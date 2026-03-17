Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 450 ngày 17/3 điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 - giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Tạ Anh Tuấn sinh năm 1969, quê tại Hà Nội. Ông có trình độ đại học chuyên ngành tài chính - kế toán, thạc sĩ tài chính - tín dụng và cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong ngành tài chính như Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính), Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thứ trưởng Bộ Tài chính. Sau đó, ông được điều động giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trước khi chuyển sang làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hiện nay, Bộ Tài chính do ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng. Các Thứ trưởng gồm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Nguyễn Đức Chi, ông Cao Anh Tuấn, ông Lê Tấn Cận, ông Trần Quốc Phương, ông Nguyễn Đức Tâm và ông Tạ Anh Tuấn vừa được bổ nhiệm.