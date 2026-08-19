Chính thức: Người dùng VNeID được miễn, giảm phí trước bạ nhà đất, xe cũ

Thông tư 117/2026 quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo dự thảo, từ ngày 15/8 đến 28/2/2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đáp ứng điều kiện quy định Nghị quyết số 66.22/2026 sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí.

Cụ thể, nhà đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ.

Với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trường hợp nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức lệ phí trước bạ được giảm 50%. Đối với xe mô tô nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, lệ phí trước bạ giảm 100%.

Mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ một lần duy nhất đối với một tài sản. Số tiền lệ phí trước bạ được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Người dùng đăng nhập VNeID (Ảnh: Hải Nam).

Hiện nay, ô tô chở người dưới 9 chỗ đăng ký lần đầu chịu lệ phí trước bạ 10% giá tính thuế do Bộ Tài chính quy định. Địa phương có thể quyết định mức thu cao hơn mức này, nhưng tối đa 15%. Với xe máy, mức thu phổ biến là 2% khi đăng ký lần đầu và 1% từ lần thứ 2 trở đi.

Việc có tài khoản VNeID mức 2 chưa đồng nghĩa người dân mặc nhiên nhận ưu đãi. Để được hưởng ưu đãi, công dân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, khai và nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn của cơ quan thuế, đồng thời đáp ứng các điều kiện về tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID.

Với nhà, đất, các thông tin cần được tích hợp gồm mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Đối với ô tô, xe máy, các thông tin cần được tích hợp gồm mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe hoặc quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ theo quy định.

Trước đó, tại bản cập nhật mới nhất, ứng dụng VNeID cũng đã có thêm nhiều tiện ích mới. Đặc biệt, ứng dụng cũng tích hợp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Việc nộp sổ đỏ trực tuyến nằm trong chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11.

VNeID là ứng dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, vận hành dựa trên cơ sở dữ liệu định danh, dân cư cùng hệ thống xác thực điện tử.

Mỗi tài khoản VNeID gắn với mã định danh cá nhân gồm 12 chữ số được cấp riêng cho từng công dân. Hiện nay, nhiều loại giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID, giúp người dân có thể sử dụng thay cho bản giấy như căn cước, giấy tạm trú, tạm vắng, giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội…