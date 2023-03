Chủ chuỗi Gogi, Kichi Kichi lãi 1,8 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022. Doanh thu thuần đạt 6.965 tỷ đồng, tương đương thu về hơn 19 tỷ đồng mỗi ngày, gấp hơn 2 lần năm liền trước. Trong đó, doanh thu từ bán thực phẩm và đồ uống là 6.955 tỷ đồng.

Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng đều tăng so với năm 2021 song các phần doanh thu cũng tăng tương ứng nên tính chung cả năm, doanh nghiệp vẫn lãi sau thuế đạt 658 tỷ đồng, tương đương hơn 1,8 tỷ đồng mỗi ngày, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng hơn 430 tỷ đồng. Con số trên cũng là mức lãi kỷ lục của "ông trùm" lẩu nướng.

Trước đó, trao đổi với Dân trí hồi đầu năm, ông Đào Thế Vinh - Tổng giám đốc Golden Gate - cho biết quý IV/2022, ngành F&B nói chung nhận thấy dấu hiệu khó khăn. Dù vậy, ông kỳ vọng công ty giữ nhịp tăng trưởng 2 chữ số cả về doanh thu, lợi nhuận trên cơ sở duy trì tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh nhà hàng - vốn là mảng cốt lõi hiện nay.

Riêng trong quý IV/2022, số nhà hàng mở mới là 23. Tính gộp cả năm 2022, chuỗi này mở mới 73 nhà hàng.

Hồi đầu tháng 3, HĐQT Golden Gate đã thông qua việc chấm dứt hoạt động 39 chi nhánh của công ty tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Đại diện công ty sau đó cho biết việc này nhằm tái cấu trúc nội bộ, tinh giản bộ máy quản trị đảm bảo hiệu quả.

Tới cuối năm, tổng tài sản của Golden Gate đạt 2.943 tỷ đồng, tăng 23% so đầu năm, trong đó hàng tồn kho là 811 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty là 1.589 tỷ đồng, giảm 50 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, riêng khoản vay nợ dài hạn đã giảm từ mức 546 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 65 tỷ đồng, chủ yếu do khoản trái phiếu phát hành giảm hơn 490 tỷ đồng.