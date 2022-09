Chứng khoán 16/9: Thị trường đi ngang, thong thả nhặt lại cổ phiếu

Thong thả nhặt lại các cổ phiếu được dòng tiền chú ý

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường phục hồi trên nền thanh khoản thấp trong bối cảnh hiện nay được xem là tín hiệu tích cực. Dòng tiền đang có sự phân hóa. Do vậy, ngay cả trong cùng một nhóm cổ phiếu thì việc lựa chọn cũng không dễ như ở các tuần trước.

Các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hoặc được hỗ trợ như phân bón, hóa chất, cảng biển, bất động sản khu công nghiệp… vẫn được sự chú ý của dòng tiền. MBS vẫn giữ nguyên quan điểm nhà đầu tư có thể thong thả "nhặt" lại các cổ phiếu được dòng tiền chú ý.

Chọn lọc vào các mã, nhóm mã có kỳ vọng tăng trưởng trong quý III

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

VN-Index phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.250-1.252 điểm ngày 13/9 với khối lượng giao dịch quay lại mức thấp, dưới trung bình trong phiên đáo hạn phái sinh. VN-Index tiếp tục tích lũy trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.240 điểm. Điểm tích cực là lực cầu vẫn luân chuyển gia tăng ở các mã trong nhóm khu công nghiệp, xây dựng, điện, nước.

Đồ thị kỹ thuật VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Ngắn hạn, VN-Index với đường giá trung bình M50 ngày ở mức quanh 1.230 điểm đang duy trì hướng lên, dần thu hẹp với đường trung bình MA100 ngày quanh vùng 1.245 điểm. VN-Index chỉ có thể tích cực hơn nếu vượt lên đường xu hướng điều chỉnh, tích lũy ngắn hạn hình thành khi nối vùng giá 1.295 điểm cao nhất ngày 26/8, 1.285 điểm ngày 31/8 và 1.275 điểm ngày 7/9.

Trên góc nhìn dài hạn, thị trường vẫn đang tích lũy trên nền định giá ở mức thấp so với trung bình 5 năm gần nhất. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, chờ thêm các thông tin mới về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi quý III gần kết thúc, các thông tin vĩ mô, tăng trưởng GDP... cũng như xu hướng của thị trường chung cải thiện tốt hơn để xem xét gia tăng thêm tỷ trọng đầu tư đối với các mã có tiềm năng tăng trưởng tốt.

Nhà đầu tư có thể tham khảo danh mục cổ phiếu khuyến nghị để có quyết định hợp lý. Có thể ưu tiên xem xét, chọn lọc vào các mã, nhóm mã có kỳ vọng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong 3 tháng cuối năm.

Cân nhắc giải ngân từng phần và gia tăng tỉ trọng ngay khi dòng tiền lớn có tín hiệu quay trở lại

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

VN-Index kết phiên hồi phục nhẹ với sự giằng co mạnh giữa phe mua và phe bán để tìm điểm cân bằng. Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index tạo mẫu hình Rising window cho thấy dòng tiền bắt đáy đã có tín hiệu tham gia thị trường.

Bên cạnh đó, nếu VN-Index vẫn giữ được nhịp tích lũy, đi qua dải mây ichimoku dạng phẳng trong ít phiên tới thì có thể kỳ vọng thị trường sẽ bắt đầu nhịp tăng trở lại, hướng lên khu vực 1.300-1.320 điểm tương ứng với thang đo Fibonacci mở rộng 0.5 và 0.618.

VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân từng phần và gia tăng tỉ trọng ngay khi dòng tiền lớn có tín hiệu quay trở lại thị trường.

VN-Index có thể dao động quanh vùng 1.230-1.250 điểm trong phiên cuối tuần

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Tiếp đà hồi phục cuối phiên trước, VN-Index mở cửa tạo gap tăng và có thời điểm tiệm cận ngưỡng 1.250 điểm. Tuy nhiên lực cầu tham gia yếu khiến chỉ số không thể bứt phá và đóng cửa tại mốc 1.246 điểm. Đà tăng trong phiên hôm qua được hỗ trợ bởi nhóm khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng và hoá chất với nhiều cổ phiếu hồi phục sau nhịp giảm điểm trước đó, chiều ngược lại nhóm dịch vụ tài chính và tài nguyên cơ bản xuất hiện một phiên điều chỉnh.

Về đồ thị kỹ thuật, VN-Index đóng cửa với một cây nến Doji với thanh khoản thấp cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Cùng với đó dòng tiền các phiên gần đây được hỗ trợ chủ yếu bởi nhà đầu tư cá nhân trong khi khối ngoại và tự doanh có xu hướng rút ròng.

Phiên cuối tuần cũng là hạn cuối cơ cấu danh mục của các quỹ ETF, có thể tác động tới một số nhóm cổ phiếu có liên quan. Vì vậy, Agriseco dự báo VN-Index có thể dao động quanh vùng 1.230-1.250 điểm trong phiên cuối tuần.

Nhà đầu tư có thể hạ bớt tỷ trọng các mã có vận động giá suy yếu hoặc đạt mục tiêu lợi nhuận tại các nhịp hồi phục trong phiên và lấy vị thế với một số nhóm cổ phiếu đang được thu hút dòng tiền như nhóm hưởng lợi từ đầu tư công và hoá chất.

Thận trọng và quan sát diễn biến thị trường

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VSDC)

Thị trường tiếp tục hồi phục và kiểm tra lại vùng biên trên của gap giảm được tạo ra từ phiên trước, vùng 1.250 điểm tại VN-Index. Hiện tại, thị trường vẫn ghi nhận tín hiệu cầu thấp khi kiểm tra vùng cản, thể hiện qua diễn biến giằng co và thận trọng với nền thanh khoản thấp. Điều này cho thấy thị trường vẫn chưa xuất hiện lực cầu chất lượng để giúp thị trường vượt qua vùng cản.

Với tín hiệu thận trọng này, có khả năng thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực cản từ vùng 1.250 điểm của VN-Index và có rủi ro lùi bước trở lại. Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến thị trường. Đồng thời vẫn nên giữ tỷ trọng danh mục ở an toàn do thị trường vẫn chưa có tín hiệu hỗ trợ hoặc tích lũy đáng tin cậy.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.