Chi phí giáo dục là "thủ phạm" đẩy lạm phát tháng 10 tăng

"Một số địa phương thực hiện tăng học phí, giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng nhẹ 0,08% so với tháng trước.

So với tháng 12/2022, CPI tháng 10 tăng 3,2% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,59%" - Tổng cục Thống kê cho biết trong báo cáo vừa phát hành hôm nay.

Bình quân 10 tháng, CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,38%.

Trong mức tăng 0,08% của CPI tháng 10 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Chỉ số giá giáo dục tăng mạnh nhất trong tháng 10 và ảnh hưởng mạnh đến CPI chung (Nguồn: GSO).

Cụ thể, nhóm giáo dục có chỉ số giá tăng cao nhất với 2,25% (làm CPI chung tăng 0,14 điểm phần trăm), trong đó giá dịch vụ giáo dục tăng 2,54% do một số địa phương thực hiện tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và một số trường đại học, cao đẳng công lập, dân lập, tư thục cũng tăng học phí năm học 2023-2024 để bảo đảm chi thường xuyên.

Ngoài ra, giá vở, giấy viết các loại cũng tăng 0,11% so với tháng trước; giá bút viết tăng 0,16%; giá văn phòng phẩm và đồ dùng học tập khác tăng 0,2%.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,27% (làm CPI chung tăng 0,05 điểm phần trăm) do giá gas tăng 4,72%; giá nước sinh hoạt tăng 0,48%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (cũng là nhóm có tỷ trọng lớn nhất trong rổ tính CPI) tăng 0,06%, trong đó, lương thực tăng 0,9%; thực phẩm giảm 0,14% ; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,21%.

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác, đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; văn hóa, giải trí và du lịch; thuốc và dịch vụ y tế đều có chỉ số giá tăng nhẹ.

Hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm là nhóm bưu chính viễn thông (giảm 0,11%) và nhóm giao thông (giảm 1,51%). Góp công lớn trong việc "hãm" CPI tháng 10 chính là việc giá xăng trong kỳ tính giá đã giảm 5,49%, giá dầu diesel giảm 0,73%.

Lạm phát cơ bản (sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và giáo dục) tháng 10 tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,2%).

Nguyên nhân chủ yếu là bình quân giá xăng dầu trong nước 10 tháng giảm 13,24% so với cùng kỳ năm trước, giá gas giảm 8,55% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.