Chứng khoán tuần mới: Dự báo sôi động hơn, dòng tiền chực chờ chảy vào đâu?

Nhiều khả năng TTCK tiếp tục phân hóa theo mùa công bố kết quả kinh doanh quý II

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC)

VN-Index tăng 1,1% kết thúc 3 tuần giảm liên tiếp và vẫn giảm dưới ngưỡng tâm lý 1.200 điểm. Ngành tăng điểm áp đảo với 14/19 ngành tuy nhiên chỉ có 211 cổ phiếu tăng so với 178 cổ phiếu giảm. Điều này đang cho thấy sự phân hóa cổ phiếu vẫn diễn ra khá mạnh.

Các ngành ô tô phụ tùng, thực phẩm đồ uống và ngân hàng tăng 1,5% trong khi dầu khí và hóa chất tiếp tục giảm gần 1,8% trước biến động giảm của giá dầu. Khối ngoại vẫn là điểm sáng khi tiếp tục mua ròng tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam và bán ròng tại các nước châu Á. Áp lực giảm điểm vẫn còn dù vậy nhiều khả năng TTCK tiếp tục phân hóa theo mùa công bố kết quả kinh doanh quý II và sự chuyển dịch nhẹ của dòng tiền khi chỉ số giao dịch vẫn đang giao cân bằng tại vùng đáy cũ.

GDP quý II ước tăng 7,7% đưa tăng trưởng 6 tháng đạt 6,4%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,7% (đóng góp 48%); khu vực dịch vụ tăng 6,6% (đóng góp 46%). Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng với tốc độ tăng 9,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng tăng 11,7% so cùng kỳ 2021. Tăng trưởng tín dụng ở mức 8,5%, tổng phương tiện thanh toán tăng 3,3%.

Vốn đầu tư ngân sách chỉ bằng 35% kế hoạch và vốn FDI đăng ký giảm 8,1% cùng kỳ. Xuất khẩu 6 tháng tăng 17,3%, nhập khẩu tăng 15,5% cùng kỳ, nhập siêu 0,7 tỷ USD. CPI tăng 0,7% trong tháng 6, bình quân 6 tháng tăng 2,4%. USD Index tăng 0,7% trong tháng 6. Sáu tháng nền kinh tế tăng trưởng tốt, vĩ mô ổn định dù vậy xuất khẩu, FDI đăng ký dấu hiệu giảm sút và lạm phát gia tăng - cần lưu ý trong 6 tháng cuối năm.

Khả năng trở lại đà giảm trong tuần mới vẫn có thể xảy ra

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Sau 3 tuần điều chỉnh liên tiếp để test lại vùng đáy cũ quanh ngưỡng 1.160 điểm trong tháng 5, thị trường đã có hồi phục trở lại trong giai đoạn cuối của tháng 6 sau ba phiên liên tiếp test thành công hỗ trợ 1.160 điểm (21/6-23/6) để hồi phục trở lại.

Tuy nhiên, với phiên giảm mạnh vào ngày 30/6 cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn khá yếu, thiếu sự ổn định cho một sự hồi phục dài hơi của thị trường. Và với phiên hồi nhẹ về cuối tuần nhưng với thanh khoản vẫn ở mức thấp thì khả năng thị trường quay trở lại đà giảm trong tuần tới vẫn có thể xảy ra.

Với góc nhìn dài hạn hơn, thị trường kỳ vọng sẽ có xu hướng tích lũy chặt chẽ dần, ở vùng giá hiện tại mặt bằng giá cổ phiếu vẫn đang ở mức hấp dẫn bởi định giá P/E đang thấp trong bối cảnh đà hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch vẫn được duy trì, tốc độ tăng trưởng GDP quý II tăng 7,72% cao nhất trong thập kỷ qua, nhiều doanh nghiệp niêm yết được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng lợi nhuận trong quý này.

Các nhà đầu tư giá trị nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn có thể giải ngân ở các phiên điều chỉnh mạnh như phiên 30/6 vừa qua. Với quan điểm thị trường đang hình thành vùng tích lũy, các nhà đầu tư dài hạn nên cân nhắc giải ngân từng phần bởi quá trình tích lũy sẽ có thể kéo dài. Tránh giải ngân theo phong cách "all in" để tránh bị tâm lý căng thẳng trong giai đoạn hiện tại, Với góc nhìn ngắn hạn, VN-Index có thể test lại đáy 1.160 điểm trong thời gian tới. Do đó nhà đầu tư nên thận trọng và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giải ngân mới.

Tiếp tục gặp khó khăn tại vùng cản 1.200 - 1.220 điểm

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Cuối tuần vừa rồi, mặc dù có diễn biến tiêu cực trong phiên nhưng tình hình đã được cải thiện vào giai đoạn cuối phiên với động thái hồi phục khá nhanh. Diễn biến này đã tạo ra tín hiệu hỗ trợ Hammer và giúp cân bằng lại thị trường.

Tuy nhiên, dòng tiền nhìn chung vẫn còn thận trọng, thể hiện qua thanh khoản khá thấp, đồng thời tín hiệu suy yếu tại vùng cản 1.200 - 1.220 điểm vẫn đang gây sức ép khá lớn cho thị trường.

Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục gặp khó khăn tại vùng cản này. Do đó, nhà đầu tư cần đánh giá lại cán cân cung cầu, tạm thời vẫn nên hạn chế mở mua trên diện rộng và cần hành động theo hướng phòng thủ trước rủi ro từ vùng cản.

Hi vọng giữ vững được vùng hỗ trợ 2 tháng qua

Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Thị trường đã có một phiên giao dịch kịch tính khi có sự đảo nghịch về tâm lý giữa phiên sáng và phiên chiều trong ngày 1/7. Trong phiên giao dịch sáng và đầu phiên chiều áp lực bán mạnh đẩy các chỉ số tiến sát về vùng hỗ trợ của tháng 6 với hầu hết các cổ phiếu chịu áp lực giảm. Tuy nhiên, ở thời điểm cuối phiên dòng tiền bất ngờ nhập cuộc tự tin giúp nhiều cổ phiếu đảo chiều tăng mạnh mẽ.

Phiên giao dịch cuối tuần vừa rồi cho thấy vùng hỗ trợ tháng 5 và 6 của VN-Index xoay quanh 1.160 điểm tỏ ra hiệu quả. Chỉ số VN-Index chịu sức ép tiến sát về vùng này trong phiên đầu tháng 7 nhưng lực cung bán không quá lớn. Điều này tạo điểm tựa để dòng tiền tự tin nhập cuộc trở lại với nhóm cổ phiếu chứng khoán giúp nhóm này hồi phục mạnh mẽ sau những phát biểu tích cực và quyết liệt gần đây của Bộ trưởng Bộ tài chính về nỗ lực đẩy nhanh việc nâng hạng TTCK Việt Nam.

Dưới góc độ phân tích kỹ thuật, đồ thị phiên cuối tuần kết thúc bằng một nến Hummer (nến búa đảo chiều) tạo ra những hi vọng giữ vững được vùng hỗ trợ 2 tháng qua. TVSI cho rằng tuần mới sẽ là một tuần sôi động hơn bởi ít nhất mức độ phân hóa đủ rộng đã quay trở lại và điều này cũng giúp những kỳ vọng mới tích cực hơn đang dần mở ra.

Có thể sẽ hồi phục ở phiên giao dịch đầu tuần

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

Thị trường có thể sẽ hồi phục ở phiên giao dịch đầu tuần và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định mức kháng cự 1.223 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên dòng tiền vẫn có thể sẽ phân hóa và thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, nhưng YSVN đánh giá rủi ro ngắn hạn đã có dấu hiệu giảm dần và cơ hội ngắn hạn gia tăng. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục cải thiện tích cực hơn.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục quan sát diễn biến thị trường và dừng bán, đặc biệt các nhà đầu tư ngắn hạn cũng có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp dưới 5%.

Theo đồ thị tuần, xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức giảm. Đồng thời, rủi ro trung hạn vẫn ở mức cao, nhưng chỉ báo tâm lý trung hạn tăng nhẹ cho thấy tâm lý nhà đầu tư cũng đã giảm bi quan hơn so với giai đoạn trước. Do đó, các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục đứng ngoài và quan sát diễn biến thị trường.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.