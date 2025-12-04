Chọn máy dò kim loại băng tải chất lượng cho công ty thực phẩm, may mặc

Máy dò kim loại băng tải - Giải pháp kiểm soát tạp chất hiệu quả

Trong các dây chuyền sản xuất hiện đại, máy dò kim loại băng tải giúp doanh nghiệp kiểm soát tạp chất kim loại trước khi sản phẩm rời khỏi nhà máy. Với ngành thực phẩm, thiết bị giúp phát hiện nhanh các mảnh kim loại phát sinh từ quá trình chế biến, như vụn dao, mảnh inox, linh kiện máy móc bị mài mòn…

Dòng sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong các dây chuyền chế biến thủy sản, thịt - gia cầm, nông sản, bánh kẹo - thực phẩm đóng gói, đồ uống và thực phẩm đông lạnh.

Máy dò kim loại băng tải kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Trong lĩnh vực may mặc, máy dò kim loại băng tải là thiết bị bắt buộc tại hầu hết các xưởng may xuất khẩu. Nhờ khả năng phát hiện vật thể kim loại nhỏ nằm sâu giữa nhiều lớp vải, máy dò kim loại trong ngành may giúp các doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho thành phẩm.

Ngoài ra, các dòng máy dò băng tải cũng được dùng phổ biến cho những ngành như sản xuất dược phẩm, hóa chất công nghiệp, mỹ phẩm… Nhờ khả năng kiểm soát chính xác và tự động, máy dò kim loại băng tải trở thành giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm lỗi sản xuất và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp.

Những mẫu máy dò kim loại băng tải chất lượng trên thị trường

Máy dò kim loại băng tải thực phẩm CQ818 có độ nhạy cao và khả năng vận hành ổn định trong các nhà máy thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm đóng gói hoặc đông lạnh. Máy sử dụng công nghệ dò kép (Dual Frequency), giúp nhận diện chính xác nhiều loại kim loại khác nhau.

Máy dò kim loại băng tải thực phẩm CQ818.

Máy dò băng tải CQ818 được làm từ thép không gỉ 304, chống ăn mòn tốt để dò được cả các loại thực phẩm đông lạnh. Máy có đa tính năng như dò tìm với 100 mặt hàng, điều chỉnh độ nhạy, tốc độ băng tải… để doanh nghiệp kiểm soát hàng hóa linh hoạt. Với khả năng chống nhiễu tốt và hệ thống loại bỏ tự động khiến CQ 818 trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp muốn nâng chuẩn chất lượng.

Máy dò kim loại mũi kim gãy CQ805 giúp phát hiện nhanh và chính xác kim loại trong ngành may mặc, sử dụng cảm ứng từ trường với 8 đầu dò, nhạy với sắt có đường kính từ 0,8mm. Đây là dòng máy dò kim loại trong công nghiệp hoạt động ổn định, tích hợp đa tính năng cảnh báo bằng âm thanh và đèn, đếm số lần phát hiện kim loại.

Sản phẩm dễ dàng tích hợp vào dây chuyền sản xuất để kiểm tra liên tục, được nhiều công ty và xưởng dệt may tin dùng nhờ hiệu quả kiểm soát kim loại cao và vận hành linh hoạt.

Máy dò kim loại băng tải trong thực phẩm CQ807 ứng dụng công nghệ cảm ứng từ hiện đại, phát hiện chính xác kim loại đen, kim loại màu và inox, ngay cả với sản phẩm đóng gói màng nhôm. Thiết bị sử dụng mạch xử lý kép DSP + MCU, nhạy với kim loại từ 0,5mm.

Máy phản hồi nhanh, hỗ trợ 12 chương trình cài đặt, điều chỉnh độ nhạy dễ dàng. Hệ thống cảnh báo kết hợp tùy chọn loại bỏ tự động giúp kiểm soát chất lượng, giảm sai sót thủ công và đạt chuẩn HACCP, ISO. Sản phẩm là giải pháp kiểm soát kim cho các nhà máy thực phẩm để đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng sản phẩm đồng đều.

