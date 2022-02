Chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng mạnh dù chiến sự ở Ukraine vẫn "nóng"

Chứng khoán Mỹ đảo chiều ngoạn mục, chốt phiên xanh sau khi lao dốc trong phiên (Ảnh: Getty).

Chỉ số S&P 500 tăng 1,5% lên 4.288,70 điểm sau khi giảm hơn 2,6% trước đó trong phiên. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 92,07 điểm lên 33.223,83, xóa đi mức giảm 859 điểm trong phiên. Chỉ số Nasdaq Composite cũng kết thúc phiên tăng 3,3% ở mức 13.473,59, sau khi có thời điểm giảm gần 3,5% trong phiên.

Mặc dù có cú đảo chiều kinh ngạc, song chỉ số S&P 500 vẫn nằm trong vùng điều chỉnh, giảm hơn 10% so với mức đóng cửa ngày 3/1. Chỉ số Nasdaq Composite cũng nằm trong xu hướng thị trường gấu, có lúc giảm hơn 20% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, chốt phiên, chỉ số này đã thu hẹp khoảng cách, chỉ còn thấp hơn 16% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Theo CNBC, thị trường đã đảo chiều ngoạn mục khi các nhà đầu tư đổ xô bắt đáy cổ phiếu của các "ông lớn" công nghệ tên tuổi. Trong phiên giao dịch đầy biến động hôm qua, các cổ phiếu của Amazon, Netflix, Alphabet và Microsoft đều đóng cửa cao hơn so với đầu ngày. Cổ phiếu Netflix tăng 6,1% và Microsoft tăng 5,1%. Alphabet và Meta lần lượt tăng 4% và 4,6%.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ đưa ra làn sóng trừng phạt với Nga nhằm cô lập Moscow khỏi nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, ông Biden cũng sẽ áp các hạn chế xuất khẩu các mặt hàng sang Nga. "Điều này sẽ đặt ra những chi phí nặng nề cho nền kinh tế Nga, ngay lập tức và theo thời gian", ông Biden nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: "Nga vẫn là một phần của nền kinh tế thế giới. Chúng tôi sẽ không làm tổn hại đến hệ thống kinh tế thế giới khi chúng tôi là một trong đó".

Giá dầu đã ổn định hơn sau khi tăng điên cuồng hơn 4% trong ngày hôm qua. Dầu Brent chốt phiên giao dịch ngày 24/2 tăng 1%, tạm dừng ở mức 92 USD/thùng, sau khi trong phiên có lúc vọt qua ngưỡng 100 USD/thùng, cao nhất kể từ năm 2014. Dầu WTI của Mỹ cũng tăng khoảng 1% lên mức 92 USD/thùng sau khi gần chạm mốc 100 USD/thùng trước giờ giao dịch chính thức.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ duy trì ở mức dưới 2% khi giới đầu tư tìm kiếm trái phiếu trú ẩn an toàn. Bitcoin cũng chuyển biến tích cực cùng với thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu trải qua một phiên bán tháo. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong năm. VanEck Russia ETF, một chứng khoán do Mỹ giao dịch đầu tư vào các công ty hàng đầu của Nga, cũng giảm 19%.

Giới phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng này diễn ra trong bao lâu sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng của lạm phát, điều kiện tài chính và tăng trưởng.

Trước khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine, chứng khoán Mỹ đã quay cuồng liên tiếp giảm khi lạm phát ở nước này cao nhất trong 40 năm. Các thị trường khác cũng lo ngại về chính sách thắt chặt hơn của Fed trong bối cảnh lạm phát leo thang.