Chỉ đạo "nóng" của Chính phủ về thuế xăng, an toàn thị trường chứng khoán

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 85/NQ-CP về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.

Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền về phương án điều chỉnh, giảm các loại thuế đối với xăng dầu theo quy định.

Chính phủ yêu cầu các Bộ gồm Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai các giải pháp ổn định và phát triển lành mạnh, hiệu quả, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan tiếp tục triển khai các giải pháp ổn định và phát triển lành mạnh an toàn thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp (Ảnh: Mạnh Quân).

Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động, tích cực theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, nguyên liệu phục vụ sản xuất…) để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa trong nước. Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ nâng giá.

Điều hành xăng dầu chủ động, kịp thời, hiệu quả; tìm kiếm các nguồn cung xăng dầu có giá ưu đãi hơn; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất xăng dầu để bảo đảm sản xuất, nguồn cung và dự trữ xăng dầu trong nước, bình ổn giá cả; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để tạo đồng thuận xã hội…

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao từ đầu năm. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công.

Rà soát, kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt (bao gồm việc điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án trọng điểm, có tính chất liên kết vùng, đường ven biển); các địa phương chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn điều chuyển từ các dự án trọng điểm, có tính kết nối liên vùng, đường ven biển phải đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.