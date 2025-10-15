Chủ tịch VNDirect kể từng "không còn thấy niềm vui trong công việc"

“Năm 2008-2010 tôi bị bỗng nhiên bị tắt lửa, không còn thấy niềm vui trong công việc. Theo đó, tôi đã quyết định nghỉ, đi chơi 7 năm trước khi quay lại”, chia sẻ của bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT VNDirect - tại sự kiện The Makeover 2025 diễn ra ở TPHCM, ngày 15/10.

Bà kể, thời điểm bà quay lại công việc, dẫn dắt VNDirect xuất phát từ nguyên nhân khách quan là Tổng Giám đốc lúc bấy giờ xin nghỉ, chuyển đổi công tác. Không còn lựa chọn nào khác, “nữ tướng” phải quay về.

Và từ đây, bà Hương nhấn mạnh mục tiêu đề ra là phải tìm lại niềm vui trong công việc, và bắt tay vào thay đổi, tái cấu trúc môi trường làm việc tại VNDirect. Trong công cuộc đó, ứng dụng công nghệ, AI đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

“Có thời điểm mình đi làm, mình thành công nhưng khi tự nhìn lại, mình tự đặt câu hỏi liệu mình có niềm vui sâu thẳm bên trong không? Làm sao để tạo nhiệt huyết cho bản thân mỗi ngày”, bà Hương chia sẻ. Bởi theo bà, làm kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Bà nói, lúc thuận thì có thể vui, nhưng khi khó khăn làm sao để không chán nản là một thách thức lớn.

Chưa kể mỗi con người ai cũng có giới hạn riêng, bà Hương nhấn mạnh cần làm sao để vượt qua được giới hạn bản thân là bài toán mà bản thân lãnh đạo công ty bà cũng như các nhà điều hành khác luôn đi tìm đáp án.

Ngày nay, trong thời đại công nghệ bùng nổ, AI được biết không chỉ giúp con người “giải thoát” khỏi những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại, mà còn mở ra nhiều cơ hội khác, giúp nhân sự hiệu suất hơn.

Báo cáo Thực trạng ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt 2025 của Talentnet (Ảnh: Chụp màn hình báo cáo).

Ghi nhận tại Báo cáo Thực trạng ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt 2025 của Talentnet phối hợp cùng Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) xây dựng, có đến 91% người tham gia khảo sát cho biết đã sử dụng AI ở một mức độ nào đó trong công việc.

Trong đó, có đến 55% người “đã áp dụng AI hiệu quả” tin vào quan điểm của cựu chủ tịch OpenAI, cho rằng “khả năng của AI sẽ còn vượt xa trí tưởng tượng của con người”, trong khi ở nhóm “đang thử nghiệm sử dụng AI” có phần khiêm tốn hơn chỉ có 41%, chênh lệch 14%.

Theo báo cáo này, có vẻ càng sử dụng AI nhiều, con người càng tin vào tiềm năng to lớn của công nghệ này.

Dù vậy, AI vẫn còn là công cụ mới khi chỉ hơn một nửa cho rằng mình đang ứng dụng hiệu quả. Điều này phản ánh rõ tâm thế “vừa học, vừa làm” của các doanh nghiệp Việt trong làn sóng chuyển đổi số.

“Chỉ 14% doanh nghiệp có quy định về AI thực sự được áp dụng hiệu quả vào thực tế”, báo cáo cũng chỉ ra đây là khoảng trống lớn mà các lãnh đạo cần lấp đầy, không chỉ bằng chính sách, mà bằng tư duy và văn hóa sẵn sàng chuyển đổi.

Top 2 thách thức khi dẫn dắt AI trong tổ chức là thiếu sự ủng hộ của ban lãnh đạo và thiếu tự tin vào năng lực bản thân. Đặc biệt, thách thức càng thêm lớn với nhóm lớn tuổi có nhiều thâm niên công việc hơn.

Để khắc phục thách thức này, bà Hương nêu quan điểm mỗi người cần nhận thức rõ rằng nền kinh tế hiện nay không còn là “nền kinh tế tri thức” nữa, mà là “nền kinh tế kết nối”.

Do đó, ứng dụng công nghệ để kết nối con người là xu hướng tất yếu. Nhờ đó, biên giới cũng không còn, bằng chứng là người Việt có thể đi lại, sinh sống làm việc khắp thế giới hay GDP Việt Nam cũng nhạy cảm hơn với các biến động toàn cầu…

Nhìn chung, người lao động đa phần lạc quan vào tiềm năng của AI, dù vẫn còn thận trọng bởi những rủi ro nó có thể mang đến. Doanh nghiệp có thể mạnh dạn đẩy nhanh tốc độ số hóa, nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận AI là một công nghệ mới, vẫn còn những hạn chế và cần rèn giũa thêm để hoàn thiện.