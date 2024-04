Chủ động bảo dưỡng thiết bị gia dụng sớm, tránh sự cố mùa cao điểm nắng nóng

Bước vào mùa nóng, nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng đột biến

Nền nhiệt mùa hè năm 2024 dự đoán cao hơn năm 2023 với nhiều đợt nóng đỉnh điểm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2024, hiện tượng nắng nóng tại khu vực Nam Bộ, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Tháng 7 đến tháng 9/2024, nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; từ tháng 10-12/2024, nhiệt độ trung bình có xu hướng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngay từ thời điểm đầu hè, nhiều gia đình sử dụng liên tục quạt và điều hòa. Anh Hà Văn Huy (38 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Nhà có trẻ nhỏ nên ngay từ khi thời tiết bắt đầu chuyển nắng nóng, thời tiết lại thất thường như hiện tại rất dễ gây nhiễm bệnh, gia đình phải sử dụng điều hòa gần như 24/24 để đảm bảo sức khỏe cho con".

Việc biến đổi khí hậu cùng hiện tượng El Nino dẫn đến vấn đề về hô hấp, ảnh hưởng sức đề kháng của người già và trẻ nhỏ. Vì vậy nhiều gia đình đã lựa chọn sử dụng điều hòa để hạn chế tác động từ môi trường. Tuy nhiên, sử dụng điều hòa thường xuyên cũng dẫn đến tăng tải cho bộ lọc và cục nóng, khiến thiết bị có thể không mát hoặc không phát huy được tối đa khả năng lọc bụi bẩn, bảo vệ sức khỏe.

Bảo dưỡng thiết bị gia dụng định kỳ tránh nguy cơ "tiền mất tật mang"

Vào mùa hè, các thiết bị gia đình thường rủ nhau đình công do hoạt động liên tục trong thời tiết oi bức gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà nguyên nhân chủ yếu là do không kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Điều này vô tình làm giảm hiệu suất sử dụng của các thiết bị, giảm tuổi thọ và khiến gia đình bạn phải tăng chi phí thay mới.

Trong mùa cao điểm, việc gọi thợ cũng khó khăn hơn bình thường do nhu cầu của người dân tăng cao, ngoài ra, chất lượng cũng không được đảm bảo mà giá thì tăng. Với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sự cố về thiết bị làm mát nếu không được khắc phục nhanh chóng hoặc khắc phục không triệt để gây ra nhiều rủi ro. Chính vì vậy, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị gia dụng đã ra đời nhằm xua tan lo lắng cho khách hàng. Tuy nhiên, đứng trước nhiều sự lựa chọn, khách hàng lại băn khoăn về chất lượng, giá cả và thời gian triển khai.

Nhân viên kỹ thuật Viettel Construction kiểm tra bảo dưỡng điều hòa.

Tâm lý chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng có tiếng thay vì ham giá rẻ

Thay vì ưu tiên giá rẻ, nhiều gia đình lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị gia dụng có tiếng trên thị trường như AIOService - Viettel Construction. Là đơn vị có tới gần 4 năm triển khai tại hơn 350.000 hộ gia đình trên toàn quốc, AIOService - Viettel Construction đang trở thành người đồng hành quen thuộc của mọi nhà.

Trực thuộc Tập đoàn Viettel, với tiêu chuẩn bảo dưỡng 3 đúng, là "Đúng giờ - Đúng việc - Đúng giá", AIOService - Viettel Construction nỗ lực mang lại sự tin cậy cho khách hàng với thời gian triển khai nhanh chóng, 100% nhân viên kỹ thuật thực hiện đúng quy trình và giá cả niêm yết không biến động dù mùa cao điểm. Ngoài ra, khách hàng khi sử dụng gói dịch vụ bảo dưỡng định kỳ năm sẽ được bảo hành 72 tiếng và hỗ trợ kỹ thuật đến 6 tháng.

Nhân viên kỹ thuật Viettel Construction hướng dẫn khách hàng cách sử dụng thiết bị gia dụng đúng cách.

Để phù hợp với cuộc sống hiện đại, Viettel Construction ra mắt ứng dụng di động AIO giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc đặt lịch bảo dưỡng thiết bị AIOService. Bên cạnh đó, Viettel Construction đang có chương trình ưu đãi giảm 10% cho tất cả dịch vụ bảo dưỡng thiết bị gia đình như điều hòa, máy giặt, bình nóng lạnh, thay lõi lọc nước,… từ nay đến hết ngày 30/6.

Tìm hiểu thêm thông tin dịch vụ bảo dưỡng thiết bị gia đình AIOService - Viettel Construction tại website www.aioservice.com.vn hoặc liên hệ hotline 1800 9355 để được tư vấn miễn phí.