp bước vào thời kỳ hoàng kim chuyển đổi số. Đặc biệt sự quan tâm của nhà nước đối với chuyển đổi số rất lớn, thay đổi cả nhận thức của xã hội. Cơ hội dành cho chúng tôi là rất lớn", ông hào hứng.

Theo CEO Lê Việt Thắng, hiện nay 1Office tự hào đứng trong top đầu mảng phần mềm cho doanh nghiệp. Trước đó, năm 2019, công ty đón nhận những dòng vốn đầu tiên. Đến bây giờ, phần mềm có tổng số 170.000 người dùng - con số không hề nhỏ.

Mục tiêu trở thành doanh nghiệp tỷ USD

Với hơn 10 năm ấp ủ ý tưởng về ứng dụng toán tin vào cuộc sống, 1Office là cách ông Lê Việt Thắng cùng cộng sự thực hiện ước mơ, hoài bão và đem đến giải pháp quan trọng cho doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp khi vận hành có rất nhiều bài toán liên quan tới quản trị con người, dòng tiền, công việc, bán hàng, quy trình, văn hóa doanh nghiệp… Cách 1Office thu hút người dùng đó giải tất cả bài toán đó trên một nền tảng, theo ông Lê Việt Thắng.

Cụ thể, Office chia làm 3 nhóm chính, bao gồm: nhóm công cụ quản lý con người, nhóm công cụ quản lý công việc, nhóm công cụ quản lý bán hàng. Ngoài ra phần mềm tích hợp thêm nhóm công cụ nâng cao để giải quyết các bài toán còn lại của doanh nghiệp.

"1Office sẽ số hóa toàn bộ quy trình của doanh nghiệp. Đây là thứ doanh nghiệp rất cần. Các doanh nghiệp phải quy trình hóa mới chuyển đổi số được. Có quy trình hóa thì mới nâng cao năng suất lao động được, tiết kiệm được các chi phí vận hành. Bộ công cụ khoảng gần 30 tính năng sẽ giải quyết hầu hết nhu cầu của doanh nghiệp", ông Thắng nói.

CEO Lê Việt Thắng cùng cộng sự đã mất 10 năm cho một hành trình tạo ra 1Office (Ảnh: NVCC).

Việc xây dựng nhiều tính năng trên một giải pháp, theo ông Thắng, đây là điểm rất quan trọng. Bởi một công ty vài trăm người, thậm chí cả nghìn người thì chắc chắn họ không muốn sử dụng nhiều phần mềm, công cụ. Hiện khách hàng lớn nhất của 1Office là doanh nghiệp có 8.000 người.

Thêm nữa, theo ông Thắng, việc tích hợp "All in one" sẽ có ưu điểm sẽ đồng bộ về mặt dữ liệu, giao diện, tiết giảm chi phí. "Cũng chính điều này sẽ khiến nó được sử dụng và ăn sâu vào doanh nghiệp. Tỷ lệ khách hàng rời bỏ chúng tôi rất ít, 7% năm", ông Thắng cho biết.

Nhiều ưu điểm, nhưng tại sao thị trường rất ít giải pháp "all in one" như vậy. Theo lý giải của ông, là do việc tích hợp như vậy rất "khó làm, khó bán". Tuy nhiên khi đã dùng rồi thì rất khó bỏ.

Một số ưu thế cạnh tranh khác cũng được CEO Lê Việt Thắng cho biết, đó là khả năng tích hợp mở rộng, khả năng tự động và tùy biến. Cuối cùng là chi phí rẻ, đó là vấn đề quyết định rất nhiều thứ, ông Thắng nói.

Chia sẻ những dự tính, kế hoạch sau khi đạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt, ông Thắng cho biết, đây là cuộc thi có giá trị, hàm lượng trí tuệ cao. Cuộc thi này giúp đội ngũ kỹ thuật được ghi nhận sau nhiều nỗ lực. "Tôi rất tiếc không được giải nhất. Nhưng tạm gác lại sau cuộc thi, tôi và cộng sự còn rất nhiều việc phải làm. Sản phẩm không đứng yên được. Đứng yên là khách hàng sẽ rời bỏ mình. Công nghệ phát triển từng giờ, từng ngày, rất nhiều tính năng phải phát triển. Rất nhiều công việc đang chờ chúng tôi", ông Thắng tâm sự.

Ông Lê Việt Thắng - CEO& Founder 1Office chia sẻ với báo chí sau sự kiện (Ảnh: VT).

Hào hứng tiết lộ về những mục tiêu trước mắt và lâu dài, ông cho biết công ty đang có "tham vọng" rất lớn đối với việc tiếp cận thị trường nước ngoài. Nếu thị trường trong nước, công ty phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt 500.000 người thì con số này với thị trường nước ngoài là 1 triệu. Hiện công ty đang xây dựng 1 đội tập trung phát triển mảng nước ngoài, tấn công thị trường Nhật Bản, các nước Đông Nam Á - những nền kinh tế tương đồng Việt Nam. Sau đó, đúc kết lại để tiến xa hơn sang các thị trường như Mỹ, châu Âu. Về sản phẩm, tùy từng thị trường sẽ nghiên cứu riêng, cụ thể.

"Tôi mong muốn có thể mang nhiều USD về cho đất nước, mang công ăn việc làm cho đất nước. Giá trị mang lại với thị trường nước ngoài sẽ cao gấp 4-5 lần trong nước khi chúng tôi tiếp cận được. Tuy nhiên thị trường nước ngoài cực kỳ khó tính, tiếp cận được không hề dễ. Dù biết khó, rất khó nhưng phải thử - nó rất đáng để thử", ông Thắng nói.

Cho rằng sản phẩm mình không thua các đối thủ nước ngoài nhưng ông cũng tự nhận, điểm yếu của doanh nghiệp là cần vốn và những khâu khác như marketing. Do vậy sắp tới công ty sẽ thực hiện gọi vốn và dành khoảng 2/3 số tiền thu về để phát triển thị trường quốc tế.

"Hiện công ty được định giá 30 triệu USD, cuối năm nay sẽ khoảng 40-50 triệu USD, năm 2025 - chúng tôi định giá trong nước 200 - 250 triệu USD và ở thị trường nước ngoài thì mức định giá gấp đôi như vậy", ông Thắng nói về mục tiêu giá trị.

Khá thú vị, nhà sáng lập Lê Viết Thắng không nhận mình là người mê làm "đại gia", "tỷ phú". "Với gia đình tôi, khoảng 2-3 triệu USD là sống được rồi sau đó tiền kiếm được sẽ để làm những việc để cho đi. Xây dựng cái gì đó giúp ích cho chuyển đổi số mà không tính phí hoặc quan tâm tới giáo dục", ông Thắng tiết lộ.