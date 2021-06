Chuyến bay thẳng khứ hồi kéo dài 36 tiếng đưa 240 người Việt từ Mỹ về nước

Dân trí Chuyến bay có tổng thời gian bay khứ hồi kéo dài hơn 36 tiếng, chở theo 240 công dân Việt Nam từ Washington D.C. về nước đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 0h sáng nay (25/6).

Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến Mỹ trong năm 2021 và là một trong 12 chuyến bay mà Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) được nhà chức trách Mỹ cấp phép hồi đầu tháng 6 để đưa người Việt hồi hương trong năm nay.

Hành khách làm thủ tục soi chiếu an ninh trước khi lên tàu bay tại sân bay quốc tế Washington Dulles.

Hành khách lên tàu bay trong trang phục bảo hộ.

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN5 được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner với hành trình từ Hà Nội đến Washington D.C., qua một điểm dừng tại Anchorage (Alaska, Mỹ) và sau đó bay thẳng về Việt Nam.

Chuyến bay có tổng thời gian bay khứ hồi kéo dài hơn 36 tiếng, khởi hành từ sân bay Nội Bài vào sáng 22/6 và hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) lúc 0h ngày 25/6.

Chuyến bay được thực hiện theo tiêu chuẩn phòng, chống dịch cao nhất của Vietnam Airlines.

Tổ bay phục vụ chuyến bay này là gần 30 người, gần gấp đôi so với chuyến bay thường lệ đến châu Âu, nhằm đảm bảo sức khỏe của các thành viên phi hành đoàn và an toàn bay. Vietnam Airlines cho biết hãng đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp độ 4 - mức cao nhất trong hệ thống tiêu chuẩn an toàn Covid-19 của hãng để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm trên chuyến bay.

Toàn bộ thành viên tổ bay và hành khách đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên tàu bay, mặc đồ bảo hộ, hạn chế tiếp xúc trong suốt hành trình và cách ly tập trung ngay khi trở về Việt Nam.

Chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 0h ngày 25/6.

Hành khách di chuyển xuống tàu bay.

Do Mỹ không phải điểm đến thường lệ nên hãng hàng không đã có sự chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng cho các chuyến bay trong năm nay. Các công việc phải thực hiện bao gồm phối hợp với cơ quan chức năng trong và ngoài nước để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, kiểm tra kỹ thuật tàu bay và bố trí nhân sự. Trong đó, công tác xin cấp phép bay của nhà chức trách Mỹ là khâu phức tạp nhất, mất đến 2,5 tháng để hoàn thành.

Phi hành đoàn thực hiện chuyến bay lên đến gần 30 người.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Vietnam Airlines đã được nhà chức trách Mỹ cấp phép thực hiện 12 chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước, trong đó giấy phép của Cục An ninh Vận tải nước này là điều kiện pháp lý quan trọng nhất.

Được biết, đến nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cơ quan này cấp phép. Đây được xem là bước đệm để hãng hàng không quốc gia chuẩn bị cho kế hoạch khai thác thường lệ đường bay giữa Việt Nam và Mỹ sau khi bệnh được kiểm soát và nhu cầu thị trường chuyển biến tích cực.

Châu Như Quỳnh