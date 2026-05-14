Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình làm Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam mới đây tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII, giai đoạn 2026-2031. Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), giữ chức Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội nhiệm kỳ VIII.

Ông Trần Minh Bình sinh năm 1974, được giới thiệu là cử nhân Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học ngân hàng Hà Nội (nay là Học viện Ngân hàng) năm 1990-1994; thạc sĩ tại Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Tự do Bruxelles, Trường thương mại Solvay (1997-1999)…

Ông Bình bắt đầu công tác tại VietinBank từ năm 1999, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại đây. Tháng 12/2018, ông được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Từ tháng 9/2021 đến nay, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT VietinBank (Ảnh: VNBA).

Nguyên Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội. Ông Đào Minh Tú nghỉ hưu theo chế độ kể từ tháng 10/2025.

Ông Tú sinh năm 1964, được bổ nhiệm chức vụ Phó thống đốc lần đầu vào tháng 5/2012, sau đó được bổ nhiệm lại giữ chức vụ này vào tháng 5/2017 và tháng 5/2022.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có trụ sở ở Hà Nội, được thành lập từ năm 1994 trên cơ sở tự nguyện tham gia của các tổ chức ngân hàng Việt Nam, bao gồm ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính.

Mục đích hoạt động là tập hợp, đoàn kết, động viên các hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; làm cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan nhà nước nhằm ổn định và phát triển an toàn, hiệu quả hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam, góp phần thực thi chính sách tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.