ChatToday: Cô gái 21 tuổi bảo lưu đại học để chạy theo TikTok và cái kết

Hot TikToker Mai Chi (Chi Ka) là gen Z đầu tiên có mặt trên ChatToday. Mai Chi sinh năm 2003, hiện tại là nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian và chủ một cửa hàng trà sữa. Để có đủ thời gian phát triển công việc trên các nền tảng mạng xã hội, Mai Chi quyết định bảo lưu kết quả học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Không tốn quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định tạm dừng việc học, Mai Chi cho biết cô bảo lưu đại học không phải để thử sức hay mạo hiểm. Trước khi quyết định việc này, Mai Chi hiểu rằng bản thân cần gì, phù hợp với điều gì vào thời điểm này. Cụ thể, khi đó, Mai Chi nhận thấy kênh TikTok của cô có tiềm năng phát triển.

"TikTok không đợi em 2 năm nữa để em ra trường rồi mới tiếp tục làm", Chi nói.

Cô gái 21 tuổi bảo lưu đại học để "chạy theo" TikTok và cái kết (Video: Phạm Tiến - Minh Quang).

Mai Chi cho rằng theo đuổi một công việc tự do thì không khó, nhưng để làm tự do thành công mới là việc khó khăn. Một công việc tự do mang lại sự thoải mái về mặt thời gian nhưng đi kèm với đó là không ít lần chông chênh vì "tự do quá thành vô kỷ luật".

Chi cho rằng thay vì làm 8 tiếng, những người làm tự do phải làm việc 24 tiếng. Nếu không biết sắp xếp, những người làm tự do rất dễ rơi vào vòng xoáy của chính bản thân mình và không mang lại kết quả gì cho công việc.

Mai Chi theo chủ nghĩa tối giản, sống tiết kiệm, thích dùng đồ second-hand (đồ đã qua sử dụng) và luôn cố gắng chi tiêu dưới mức bản thân có thể.

Nói về lý do theo đuổi lối sống này, Chi nói từ nhỏ, cô luôn cảm thấy ngại khi tiêu tiền của gia đình. Do vậy, cảm giác này theo đuổi cô tới tận hiện tại. Chi chỉ tiêu những gì bản thân thấy thật sự cần thiết, không có nhu cầu mua sắm quá nhiều hay sống hưởng thụ khi còn quá trẻ.

Khi được hỏi quan điểm về hai chữ ổn định, Mai Chi cho rằng "ổn định là khi không ai thay thế được bạn". Cô gái 21 tuổi đưa lời khuyên cho các bạn trẻ rằng đừng mơ mộng một công việc hay cuộc sống màu hồng. Hãy làm mọi thứ thật nhiều lần cho tới khi nó đúng. Công việc nào cũng đòi hỏi sự bền bỉ.

"Không có chuyện hôm nay anh lập kênh TikTok, tháng sau anh kiếm được 100 triệu đồng, không bao giờ có chuyện đó. Mình cũng từng trải qua quãng thời gian đăng video không có ai xem", Mai Chi khẳng định.

ChatToday là talkshow với các nhân vật liên quan tới những vấn đề về kinh tế. Sản phẩm này do các thành viên Ban Kinh tế, Báo Dân trí lên ý tưởng và triển khai thực hiện. Xuất hiện trên Dân trí và các nền tảng mạng xã hội của báo vào 9h ngày 1 và 16 hàng tháng, ChatToday đem đến những câu chuyện của nhân vật khách mời hoặc các góc nhìn, quan điểm của họ về một chủ đề kinh tế đang được bạn đọc quan tâm.

