Chuỗi VinMart bị Covid-19 ảnh hưởng, ông chủ vẫn "bỏ túi" gần 500 tỷ đồng

Dân trí Chuỗi cửa hàng liên quan tới 21 trường hợp dương tính với Covid-19 từ phía nhà cung cấp, chủ chuỗi VinMart vẫn "bỏ túi" 500 tỷ đồng một ngày là thông tin đáng chú ý về đời sống doanh nhân tuần qua.

Bầu Đức giữ lời hứa với ông Bá Dương

Một trong những lý do khiến tỷ phú Trần Bá Dương không rót thêm tiền vào HAGL Agrico là vì nhiều công ty con của bầu Đức được bán cho phía Thaco, nhưng giấy tờ đất vẫn do ngân hàng BIDV nắm giữ. Lý do là để Hoàng Anh Gia Lai dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Để tìm cách tháo gỡ, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đã phải ra thông báo không bán bất cứ cổ phiếu HNG nào của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) như giao dịch đăng ký chuyển nhượng 51,5 triệu đơn vị trước đó. Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 16,1% tại HAGL Agrico với hơn 178 triệu cổ phần.

Ngoài việc giữ lời hứa dừng bán cổ phiếu với ông Trần Bá Dương, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức và BIDV sẽ tách bạch tài sản của HAGL Agrico đang được đảm bảo cho các khoản vay của tập đoàn. Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiến hành thanh toán các khoản vay cho BIDV, mở đường cho việc giải phóng các tài sản của HAGL Agrico đang bị cầm cố tại ngân hàng để bàn giao cho Thaco. BIDV cũng đồng ý hoàn trả giấy tờ đất 3 công ty HAGL Agrico đã bán cho Thaco từ năm 2019.

Ông Phạm Nhật Vượng "có thêm" hơn 13.000 tỷ đồng

Tuần qua, chỉ trong phiên giao dịch ngày 3/8, mã VIC tăng 6,51% đã giúp tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - bật tăng mạnh mẽ. Chỉ trong một ngày, tài sản trên sàn của người giàu nhất Việt Nam có thêm 13.414,6 tỷ đồng.

Ông Vượng đang trực tiếp nắm giữ 876 triệu cổ phiếu VIC và gián tiếp sở hữu 1,04 tỷ cổ phiếu này thông qua 92,88% cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup

Nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup bứt tốc tăng giá mạnh sau khi tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố đã ký kết với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Arcturus Therapeutics (Mỹ) nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vắc xin phòng Covid-19.

Với năng lực sản xuất lên tới 200 triệu liều/năm, dự kiến Vingroup sẽ xuất xưởng những lô vắc xin đầu tiên vào đầu năm 2022.

Ái nữ nhà Tân Hiệp Phát lỗ nặng với cổ phiếu Yeah1

Đầu năm 2020, bà Trần Uyên Phương - con gái nhà sáng lập Tân Hiệp Phát đã mua vào hơn 6 triệu cổ phiếu YEG và trở thành cổ đông lớn của Yeah1 với tỷ lệ sở hữu đứng thứ hai chỉ sau Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nguyễn Ảnh Nhượng Tống. Thời điểm đó, bà Phương bỏ ra hơn 49.000 đồng cho mỗi cổ phiếu YEG, tổng giao dịch gần 300 tỷ đồng.

Nhưng mới đây, ái nữ nhà Tân Hiệp Phát đã báo cáo giao dịch bán 251.600 cổ phiếu YEG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1. Giao dịch thực hiện vào ngày 28/7, giảm tỷ lệ sở hữu tại Yeah1 của bà Phương từ 21,6% xuống còn 20,8%.

Theo thị giá phiên giao dịch ngày 28/7, YEG có giá 15.050 đồng/cổ phiếu. Tính ra bà Phương thu về chỉ khoảng gần 4 tỷ đồng, lỗ gần 70% so với lúc mua vào.

Ông chủ chuỗi VinMart lãi "khủng"

Tuần qua, thông tin về 21 trường hợp dương tính với Covid-19 liên quan Công ty Thực phẩm Thanh Nga (số 82/651 Hai Bà Trưng) đã gây xôn xao không nhỏ tới VinMart. Công ty Thanh Nga được xác nhận là đơn vị cung cấp thịt lợn cho một số siêu thị/cửa hàng VinMart/VinMart+ khu vực Hà Nội.

Tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tiếp tục tăng mạnh sáng nay nhờ giá cổ phiếu MSN.

Ngay khi nhận được thông tin xác định các ca F0 liên quan Công ty Thanh Nga, VinCommerce đã dừng nhận hàng từ nhà cung cấp này. Những tưởng, các thông tin này sẽ gây ảnh hưởng tới giá cổ phiếu MSN của Masan Group, nhưng mã chứng khoán này lại bất ngờ tăng 1,42% chạm mốc đỉnh.

Thậm chí, bất chấp những biến động mạnh của thị trường chung trong tháng 7, MSN đã đạt được mức tăng ấn tượng 12,22% trong một tuần qua và tăng 19,32% trong một tháng.

Với diễn biến sáng 2/8, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group - tăng thêm gần 500 tỷ đồng do sở hữu trên 254 triệu cổ phiếu MSN.

Thế Hưng