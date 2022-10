Chứng khoán Tân Việt ra thông báo với nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 9/10, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo với vai trò đại lý đăng ký lưu ký, đại lý thanh toán, đại diện người sở hữu trái phiếu, doanh nghiệp đang làm việc với các tổ chức phát hành, lên phương án đảm bảo thanh toán lãi và gốc cho nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trước ngày đáo hạn hoặc tại ngày đến hạn. Các tổ chức phát hành đều đảm bảo thanh toán lãi và gốc, đồng thời lên phương án để đáp ứng nhu cầu bán trước ngày đáo hạn.

Từ ngày 10/10, đối với kênh bán trái phiếu trực tiếp, Tân Việt tạm thời dừng nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp cho công ty. Tân Việt cho biết sẽ cùng tổ chức phát hành họp với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu theo từng lô để thông báo cụ thể về từng phương án.

Song song đó, Tân Việt cũng thông báo tạm dừng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán từ ngày 10/10 cho tới khi có thông báo tiếp theo. Ngoài ra, các hoạt động, nghiệp vụ liên quan tới giao dịch chứng khoán cơ sở, hệ thống giao dịch qua website và ứng dụng được đảm bảo diễn ra liên tục, bình thường và ổn định.

Trước đó, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan, đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.

Trong 4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Hồ Bửu Phương (50 tuổi, ở TPHCM) là nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Các bị can còn lại gồm bà Trương Mỹ Lan (66 tuổi, ở TPHCM) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Huệ Vân (34 tuổi, ở TPHCM) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, bà Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, ở TPHCM) - Trợ lý Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Vào ngày 6/10, ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt - đột ngột qua đời. Công ty sau đó công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường giữ hai chức danh nói trên.