Bộ Tài chính thẩm định chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46 về tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ trì tổ chức thẩm định và Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được Thủ tướng giao tại Văn bản số 21 ngày 11/1.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất để Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo quy định. Bộ phải tổ chức thẩm định để trình Chính phủ xem xét, quyết định và hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI vào tháng 4 năm nay.

Phối cảnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Ảnh: VGP).

Trước đó, tại Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 với các đối tác phù hợp, bảo đảm lợi ích cao nhất của Việt Nam, có tính đến thỏa thuận trước đây, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035.

Liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình cấp có thẩm quyền về các dự án điện hạt nhân diễn ra cuối tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau nhiều vòng đàm phán, Việt Nam đã cơ bản thống nhất được với phía Nga toàn bộ dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, theo Báo Chính phủ.

Tại phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân diễn ra ngày 12/2, Thủ tướng nhấn mạnh dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân là dự án trọng điểm quốc gia, mang tầm chiến lược với tầm nhìn trăm năm.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương phải triển khai các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm nhất; nội dung nào vượt thẩm quyền, nội dung nào còn vướng mắc thì báo cáo cụ thể lên cấp có thẩm quyền.