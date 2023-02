Chứng khoán ngày 3/2: Chú ý phiên cơ cấu của ETF

Rủi ro tiếp tục điều chỉnh về các vùng hỗ trợ sâu hơn đang hiện hữu

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên hôm qua nhưng chưa vượt trở lại vùng 1.085-1.100 điểm. Điều này hàm ý rủi ro tiếp tục điều chỉnh về các vùng hỗ trợ sâu hơn của thị trường vẫn đang hiện hữu.

Nền tảng hỗ trợ thị trường năm nay là yếu tố định giá thấp. Do đó, các nhịp giảm điểm của thị trường sẽ lại mở ra các cơ hội đầu tư tốt khi giá cổ phiếu về lại các vùng định giá hấp dẫn trong ngắn hạn.

Đồ thị kỹ thuật VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Nhà đầu tư tạm thời giữ vị thế quan sát thị trường và không mở các vị thế mua mới. Đối với các nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao, có thể tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để thực hiện bán chốt lời hiện thực hóa lợi nhuận.

Chú ý hôm nay là hạn cơ cấu danh mục định kỳ của các quỹ ETF

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Thị trường giao dịch thận trọng và giằng co quanh tham chiếu trong phần lớn thời gian với sự nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ và lực cầu của khối ngoại. Mặc dù đóng cửa trong sắc xanh tại mốc 1.077 điểm, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phe bán với 308 mã giảm/111 mã tăng trên HoSE. Thanh khoản giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt hơn 12.000 tỷ đồng, giảm 40% so với phiên trước, cho thấy áp lực bán đã có phần yếu đi.

Trên đồ thị ngày, các chỉ báo dòng tiền như RSI và MACD đã cho tín hiệu đảo chiều giảm và bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu tại các nhịp phục hồi kỹ thuật trong các phiên sắp tới. Cần lưu ý phiên 3/2 là hạn cơ cấu danh mục định kỳ của các quỹ ETF, có thể tác động mạnh tới thị trường và tạo cơ hội tăng giá ngắn hạn cho một số cổ phiếu được mua vào nhiều trong các rổ chỉ số.

Mốc hỗ trợ/kháng cự của VN-Index là quanh 1.050-1.100 điểm và nhà đầu tư nên tuân thủ kỷ luật cắt lỗ/chốt lời tại các vùng biên rủi ro trên.

Nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC)

Thị trường giằng co cả ngày trong vùng 1.070-1.080 điểm và cuối ngày đóng cửa tại mốc 1,077.59 điểm, chỉ tăng nhẹ hơn 1 điểm so với phiên trước đó. Số mã giảm áp đảo so với số mã tăng, 12/19 ngành giảm điểm, trong đó ngành du lịch và giải trí có mức giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, một số ngành tăng điểm có thể kể đến ngành bán lẻ, ô tô và phụ tùng, ngân hàng, tài nguyên cơ bản,…

Về giao dịch của khối ngoại, hôm qua khối này tiếp tục mua ròng trên cả hai sàn HoSE và HNX. Đà bán tháo đã chững lại trong ngày hôm qua. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể sẽ tiếp tục có những phiên giằng co trong vùng 1.070-1.080 điểm, nhưng cũng không loại trừ khả năng áp lực chốt lời sau đợt hồi phục trước đó mạnh và đẩy chỉ số xuống tiếp. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới.

Vùng 1.090-1.100 điểm trở thành vùng cản gần đối với VN-Index

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Nhịp giảm của thị trường tạm thời chững lại với trạng thái thăm dò của cầu và cung. Dự kiến thị trường sẽ có động thái hồi phục trong thời gian gần tới để kiểm tra lại nguồn cung, tạm thời vùng 1.090-1.100 điểm trở thành vùng cản gần đối với VN-Index.

Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần quan sát diễn biến cung cầu trong thời gian tới để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam - YSVN)

"Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp và đi ngang trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên dòng tiền có thể sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và kèm thanh khoản thấp. Đồ thị giá của chỉ số VN-Index xuất hiện mô hình nến Harami Cross cho thấy đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong phiên giao dịch kế tiếp. Ngoài ra, áp lực giảm vẫn có thể còn diễn ra cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên vội mua vào trong thời điểm này.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể dừng mua và cơ cấu lại danh mục ngắn hạn để giảm rủi ro ngắn hạn".

Thị trường đang trong nhịp chỉnh thông thường

Công Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường trong nước phục hồi thành công nhờ lực kéo từ nhóm bluechips sau phiên giảm mạnh nhất trong vòng một tháng. Biên độ dao động hẹp và thanh khoản thấp phù hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư. Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 12.795 tỷ đồng, giảm 25,4% so với mức bình quân 3 phiên trước.

Sau phiên giảm mạnh trước đó, thị trường giao dịch trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp là tín hiệu tích cực. Nhà đầu tư bán rất "dứt khoát" ở phiên trước khó quay lại ngay trong phiên hôm qua, do vậy thanh khoản giảm là điều dễ hiểu.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index vẫn được hỗ trợ ở vùng 1.060 -1.066 điểm một phần nhờ lực mua từ khối ngoại ở nhóm bluechips. Một phiên "giữ khách" tuy chưa bù đắp những thiệt hại nhưng tạo cho nhà đầu tư tâm lý thị trường đang trong nhịp chỉnh thông thường sau chuỗi tăng 8 phiên liên tiếp, nếu thị trường chưa để mất vùng hỗ trợ như trên thì đây có thể là vùng tích lũy trước khi quay lại vùng đỉnh tháng 12.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.