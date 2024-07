Chân dung "cánh tay phải" đắc lực của Trịnh Văn Quyết

Trợ thủ đắc lực của Trịnh Văn Quyết

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, một nhân vật có liên hệ mật thiết với nguyên Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết là Doãn Văn Phương, bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhân vật này từng làm Tổng giám đốc FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng FLC Faros.

Ông Doãn Văn Phương (trái) và ông Trịnh Văn Quyết (phải) hồi năm 2015 (Ảnh: FLC).

Theo cáo trạng, Doãn Văn Phương là người tham mưu cho Trịnh Văn Quyết, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương và được Quyết giao trực tiếp thực hiện thủ tục mua công ty FLC Faros; ký các thủ tục tăng vốn điều lệ, ủy thác đầu tư.

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT FLC Faros, Phương ký tờ trình, biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết các lần tăng vốn từ 1.125 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng; nghị quyết và các văn bản đề nghị, giải trình với các cơ quan chức năng để cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Phương cũng chỉ đạo tổng giám đốc ký hợp đồng ủy thác đầu tư để hợp thức số vốn góp khống và các báo cáo tài chính; ký 18 giấy rút tiền mặt để rút 900 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của Công ty FLC Faros, hợp thức dòng tiền tăng vốn khống.

Với vai trò là cổ đông, Phương được Quyết giao ký hợp đồng nhận chuyển nhượng/giấy nộp tiền góp vốn để sở hữu hơn 7,7 triệu cổ phần. Sau đó, Phương ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần cho Quyết để hợp thức vốn góp, hợp thức danh sách cổ đông đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ đó, Quyết bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền.

Do bị can Doãn Văn Phương đã xuất cảnh ra nước ngoài từ ngày 27/3/2022, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định bị can này đã bỏ trốn nên tách hành vi, tài liệu có liên quan để điều tra xử lý sau.

Doãn Văn Phương là ai?

Doãn Văn Phương sinh năm 1977 tại Thanh Hóa, được giới thiệu có trình độ cử nhân luật. Ông này gia nhập Tập đoàn FLC từ năm 2010. Từ năm 2011 đến tháng 5/2015, ông Phương làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn FLC. Sau đó, ông làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT và thôi chức sau vài tháng (tháng 9/2015).

Ngoài vai trò tại FLC, ông Phương còn làm Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng FLC Faros - một pháp nhân quan trọng trong hệ sinh thái FLC của Trịnh Văn Quyết. Công ty FLC Faros cũng chính là đối tượng để Quyết và Phương nâng khống vốn điều lệ, lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Từ tháng 5/2015 (sau khi từ nhiệm Tổng giám đốc FLC), nhân vật này làm Chủ tịch FLC Faros đến tháng 11/2016.

Ngoài ra, Doãn Văn Phương còn giữ vị trí lãnh đạo tại loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái của FLC, như Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông dược H.A.I (mã chứng khoán: HAI). Tuy nhiên đến tháng 5/2015, ông Phương từ nhiệm tại KLF. Tháng 7/2017, ông Phương thôi làm Chủ tịch tại Nông dược H.A.I.

Bản thân ông Phương từng gây chú ý trên truyền thông khi kết hôn ở tuổi 39 với hoa hậu 21 tuổi. Trong lễ ăn hỏi diễn ra năm 2017, ông Phương đã tặng vợ siêu xe Rolls-Royce Wraith, trị giá khi đó khoảng 18 tỷ đồng. Sau đó, 2 người ly hôn vào năm 2021.