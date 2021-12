Chứng khoán 1/12: Ngồi yên quan sát, điều chỉnh là cơ hội để mua

Dân trí Giới phân tích đánh giá tuy chỉ số bị ảnh hưởng bởi diễn biến trên thị trường quốc tế nhưng tâm lý nhà đầu tư không hoảng loạn. Chỉ số có cơ hội tiến lên 1.500 điểm nhưng vẫn nên ưu tiên quan sát.

Tăng tỷ trọng ở những nhịp điều chỉnh

Công ty Chứng khoán Agriseco

Sau phiên giảm điểm đầu tuần, VN-Index hồi phục tốt trong phiên sáng, tiến lên kiểm định lại mốc 1.500 điểm, tuy nhiên áp lực điều chỉnh từ các thị trường quốc tế do lo ngại về biến chủng Omicron đã tạo sức ép giảm điểm mạnh trong phiên chiều.

VN-Index kết thúc phiên giảm 0,4%, trong đó lực bán tập trung vào các cổ phiếu trụ cột, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu ngân hàng. Chiều ngược lại, nhóm bất động sản, xây dựng và hóa chất vẫn thu hút dòng tiền với nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình - nhỏ tăng hết biên độ.

Điều này phù hợp với nhận định kịch bản thị trường tuần này của Agriseco, khi dự báo VN-Index và nhóm ngân hàng sẽ gặp áp lực trong các phiên đầu tuần.

Nhìn chung, thị trường vẫn giữ được mốc hỗ trợ 1.475 điểm và hình thành mẫu nến rút chân gần đường MA20, điều này cho thấy xu hướng tăng giá ngắn hạn được bảo toàn. Agriseco Research cho rằng áp lực chốt lời tại nhóm blue-chip các phiên vừa qua đã phần nào giúp thị trường tìm lại điểm cân bằng cung - cầu và dự báo các nhịp hồi phục có thể sẽ xuất hiện trong các phiên sắp tới.

Chiến thuật phù hợp giai đoạn hiện tại là tăng tỷ trọng ở những nhịp điều chỉnh đối với các nhóm ngành có tiềm năng tăng giá trong giai đoạn cuối năm như bất động sản, ngân hàng, xuất khẩu và nhóm thuộc chủ đề thoái vốn nhà nước, M&A.

Xu hướng tăng giá ngắn hạn vẫn được bảo toàn (Ảnh chụp màn hình).

Hồi phục trở lại, hướng dần đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Thị trường mà đại diện là chỉ số VN-Index giảm nhẹ trong phiên thứ ba liên tiếp. Thanh khoản khớp lệnh tuy tăng nhẹ so với phiên trước đó nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy áp lực bán ra là không thực sự mạnh và hiện tượng báo tháo là chưa diễn ra trên thị trường.

Trên góc nhìn kỹ thuật, VN-Index vẫn kết phiên trên vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.465-1.470 điểm (MA20) nên khả năng hồi phục để lấy lại ngưỡng 1.500 điểm trong các phiên tới là có thể xảy ra.

Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 1/12, VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại để hướng dần đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm. Trong kịch bản tiêu cực, nếu áp lực bán gia tăng thì VN-Index có thể sẽ cần test lại hỗ trợ 1.465-1.470 điểm (MA20) và xa hơn là hỗ trợ tâm lý 1.450 điểm.

Nhà đầu tư đã mua vào khi thị trường vượt vùng đỉnh cũ 1.420-1.425 điểm và mua thêm khi thị trường test hỗ trợ tâm lý 1.450 điểm đã chốt lời một phần danh mục trong tuần trước nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải trong giai đoạn hiện tại.

Dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu đầu cơ

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường giảm do ảnh hưởng từ thị trường thế giới do lo ngại biến chủng Covid-19 mới, tuy vậy mức giảm phiên này nhẹ hơn so với các thị trường trong khu vực cũng như các thị trường lớn trên thế giới, cho thấy tâm lý nhà đầu tư không bị hoảng loạn.

Mặc dù thị trường điều chỉnh ở vùng đỉnh lịch sử kèm thanh khoản cao nhưng áp lực bán chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu trong nhóm VN30, dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ cao.

Về kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số VN-Index ở 1.465 điểm, trong kịch bản thận trọng, chỉ số có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ thấp hơn tại vùng 1.427-1.435 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng, chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

Chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục nhịp điều chỉnh và kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ 1.469 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho nên các chỉ số có thể sẽ biến động hẹp và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Trong ngắn hạn, nếu chỉ số VN-Index không xuyên thủng mức hỗ trợ mạnh 1.459 điểm thì thị trường có thể sẽ chưa thể bước vào chu kỳ giảm ngắn hạn và cơ hội ngắn hạn vẫn còn. Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn cũng có dấu hiệu gia tăng dần cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng và chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và cơ cấu danh mục theo hướng giảm dần tỷ trọng cổ phiếu.

Chậm lại, chờ đánh giá trạng thái thị trường và từng cổ phiếu trong danh mục

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

VN-Index tiếp tục thất bại khi thử thách lại vùng tâm lý 1.500 điểm. Thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy áp lực chốt lời có động thái gia tăng trở lại. Điều này cho thấy diễn biến chung của thị trường vẫn đang có sự thận trọng nhất định.

Dự kiến, VN-Index sẽ có động thái sideway nhỏ ở vùng hỗ trợ 1.465 - 1.483 điểm trong thời gian gần tới để kiểm tra lại cung cầu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cần đánh giá và xem xét một số cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến thị trường như nhóm VIC, VNM hoặc nhóm ngân hàng.

Do thị trường rơi vào trạng thái chưa có định hướng, nhà đầu tư nên chậm lại và chờ đánh giá trạng thái thị trường và từng cổ phiếu trong danh mục. Đồng thời cũng nên giữ danh mục ở mức cân bằng, tránh ở mức quá mua đề phòng rủi ro bất ngờ.

Tạm thời hạn chế việc trading để quan sát thị trường

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VDCS)

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chứng khoán hai sàn vẫn được duy trì ở mức tích cực khi hỗ trợ MA10 ngày chưa bị vi phạm. Tuy nhiên, việc VN-Index, VN30 duy trì đóng cửa dưới đường MA5 và bên bán tỏ ra chiếm ưu thế trở lại trên thị trường là những dấu hiệu cảnh báo suy yếu.

Dự báo trong phiên 1/12, thị trường có thể xuất hiện nhịp giảm điểm để các chỉ số 2 sàn kiểm định lực cầu tại hỗ trợ MA10 ngày, đối với chỉ số VN-Index đó là mốc 1.475 điểm. Ở kịch bản xấu nếu VN-Index đóng cửa dưới hỗ trợ này, chỉ số có thể sẽ giảm mạnh hơn để kiểm định ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 1.440 điểm, thậm chí là đường MA50 ngày tại vùng 1.420 điểm.

Ngược lại, nếu VN-Index có thể đảo chiều tăng trở lại về phía cuối ngày, chỉ số này sẽ có cơ hội kiểm định lại kháng cự MA5 và vùng đỉnh gần nhất tại 1.490-1.510 điểm. Nhà đầu tư tạm thời hạn chế việc trading ở thời điểm hiện tại để quan sát các động thái của thị trường.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.

Mai Chi