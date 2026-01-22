Chopard Long Mã: Đồng hồ Thuỵ Sĩ kết hợp nghệ thuật sơn mài

Thần thú trên mặt số

Sơn mài là một trong những nghệ thuật hoàn thiện đồng hồ cao cấp được nhiều thương hiệu sử dụng để tạo ra sự khác biệt về chiều sâu thẩm mỹ trên mặt số.

Với Chopard, việc ứng dụng kỹ thuật sơn mài Urushi Nhật Bản đã trở thành một truyền thống trong dòng L.U.C XP, nhưng phiên bản kỷ niệm 20 năm Tam Sơn lại mang đến một hướng tiếp cận mới khi tích hợp các giá trị kiến trúc và văn hóa bản xứ đậm đà hồn Việt.

Hình tượng Long Mã phù hà đồ khắc họa trên mặt số (Ảnh: Chopard).

Tâm điểm của mẫu đồng hồ là hình tượng Long Mã phù hà đồ khắc họa trên mặt số - một thần thú đóng vai trò quan trọng trong tâm thức Á Đông. Được lựa chọn từ nguyên mẫu tại cung đình Huế, Long Mã là sinh vật lai hợp giữa rồng và ngựa, đại diện cho sự vận động của vũ trụ và trật tự của không - thời gian.

Từng lớp vảy nhỏ trên thân rồng và các đường nét của ngựa đều được tạo hình thủ công, mô phỏng lại vẻ đẹp của các mảnh sứ khảm trên bình phong cung đình. Sự chính xác trong việc điều tiết mật độ bụi vàng và độ dày của các lớp sơn là yếu tố quyết định đến tính thẩm mỹ của mặt số.

Mặt số của tạo tác được thực hiện bằng kỹ thuật sơn mài Urushi truyền thống (Ảnh: Chopard).

Mặt số của tạo tác được thực hiện bằng kỹ thuật sơn mài Urushi truyền thống của Nhật Bản, một quy trình đòi hỏi sự nhẫn nại và tập trung. Nhựa cây Urushi sau khi thu hoạch phải trải qua quá trình xử lý kéo dài nhiều năm để trở thành loại sơn mài có độ bền và chiều sâu.

Nghệ nhân sơn mài Minori Koizumi đã ứng dụng kỹ thuật Maki-e, rắc bụi vàng giữa các lớp sơn để tạo nên một nền trời lấp lánh, làm nổi bật tầm vóc của thần thú Long Mã.

Không chỉ vậy, hộp đựng đồng hồ dành riêng cho phiên bản đặc biệt này cũng được tỉ mỉ thực hiện bởi các nghệ nhân gạo cội của Hanoia. Hộp có hình bát giác, gợi nhắc đến hình ảnh Bát quái tiên thiên và cấu trúc của các bình phong trong kiến trúc Huế.

Hộp đựng đồng hồ dành riêng cho phiên bản đặc biệt cũng được tỉ mỉ (Ảnh: Chopard).

Đây là kỹ thuật thủ công đặc thù của Việt Nam, đòi hỏi người nghệ nhân phải lựa chọn và ghép từng mảnh vỏ trứng nhỏ để tạo nên những mảng màu trắng ngà tự nhiên. Phối màu xanh và trắng của bộ hộp mang lại cảm giác đương đại, làm dịu đi tính cổ điển của các hình tượng thần thú.

Chiếc chặn giấy hình chú ngựa bập bênh nhỏ trong hộp gỗ là điểm nhấn (Ảnh: Chopard)

Chiếc chặn giấy được thiết kế như một chú ngựa bập bênh nhỏ trong hộp gỗ là điểm nhấn duyên dáng, gợi nhắc về chủ đề Long Mã. Phiên bản giới hạn 10 chiếc Chopard Long Mã là sự giao thoa nghệ thuật Đông - Tây trong dòng chảy của thời gian hiện đại.

Trái tim cơ khí của Long Mã

Bên trong bộ vỏ mỏng là cỗ máy L.U.C 96.17-L, một minh chứng cho năng lực chế tác độc lập của Chopard. Bộ máy tự động này có độ dày chỉ 3,3mm nhưng vẫn đạt được hiệu suất vận hành ổn định nhờ cấu trúc hai ổ cót chồng lên nhau theo công nghệ Twin Technology, đảm bảo khả năng dự trữ năng lượng trong 65 giờ.

Từng lớp vảy nhỏ trên thân rồng và các đường nét của ngựa đều được tạo hình thủ công (Ảnh: Chopard).

Việc sử dụng quả văng ngoại vi bằng vàng 22K tích hợp vào bộ máy là một giải pháp kỹ thuật giúp tối ưu hóa không gian mà không làm ảnh hưởng đến độ mỏng của đồng hồ.

Chủ nhân có thể quan sát qua mặt sau bằng kính sapphire các chi tiết hoàn thiện theo chuẩn Haute Horlogerie như họa tiết Côtes de Genève trên các cầu máy và các góc cạnh được vát bóng thủ công.

Tại Việt Nam, thương hiệu Chopard được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.