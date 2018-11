Chiêu "độc" của những siêu lừa xe hơi

Bán "vịt giời" giữa phố

Nếu gặp Đào Xuân Mạnh ở ngoài xã hội, ít người dám nghĩ hắn là một tên siêu lừa đảo. Mạnh có khuôn mặt khá "lành", luôn di chuyển bằng xe hơi, lại luôn có những bộ cánh hợp mốt nhất, sử dụng điện thoại xịn… Tuy nhiên đó chỉ là "phông bạt" cho những âm mưu lừa đảo.

Một cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai cho chúng tôi biết, cuối tháng 8-2018 vừa qua, các trinh sát, cán bộ điều tra công an quận đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn tóm được Đào Xuân Mạnh, sinh năm 1976, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn - là đối tượng đang có lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Siêu lừa Đào Xuân Mạnh.

Cũng theo điều tra viên này, Mạnh vốn xuất thân ở thị trấn Mê Linh, Hà Nội. Sau khi dính vào một số vụ buôn bán gây tai tiếng ở quê nhà, Mạnh "phi" một mạch lên tận Văn Quan, Lạng Sơn và đăng ký hộ khẩu thường trú tại đây. Tuy nhiên địa bàn hoạt động chủ yếu là ở Hà Nội, nên gã đã thuê một căn hộ tại một khu đô thị đắt tiền trên địa bàn quận Hoàng Mai để sinh hoạt. Có lẽ, hành tung kỳ lạ của gã chỉ để che giấu những hành vi lừa đảo có hệ thống.

Chị Nguyễn Thị K.L, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - một trong những bị hại của Mạnh tỏ ra rất bức xúc khi kể lại quá trình phải đuổi theo gã lừa đảo này. Đầu năm 2017, thông qua mạng Internet, chị L. đăng thông tin cho thuê xe ôtô. Mạnh đã liên hệ và dùng những lời nói rất “ngọt" để thuê chiếc xe ôtô nhãn hiệu Huyndai Santafe, BKS 30A-861.96 trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng với giá 20 triệu đồng/tháng. Khi đó, gã cũng tỏ ra là người sòng phẳng khi đưa cho chị L. 80 triệu đồng, trong đó có 40 triệu đồng tiền đặt cọc và 40 triệu đồng trả trước tiền thuê xe 2 tháng...

Song thật bất ngờ là sau khi hợp đồng hết thời hạn, chị L. liên lạc với Mạnh yêu cầu trả xe ôtô thì gã trốn tránh và không bàn giao xe lại cho chị. Nghi ngờ Mạnh có hành vi chiếm đoạt, chị Liên đã dùng kỹ thuật định vị và phát hiện chiếc xe đang nằm tại Khu đô thị Định Công, phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai. Khi chị L. tìm đến địa chỉ trên thì mới ngã ngửa rằng chị Ngô Thị A.T., tại phường Định Công, Hoàng Mai đã mua chiếc xe trên của Mạnh với giá 700 triệu đồng. Chị T. cũng chìa ra nhiều giấy tờ thể hiện việc mua bán đã hoàn tất, đặc biệt là một chiếc giấy đăng ký mang tên Đào Xuân Mạnh!

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký và đường vân tay trên các tài liệu của hợp đồng thuê xe; biên bản bàn giao xe; hợp đồng mua bán xe mang tên Đào Xuân Mạnh; giấy chứng nhận xe ôtô mang tên Đào Xuân Mạnh. Kết luận giám định cho thấy đây là giấy đăng ký xe ôtô giả.

Cũng theo chị A.T, ngoài chiếc xe ôtô Santafe, chị còn mua của Mạnh chiếc xe Lexus, BKS 30A-55044, cũng với đăng ký xe mang tên Đào Xuân Mạnh giá 800 triệu đồng. Ngày 14-2-2017, Mạnh đã mượn lại chị T. chiếc xe ôtô Lexus trong thời hạn 30 ngày (viết giấy mượn) nhưng sau đó Mạnh chưa trả lại cho chị A.T.

Chưa dừng lại ở đó, trong tháng 2-2017, Đào Xuân Mạnh thuê chiếc xe ôtô Toyota Camry 2.0E, BKS 30A - 877.06 của anh Vũ Quỳnh Anh, trú tại khi đô thị Vinaconex 2, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Sau đó, Mạnh đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký giả để mang bán cho anh Hoàng Anh Tuấn ở TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với giá 600 triệu đồng.

Sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại, nhận định có dấu hiệu của tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đồng thời ra lệnh truy nã đối với Đào Xuân Mạnh. Cho đến ngày 24-8-2018, siêu lừa này đã sa lưới pháp luật.

Khi nghe tin Mạnh bị bắt anh Phạm Văn P., trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cũng có đơn tố cáo Mạnh đã lừa bán "vịt giời" cho anh này. Theo anh P., khoảng cuối năm 2016 Mạnh nói rằng đang cần tiền để đáo nợ ngân hàng, và dùng khu nhà xưởng ở thị trấn Mê Linh để thế chấp. Tin lời Mạnh, anh P. đã đưa cho gã hàng tỷ đồng. Nhưng sau đó anh P. mới phát hiện khu nhà xưởng đó không phải là của Mạnh, và nó cũng chả có giá trị gì. Anh P. đã nhiều liên hệ với Mạnh để đòi lại tiền, song gã đều trốn tránh không trả.

Những gã trai trẻ chuyên nghề "buôn nước bọt"

Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cũng khám phá một ổ nhóm chuyên thuê xe ôtô rồi vác đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Ổ nhóm này do đối tượng Hà Duy Hùng, 21 tuổi, trú tại Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ cầm đầu.

Dù còn trẻ tuổi, song Hùng lại có tài “buôn nước bọt” thành thần. Chỉ trong một thời gian ngắn Hùng đã sử dụng giấy CMND, sổ hộ khẩu và giấy phép lái xe giả để đi thuê nhiều xe ôtô đắt tiền sau đó mang đến tỉnh khác cầm cố lấy tiền ăn chơi. Đó là các xe Chevrolet Captiva của anh B.P.S, trú tại La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội; xe Huyndai Santafe của anh P.X.T ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội; xe Kia Forte của anh T.M.H trú tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và xe Huyndai Tucson của anh N.V.C ở Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang.

Sau khi đã thuê được xe, Hùng làm giả giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm mang lên Lào Cai để gán nợ hoặc đẩy vào tiệm cầm đồ rồi lấy tiền tiêu xài. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Nếu nhắc đến những "siêu lừa" buôn bán xe hơi, không thể không nhắc đến đối tượng Phùng Viết Đông, sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội. Một mình gã hiện đang là bị án của hai vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" đã được các Cơ quan tố tụng của Hà Nội và tỉnh Tây Ninh điều tra, xét xử.

Thủ đoạn của Đông cũng có nhiều phần khác với Đào Xuân Mạnh hay Hà Duy Hùng. Đông thường "ôm" xe ôtô nhập lậu từ nước ngoài. Để hợp thức hóa cho những chiếc xe gian, Đông thuê người làm giả Giấy đăng ký để bán cho người khác kiếm lời; hoặc gã thuê người khác đứng tên để mang đi cầm cố tại ngân hàng kiếm bộn tiền rồi biến mất.

Nhưng có một điểm mà giới buôn xe lậu lại rất nể Đông là dù đã từng bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang di chuyển trên một chiếc xe nhập lậu, song Đông và đồng bọn chỉ bị tạm giữ ít ngày rồi được trả tự do. Trong thời gian đó Đông và đồng bọn tiếp tục sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo ngân hàng và người dân khác với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Phải cho đến đầu năm 2017, vụ án này mới được lật lại khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đông và đồng bọn. Liên quan tới vụ án này, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại các cơ quan tư pháp huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để điều tra việc bỏ lọt hành vi buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của nhóm đối tượng trên.

Đường dây buôn lậu xe sang bị triệt phá

Trước đó tháng 4-2015 Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã tổ chức bắt quả tang 3 đối tượng buôn lậu xe ôtô và làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức Nhà nước gồm: Phùng Viết Đông, Nguyễn Đắc Tuyên đều 41 tuổi và Phùng Tuấn Anh, 29 tuổi, cùng trú tại TP Hà Nội. Ba đối tượng này đang vận chuyển xe ôtô nhập lậu theo đường bộ từ biên giới Campuchia - Việt Nam về TP HCM thì bị bắt.

Phùng Viết Đông và nhóm đối tượng làm giả giấy tờ để thế chấp rút tiền ngân hàng, ra trước vành móng ngựa.

Tang vật do Cơ quan công an thu giữ gồm xe ôtô hiệu Lexus mang biển số Campuchia 2Z-7795, 4 điện thoại di động, 7 thẻ tín dụng các loại, 1 máy in màu, 1 laptop, 2 biển số xe, 1 giấy đăng ký xe photo có công chứng, 8.800USD, 21.750.000 đồng và nhiều loại giấy đăng kiểm xe ôtô giả khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Đông cùng với Tuấn Anh sang Campuchia mua xe ô tô giá rẻ đem về Hà Nội để bán kiếm lời. Đông cùng Tuyên đi xem xe và chuẩn bị biển số xe giả để gắn vào xe ôtô nhập lậu; còn Tuấn Anh làm giả các giấy tờ có liên quan để đối phó với cơ quan chức năng khi vận chuyển xe ôtô về Hà Nội.

Chiếc xe ôtô trên được các đối tượng mua với giá 39 ngàn USD, trên đường ra Hà Nội thì bị bắt giữ. Tuy nhiên nhóm đối tượng Đông, Tuyên và Tuấn Anh chỉ bị tạm giữ ít ngày rồi được tại ngoại. Và trong thời gian này, Đông tiếp tục rủ một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng bằng những chiếc xe ôtô hạng sang.

Đông chuyên dùng xe ôtô Lexus nhập khẩu từ nước ngoài để lừa đảo.

Theo tài liệu từ công an TP Hà Nội, năm 2015 qua mối quan hệ xã hội, Đông nói với Giáp Minh Hậu, sinh năm 1979, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội về việc Đông đang có lô hàng ôtô nhập khẩu ở cảng Hải Phòng cần bán gấp để làm thủ tục thông quan trước khi nhà nước tăng thuế nhập khẩu xe ôtô vào tháng 7-2016. Sau đó, Đông bàn bạc, rủ Hậu cùng tham gia kế hoạch kiếm tiền và Hậu đồng ý.

Để hợp thức hóa chiếc xe sang mang nhãn hiệu Lexus RX 450, Đông và Hậu đã thuê một người đàn ông tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho hai đồng phạm là Vy Ánh Hồng, sinh năm 1990, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn và Nguyễn Việt Anh, sinh năm 1983, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đều là lao động tự do. Nhiệm vụ của Hồng và Việt Anh là sử dụng giấy tờ giả đó đứng tên đi đăng ký xe ôtô. Có được giấy đăng ký xe, Đông, Hậu đã mang xe ôtô được đăng ký bằng chứng minh nhân dân, hộ khẩu giả thế chấp vay ngân hàng lấy 3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 27-9-2018 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". HĐXX đã tuyên Phùng Viết Đông 18 năm tù, Giáp Minh Hậu 11 năm tù, Nguyễn Việt Anh 5 năm 6 tháng tù, Phùng Viết Lập 36 tháng tù treo, Tạ Hoàng Khánh và Vy Ánh Hồng cùng bị phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo.

Trước đó ngày 18-9-2018, Tòa án nhân nhân tỉnh Tây Ninh cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phùng Viết Đông và Nguyễn Đắc Tuyên cùng 16 năm tù giam, Phùng Tuấn Anh 14 năm tù giam. Đây có thể coi là những bản án nghiêm khắc đối với những kẻ chuyên lừa đảo xe hơi, kiếm tiền bất chính.

