Chứng khoán Vina triển khai hưu trí bổ sung tự nguyện cho nhân viên

Với quan điểm nhân sự là tài sản lớn nhất và là động lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, VNSC là một trong những công ty tiên phong trong ngành chứng khoán lựa chọn Hưu trí an vui - chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện được cung cấp bởi Dragon Capital - làm phúc lợi cho nhân viên.

Lễ công bố triển khai chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện giữa VNSC và Dragon Capital.

Theo đại diện VNSC, điều này không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt về mặt chính sách mà còn thể hiện mạnh mẽ cam kết của VNSC đối với người lao động, hướng đến các giá trị bền vững cho doanh nghiệp. Việc áp dụng chương trình này tạo ra môi trường làm việc với phúc lợi tốt nhất cho nhân sự và thể hiện trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển an sinh xã hội, phù hợp với định hướng phát triển bền vững theo tiêu chí ESG của VNSC.

Hưu trí an vui là sản phẩm tài chính đầu tư dài hạn, được thiết kế và vận hành trên cơ sở tự nguyện giữa người lao động và doanh nghiệp. Chương trình nhằm khuyến khích việc đầu tư dài hạn và tích lũy để người lao động có thêm thu nhập khi nghỉ hưu. Mô hình quỹ hưu trí tự nguyện này được quản lý và giám sát bởi Bộ Tài chính, đảm bảo sự công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của các đối tượng tham gia. Hưu trí an vui, được cung cấp bởi Dragon Capital, là chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Na Sung Soo - Giám đốc điều hành VNSC - phát biểu tại buổi lễ về chính sách phát triển nhân sự trẻ.

Ông Na Sung Soo, Giám đốc điều hành Chứng khoán Vina, chia sẻ: "Nhân sự trẻ Việt Nam đang ngày càng quan tâm tới việc đầu tư cho hưu trí. Tại VNSC, nhân sự dưới 35 tuổi chiếm gần 90% và là đội ngũ quan trọng trong quá trình cải tiến doanh nghiệp. Chính vì vậy, VNSC đã có những chính sách phúc lợi cạnh tranh và tích cực đầu tư cho sự phát triển con người. Chúng tôi hiểu rằng việc đầu tư nên bắt đầu từ sớm và sự hợp tác triển khai quỹ Hưu trí an vui với Dragon Capital là động lực giúp nhân sự VNSC hình thành thói quen đầu tư cho tương lai ngay từ bây giờ. Chúng tôi tin tưởng quỹ Hưu trí an vui sẽ mang đến cho nhân sự VNSC sự đảm bảo an toàn tài chính và an tâm sau khi nghỉ hưu".

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh, đại diện Dragon Capital chia sẻ tại buổi lễ về tầm quan trọng của hưu trí tự nguyện.

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc quản lý tài sản khối trong nước Dragon Capital Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi tâm đắc và chia sẻ tầm nhìn với VNSC trong việc đầu tư cho sự phát triển con người, và tương lai tài chính an toàn cho nhân viên. Với kinh nghiệm từ thị trường quốc tế và 30 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, chúng tôi tin rằng chương trình Hưu trí an vui sẽ là giải pháp hữu ích trong việc mang lại tương lai tài chính tươi sáng hơn, trao quyền cho nhân viên VNSC lên kế hoạch cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Sự hợp tác này là cam kết của cả hai công ty vì phúc lợi tài chính cho nhân viên VNSC, giúp họ tham gia vào hành trình thịnh vượng và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình".

Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), nếu không có sự hỗ trợ tích cực từ ngân sách Nhà nước, thì đến năm 2030 Việt Nam sẽ có trên 16 triệu người cao tuổi không có lương hưu do tốc độ già hóa dân số diễn ra nhanh hơn tốc độ phát triển của nền kinh tế.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh và số lượng người cao tuổi ngày càng tăng, một hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội cần được thiết kế theo hướng đa tầng nhằm hỗ trợ và bổ sung cho nhau để đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Trong hệ thống này, chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện là một giải pháp khi người lao động hoặc doanh nghiệp muốn đóng để người lao động được hưởng quyền lợi hưu trí cao hơn khi về già, thường do các doanh nghiệp bảo hiểm và các công ty quản lý quỹ đảm nhận.

Sự hợp tác giữa Chứng khoán Vina và Dragon Capital trong việc triển khai quỹ Hưu trí an vui phản ánh sự cam kết giữa hai công ty nhằm đảm bảo phúc lợi và sự an tâm sau khi nghỉ hưu của nhân viên VNSC. Bằng việc trang bị cho nhân viên giải pháp đầu tư dài hạn để chuẩn bị cho cuộc sống hưu trí ngay từ bây giờ, sự hợp tác này còn thể hiện ý nghĩa tích cực hướng tới một tương lai bền vững cho bản thân mỗi nhân viên VNSC và gia đình của họ.

Công ty cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) được thành lập vào tháng 12/2006 theo giấy phép do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Với gần 17 năm hoạt động, VNSC hiện cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính theo quy định.

