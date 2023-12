Chiến dịch Empower Growth của VietnamWorks nhận nhiều giải thưởng quốc tế

Cùng người lao động và doanh nghiệp hướng đến hành trình sự nghiệp hạnh phúc

Thấu hiểu những đổi thay lớn về quan điểm và kỳ vọng của người lao động từ sau cuộc "Đại khủng hoảng lao động" hậu Covid-19, VietnamWorks đã chuyển mình với sứ mệnh mới "Empower Growth" vào năm 2022, được dẫn dắt bởi triết lý "Human Growth" của Navigos Group, với mục đích đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp, xây dựng chặng đường sự nghiệp dài hạn đầy cảm hứng và giá trị.

"Human Growth" - phát triển con người một cách toàn diện - là triết lý được Navigos Group đúc kết sau hơn 2 thập kỷ hoạt động trong ngành nhân sự tại Việt Nam. Empower Growth khẳng định nỗ lực của VietnamWorks trong việc đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp và người lao động phát triển một cách toàn diện và tìm được ý nghĩa, hạnh phúc trong công việc", bà Phạm Thị Phương Khanh, Giám đốc Marketing của Navigos Group, cho biết.

Nhiều giải thưởng quốc tế ghi nhận hành trình chắp cánh ước mơ cho người lao động và doanh nghiệp của Navigos Group - VietnamWorks (Ảnh: VietnamWorks).

Những hoạt động trong khuôn khổ "Empower Growth" của VietnamWorks đã được nhiều giải thưởng quốc tế ghi nhận.

Phát kiến ứng dụng AI vào câu chuyện tạo nên Job Envision (Bức tranh mô tả sự nghiệp hạnh phúc) đã nhận được giải Vàng tại lễ trao giải PR Awards 2023, hạng mục "Best Use of Technology" (Chiến dịch PR ứng dụng công nghệ ấn tượng nhất). Phát kiến này tiếp tục được ghi nhận tại giải thưởng Asian Technology Excellence Awards 2023 về công nghệ và đổi mới công nghệ tại châu Á do tạp chí Asian Business Review tổ chức vào tháng 9 năm nay.

Phát kiến ứng dụng AI vào câu chuyện tạo nên Job Envision đã nhận được giải Vàng tại lễ trao giải PR Awards 2023, hạng mục "Best Use of Technology" (Ảnh: VietnamWorks).

Công cụ Job Envision - bức tranh mô tả sự nghiệp hạnh phúc - được cá nhân hóa bằng công nghệ AI, giúp người lao động có thể nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh về giá trị công việc mà họ theo đuổi, đồng thời kết nối họ với những công việc phù hợp những giá trị đó, mang đến hình dung những kỹ năng mà các công việc đó cần.

Theo đại diện VietnamWorks, đây sẽ là cách giúp cho các ứng viên định hướng nghề nghiệp bền vững hơn là chỉ dựa vào những bản mô tả công việc đơn thuần, thấy yêu công việc mình đang làm, từ đó gặt hái thành công và chạm được đến hành trình sự nghiệp hạnh phúc.

Chỉ trong một thời gian ngắn, VietnamWorks đã giúp cho hơn 3.000 người lao động tạo nên bức tranh mô tả sự nghiệp hạnh phúc của mình, đồng thời mang đến chuỗi "Triển lãm và Chia sẻ về chuyên đề hành trình sự nghiệp hạnh phúc" cho hơn 1.200 người lao động ở Hà Nội và TPHCM.

Tiếp nối hành trình Human Growth - Khơi tiềm lực, khởi tương lai cho người lao động và doanh nghiệp

Tiếp nối và mở rộng hành trình "Empower Growth", năm 2023 VietnamWorks đã thực hiện chuỗi chương trình chia sẻ về hành trình sự nghiệp hạnh phúc, đồng hành cùng Chính phủ, các tổ chức thanh niên, trường đại học, các hiệp hội doanh nghiệp nhằm giúp người lao động có được những kỹ năng chuyên môn cùng định hướng nghề nghiệp rõ ràng, từ đó trở thành nhóm nhân tài chất lượng cao cho đất nước.

Nổi bật là dự án "Empower Growth - Vietnam Digital Talents" VietnamWorks phối hợp cùng Google và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cung cấp 2.500 học bổng dành cho sinh viên năm cuối và người lao động có nhu cầu tìm việc làm.

Thông qua chiến dịch "Empower Growth 2023 - Đồng hành cùng sinh viên", VietnamWorks trực tiếp chia sẻ với hàng chục triệu sinh viên (Ảnh: VietnamWorks)

Thông qua chiến dịch "Empower Growth 2023 - Đồng hành cùng sinh viên", VietnamWorks đã trực tiếp chia sẻ với hàng chục triệu sinh viên về kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp trong mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, VietnamWorks cũng trang bị cho các bạn cẩm nang vững chắc để bắt đầu công việc như kỹ năng viết CV, trải nghiệm phỏng vấn thực tế với nhà tuyển dụng, lộ trình sự nghiệp chi tiết... và kết nối với hơn 2.000 cơ hội việc làm mỗi tháng với nhiều ngành nghề.

Với nỗ lực mang đến hành trình sự nghiệp hạnh phúc cho cộng đồng, Navigos Group tiếp tục được ghi nhận là "Doanh nghiệp xuất sắc và bền vững châu Á 2023" (ACES Awards) trong lễ trao giải vào ngày 24/11 tại Malaysia. Đây là giải thưởng thường niên tôn vinh các tổ chức và cá nhân có các thành tựu nổi bật trong hai lĩnh vực chính là lãnh đạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Navigos Group được vinh danh là "Doanh nghiệp xuất sắc và bền vững châu Á 2023", hạng mục "Sáng kiến vì cộng đồng". (Ảnh: VietnamWorks)

Đánh giá về chương trình "Empower Growth" do VietnamWorks thực hiện, Tiến sĩ Jayanthi Desan, Trưởng ban giám khảo của ACES Awards, cho biết: "Dự án Empower Growth của Navigos Group Việt Nam thể hiện rõ tinh thần Giải thưởng Sáng kiến vì cộng đồng của chúng tôi. Và sự đóng góp của công ty trong việc tạo ra một hệ sinh thái phát triển nhân tài thực sự nổi bật và hiệu quả".

Trên hành trình "Human Growth", Navigos Group - VietnamWorks cho biết tiếp tục đồng hành cùng người lao động và các doanh nghiệp xây dựng nên hành trình sự nghiệp hạnh phúc (Empower Growth), để giá trị công việc của mỗi cá nhân được gắn kết với giá trị cộng đồng, đem lại sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, cho xã hội.