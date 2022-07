Chủ hãng kem Tràng Tiền "nói cho rõ" về việc bị UBCKNN xử phạt

Như tin đã đưa, ngày 26/7 vừa qua, Công ty cổ phần One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH) bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nguyên nhân là công ty công bố chậm báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2021 và có sự chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán trong báo cáo.

Trong văn bản phản hồi sau đó với cổ đông và nhà đầu tư, ban lãnh đạo One Capital Hospitality cho biết, việc chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán 2021 xuất phát từ một số nguyên nhân.

Kem Tràng Tiền ghi nhận thua lỗ hợp nhất 467,5 tỷ đồng trong năm 2021 (Ảnh: Cửa hàng kem Tràng Tiền ở phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cụ thể, ban lãnh đạo công ty cho hay, sau khi hội đồng quản trị (HĐQT) và ban điều hành mới tiếp quản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4 phê duyệt không đồng ý thông qua BCTC đã lập, đồng thời yêu cầu rà soát, kiểm toán lại toàn bộ số liệu sổ sách, ban điều hành mới của One Capital Hospitality "nhận thấy các số liệu BCTC năm 2021 đã không phản ánh chính xác, minh bạch và thông tin trung thực tới các cổ đông". Vì vậy, ban điều hành công ty này đã phối hợp với ban kiểm soát, ban kiểm toán nội bộ, ban tố tụng và đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại toàn bộ số liệu.

Theo số liệu được lập và phê duyệt cũ, One Capital Hospitality có số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 trước kiểm toán lãi 5,7 tỷ đồng tại BCTC công ty mẹ quý IV/2021 và lỗ 76,8 tỷ đồng tại BCTC hợp nhất quý IV/2021.

Sau khi rà soát lại, số liệu điều chỉnh trong BCTC kiểm toán 2021 của One Capital Hospitality là: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của công ty sau kiểm toán là lỗ 387,8 tỷ đồng tại BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2021 và lỗ 467,5 tỷ đồng tại BCTC hợp nhất năm 2021.

Bên cạnh đó, One Capital Hospitality khẳng định, trước khi đến thời hạn công bố BCTC kiểm toán 2021, công ty đã chủ động gửi trước văn bản báo cáo, giải trình và xin gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán 2021 đến ngày 30/6/2022 tới UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng như công bố thông tin để các cơ quan chức năng và cổ đông biết rõ về các nội dung nói trên.

"Ngày 10/6/2021, sớm hơn 20 ngày so với kế hoạch ban đầu, ngay khi BCTC kiểm toán 2021 được phát hành, One Capital Hospitality đã lập tức thực hiện công bố thông tin trên hệ thống của HNX và UBCKNN cũng như trên website công ty. Các số liệu của One Capital Hospitality tại BCTC kiểm toán 2021 đã được hạch toán đầy đủ, trung thực và được đơn vị kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần. Việc này cũng lý giải vì sao có sự chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán" - phía doanh nghiệp cho hay.