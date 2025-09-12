Chubb Life Việt Nam: Phát triển kênh phân phối, giúp khách hàng tiếp cận bảo hiểm an toàn hơn

Đây là bước đi chiến lược nhằm mang đến trải nghiệm bảo hiểm linh hoạt, chuẩn mực và hiện đại cho khách hàng.

Mở rộng kênh phân phối

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng chú trọng đổi mới mô hình kinh doanh, Chubb Life Việt Nam từng bước phát triển kênh phân phối, đặc biệt kênh đối tác Infinity - một hình thức theo phong cách hiện đại, hướng đến việc nâng cao khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.

Mô hình này được thiết kế phù hợp với thị trường Việt Nam, kết hợp tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp với sự am hiểu văn hóa địa phương và năng lực đặc thù của đội ngũ tư vấn tại từng khu vực.

Sự ra đời các văn phòng Infinity tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Vĩnh Long, Phú Thọ, Cần Thơ, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tây Ninh và TPHCM không chỉ giúp mở rộng độ phủ sóng của thương hiệu Chubb, mà còn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa cho đối tác. Đồng thời giúp chuyên viên tư vấn chuyên sâu phát triển không hạn chế năng lực, bản sắc và sự nghiệp của mình. Điều quan trọng hơn cả là khách hàng có cơ hội nâng cao trải nghiệm dịch vụ hiện đại và phong cách phục vụ hoàn toàn mới.

"Khách hàng là trọng tâm trong mọi chiến lược của Chubb Life Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi khi phát triển mô hình Infinity và hỗ trợ đối tác kinh doanh với công nghệ số hoá hàng đầu là giúp khách hàng ở mọi vùng, miền tiếp cận dễ dàng và an toàn các giải pháp bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất với từng người, từng gia đình”, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Nhằm xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ khác biệt và đáng tin cậy, kênh Infinity luôn chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn tài chính, đồng thời tạo ra những cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.

Hành trình 20 năm - Lấy con người làm gốc

Với thông điệp “Bảo hiểm có Chubb lo - Dám sống đời tự do”, Chubb Life Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hành trình sống tự do cho khách hàng với nền tảng tài chính vững vàng, tạo cơ hội và khả năng lựa chọn tương lai rộng mở. Với hệ thống văn phòng Infinity mở rộng khắp cả nước, khách hàng được trải nghiệm dịch vụ tư vấn cá nhân hóa, chủ động và đồng bộ.

Chubb Life Việt Nam tích hợp nhiều công nghệ số hiện đại, quản lý hợp đồng trực tuyến, tính năng tự động hóa thông tin giúp khách hàng truy cập và quản lý hợp đồng một cách nhanh chóng, dễ dàng với ứng dụng Chubb eConnect - một ứng dụng di động cho phép khách hàng dễ dàng quản lý hợp đồng, cập nhật thông tin, đóng phí và gửi yêu cầu bồi thường từ bất cứ đâu.

Quy trình Straight Through Processing (STP) giúp tăng tốc quá trình phát hành hợp đồng, tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và tư vấn viên và Voice Brandname - cuộc gọi hiển thị với tên công ty “Chubb Life” - gia tăng độ tin cậy và bảo mật trong các hoạt động giao tiếp với khách hàng.

Chubb Life Việt Nam đặt con người làm trọng tâm trong mọi hoạt động (Ảnh: Chubb Life Việt Nam).

Chiến lược “đặt con người ở trọng tâm” không chỉ tập trung vào khách hàng, đối tác, đại lý mà còn ở lực lượng nhân viên, trong đó có đội ngũ kinh doanh hoạt động trên khắp cả nước. Công ty đứng ở góc nhìn của nhân viên để nắm bắt những suy nghĩ, định hướng và nhu cầu cấp thiết nhằm thiết lập nên các chính sách nhân sự phù hợp.

Chubb Life Việt Nam là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp ghi danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” nhờ chiến lược phát triển nhân sự toàn diện và vượt trội. Chubb Life Việt Nam còn đồng thời đạt thêm danh hiệu “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời” trong khuôn khổ giải thưởng quốc tế do Tạp chí HR Asia tổ chức hai năm 2024, 2025 và được vinh danh “Môi trường làm việc bền vững” vào năm 2025.

Đây là minh chứng cho cam kết xây dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, khuyến khích sáng tạo, hỗ trợ phát triển nhân viên và đề cao giá trị con người của Chubb Life Việt Nam.

Những nỗ lực đầy ý nghĩa ở tuổi 20 đã kiến tạo nền tảng vững chắc để Chubb Life Việt Nam tiến xa hơn trên hành trình đồng hành cùng khách hàng, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đối tác bảo hiểm nhân thọ được tin cậy tại Việt Nam.