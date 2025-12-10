Chuẩn mực êm ái của EVA Air khi bay đường dài đến Dallas-Fort Worth

Ngồi 15-20 tiếng và trải qua cảm giác khó ngủ, tê bì tay chân, đau đầu, mỏi lưng, buồn chán, sợ mất an toàn… là nỗi ám ảnh của nhiều hành khách mỗi khi bay xa. Ngay cả khi đáp đất, hội chứng “jet lag” (mệt mỏi sau chuyến bay dài) do thay đổi múi giờ vẫn chi phối cuộc sống của họ.

Nghiên cứu trên 1,5 triệu giấc ngủ đăng trên Tạp chí Sleep mới đây cho thấy, hành khách còn bị rối loạn giấc ngủ kéo dài đến 15 ngày sau chuyến bay.

Do đó, hành khách thời nay ngày càng tìm kiếm trải nghiệm thoải mái trong suốt hành trình bay nhiều giờ. Theo báo cáo của Đại học Montpellier (Pháp), hành khách bay dài sẵn sàng trả nhiều hơn cho 5 trải nghiệm: chỗ ngồi dễ chịu, dịch vụ ưu tiên, wifi giải trí, ẩm thực và hành lý.

Sân bay Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) khi khảo sát về mức giá sẵn lòng chi trả để nâng hạng chỗ ngồi cho kết quả hơn 55% ở hành khách bay dài, so với chỉ 24% ở khách bay ngắn.

Thấu hiểu điều đó, EVA Air - hãng hàng không quốc tế hoạt động từ năm 1989 của Đài Loan, Trung Quốc, đã sớm tiên phong tái định nghĩa chuẩn mực “êm ái” khi bay đường dài, bằng chất lượng dịch vụ được đánh giá 5 sao Skytrax.

EVA Air hiện đang khai thác Boeing 787-9 Dreamliner - dòng máy bay hiện đại vận hành trên hành trình Việt Nam - Dallas-Fort Wort (Ảnh: EVA Air).

Khám phá chuyến bay dài êm ái cùng EVA Air

EVA Air nổi tiếng với chất lượng bay chuẩn quốc tế, an toàn và đúng giờ, phong cách phục vụ chu đáo và đội ngũ tiếp viên tận tình, mang lại trải nghiệm an tâm cho các chuyến bay kết nối 60 thành phố trên thế giới.

“Chứng nhận Hãng hàng không 5 sao Skytrax” được giữ vững suốt một thập kỷ liên tiếp (2016 - 2025) là nhờ đánh giá hài lòng của hàng triệu hành khách dành cho hãng bay này.

EVA Air hiện cung cấp 3 lựa chọn hạng ghế: thương gia (Royal Laurel Class), phổ thông cao cấp thế hệ thứ 4 (Premium Economy 4th Gen) và phổ thông (Economy).

Trong đó, hạng ghế Premium Economy được EVA Air tiên phong ra mắt từ năm 1992 là lựa chọn hàng đầu cho các hành khách tìm kiếm những dịch vụ cao cấp, tiện nghi chuẩn quốc tế và chi phí xứng tầm trải nghiệm.

Trên các thế hệ máy bay tân tiến, Premium Economy thế hệ thứ 4 thiết kế không gian ngồi rộng rãi, ghế công thái học có độ ngả sâu êm ái, chỗ tựa đầu và chỗ đặt chân thoải mái… giúp hành khách tận hưởng những giấc ngủ thư thái ngay trên máy bay. EVA Air mới đây đã được Hiệp hội Trải nghiệm Hành khách bay (APEX) công nhận là “Hãng hàng không có ghế ngồi thoải mái nhất thế giới”.

Bên cạnh đó, hành khách còn được thưởng thức các suất ăn tinh tế như “nhà hàng trên không”, thực đơn Á - Âu hợp khẩu vị người Việt và phục vụ bởi đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp. Cùng với đó là wifi miễn phí và hệ thống giải trí cá nhân hiện đại, mang đến trải nghiệm thư giãn - làm việc - kết nối liền mạch suốt hành trình bay.

Song song với trải nghiệm thoải mái trong suốt hành trình di chuyển, hành khách bay còn an tâm về chuẩn mực bay an toàn của EVA Air - được AirlineRatings bình chọn “Top 25 hãng bay an toàn nhất toàn cầu” vào năm 2025.

Skytrax mới đây còn vinh danh EVA Air ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn như: “Dịch vụ ăn uống hạng phổ thông trên máy bay tốt nhất”, “Hãng hàng không sạch nhất thế giới”…

Khoang Premium Economy mang đến trải nghiệm êm ái, thoải mái và ẩm thực tinh tế cho hành khách bay đường dài (Ảnh: EVA Air).

Bay đến “trái tim Texas” bằng trải nghiệm 5 sao

EVA Air không chỉ hiện diện tại Việt Nam từ lâu, mà còn phát triển mạng lưới dày đặc từ 3 sân bay Nội Bài - Tân Sơn Nhất - Đà Nẵng đến quốc tế.

Chặng bay từ Việt Nam đến Đài Bắc là một trong những đường bay chủ lực của hãng. Từ Đài Bắc, hành khách Việt dễ dàng nối chuyến đến 9 cửa ngõ tại Bắc Mỹ, bao gồm: Los Angeles, Seattle, New York, Chicago, Houston, Toronto, Vancouver, San Francisco và Dallas-Fort Worth.

Trong đó, Việt Nam - Dallas-Fort Worth là đường bay mới nhất của hãng. Lộ trình bay được thiết kế tối ưu với chỉ một lần quá cảnh nối chuyến tại Đài Bắc, giúp hành khách tiết kiệm thời gian và đơn giản các thủ tục cần thiết.

Tại các sân bay Đài Bắc và Dallas-Fort Worth, EVA Air đều bố trí nhân viên mặt đất người Việt để hỗ trợ tốt nhất cho hành khách, đặc biệt là những ai đi thăm thân một mình, người cao tuổi hoặc gặp trở ngại ngoại ngữ.

Đội ngũ tiếp viên EVA Air, trong đó gần 500 tiếp viên và nhân viên người Việt sẵn sàng đồng hành cùng hành khách trong mọi hành trình bay quốc tế (Ảnh: EVA Air).

Chọn hãng bay đường dài không chỉ để di chuyển nhanh chóng, mà còn là khoản đầu tư xứng đáng để tận hưởng trải nghiệm thoải mái và an tâm trọn hành trình.

Nhờ khoảng thời gian nghỉ êm ái trên khoang bay, hành khách có thể sẵn sàng trở lại công việc hay theo đuổi học tập ngay sau khi hạ cánh, phù hợp với nhóm doanh nhân, du học sinh, kiều bào về nước hoặc hành khách đi thăm thân.