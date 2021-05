Chân cua tuyết: Hàng VIP một thời đổ về chợ Việt, rẻ chưa từng có

Không còn giá đắt đỏ, cũng không còn khan hiếm như trước, dịp này chân cua tuyết đổ bộ "chợ mạng" với giá rẻ chưa từng có. Các bà nội trợ Việt cũng tranh thủ mua số lượng lớn về ăn.

Cũng giống như cua hoàng đế Alaska, cua Úc, cua tuyết và chân cua tuyết được nhập về Việt Nam đã vài năm nay. Theo đó, 1kg cua tuyết sống (cua đang bơi) có giá tới 1,5-2 triệu đồng/kg, còn chân cua tuyết giá cũng dao động trong khoảng 600.000-850.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Chưa kể, thời điểm chân cua tuyết mới được nhập về Việt Nam, lượng hàng khan hiếm nên người mua thường phải đặt trước vài ba ngày, hoặc cả tuần.

Thế nhưng, những ngày này, chân cua tuyết đông lạnh Canada đang được rao bán tràn ngập với giá rẻ chưa từng có. Những người bán quảng cáo, loại chân cua này là phần chân cộng phần thân được tách đôi từ con cua tuyết. Trọng lượng chân cua thường dao động trong khoảng 3-4 cụm chân/kg với giá từ 300.000-380.000 đồng/kg.

Chân cua tuyết đông lạnh đang được rao bán tràn ngập trên thị trường (ảnh: NVCC)

Vì có giá rẻ hơn cả càng cua đồng Việt nên dịp này, chân cua tuyết được các bà nội trợ chuộng mua, thậm chí có người còn mua nguyên thùng 5kg để được tính giá sỉ.

Chị Hoàng Ngọc Ánh ở Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay chị chưa bao giờ mua được chân cua tuyết với giá rẻ như dịp này.

Theo chị Ánh, chân cua tuyết dài, to, là phần ngon nhất của con cua này. Gỡ lớp vỏ bên ngoài thì bên trong chân cua tuyết đầy ắp thịt trắng và có vị ngọt, dai rất thích. Trước, chị phải mua với giá gần 800.000 đồng/kg (loại 4-5 cụm chân/kg), nay chỉ 350.000 đồng/kg (loại 3 cụm chân/kg).

"Chân cua này nếu đem rang me thì chỉ cần cắt khúc theo khớp chân hoặc để nguyên chân rang đều được. Còn nếu để xào miếng, làm nem thì tách lấy phần thịt bên trong rất dễ vì chân cua to", chị nói. Các con chị khá thích ăn cua nên dịp này chị thường mua nguyên thùng 5kg, bởi mua nhiều sẽ có giá rẻ hơn mua lẻ theo cân.

Chị Bùi Lê Phương Thảo ở Phú Nhuận (TP.HCM) cũng cho biết, dạo gần đây chân cua tuyết không những có giá rẻ mà hàng còn rất dễ đặt mua.

Chân cua tuyết nhập khẩu hiện có giá khá rẻ (ảnh: NVCC)

Nếu trước đó, muốn thưởng thức chân cua tuyết hấp chấm muối tiêu, chị thường phải đặt mua ở các cửa hàng hải sản rồi chờ 2-3 ngày mới có. Giờ muốn ăn bao nhiêu cũng được, đặt hàng 30 phút sau chân cua đã được giao đến tận nhà.

"Mua lẻ 1kg giá 400.000 đồng, nhưng mua 1 thùng 5kg thì giá chỉ 300.000 đồng/kg, rẻ hơn được rất nhiều so với mua lẻ. Đã vậy, cửa hàng còn miễn phí ship", chị nói.

Trao đổi với PV, anh Đinh Công Tuấn - đầu mối bán chân cua tuyết nhập khẩu ở Quận 2 (TP.HCM) - chia sẻ, nguồn cung dồi dào, hàng nhập về Việt Nam nhiều nên giá giảm mạnh. Anh đang bán lẻ chân cua tuyết loại 3 cụm chân/kg với giá 420.000 đồng/kg, còn bán sỉ 1 thùng 5kg với giá 300.000 đồng/kg.

Theo anh, chân cua tuyết vô cùng đắt khách bởi không chỉ các nhà hàng, quán ăn mua về chế biến, mà khách lẻ mua về ăn cũng nhiều. Như hôm nay, cả bán sỉ và bán lẻ tăng đột biến, anh tiêu thụ hết gần 4 tạ chân cua. Nếu tính theo tuần, lượng chân cua bán được từ 1-1,5 tấn.

Chân cua nhập khẩu đang được các bà nội trợ chuộng mua (ảnh: NVCC)

Chị Phạm Thùy Liên - đầu mối đổ sỉ hải sản nhập khẩu ở Phú Nhuận (TPHCM) cho biết, có hai loại cua tuyết được nhập khẩu vào Việt Nam, đó là từ Nhật Bản và Canada.

Song, giới buôn bán hải sản như chị thường chọn hàng nhập từ Canada do có giá tốt, nguồn cung cũng dồi dào hơn so với hàng Nhật. Đặc biệt, so với nhập nguyên con giá đắt đỏ thì chân cua tuyết giá rẻ hơn rất nhiều. Nếu so với các loại chân cua khác thì chân cua tuyết đang có giá rất rẻ, thậm chí rẻ hơn cả chân cua đồng Việt Nam.

Tại Canada, cua tuyết tươi sống sau khi đánh bắt vào bờ sẽ được tách đôi, gồm chân cua và nửa thân (cụm chân) được bảo quản lạnh -18 độ theo đúng chuẩn để giữ độ ngọt, thơm của thịt cua. Hàng nhập về sẽ đóng theo thùng trọng lượng 5kg.

Dịp này, ảnh hưởng dịch Covid-19, quán ăn nhà hàng nhiều nơi đóng cửa, do đó ngoài bán sỉ chị còn "xé" hàng bán lẻ.

Cũng may, thời điểm này giá chân cua hạ nhiệt, dân mua ăn nhiều hơn. Do đó, lượng cua tiêu thụ mỗi ngày vẫn tăng khá mạnh. Theo đó, lô chân cua 5 tạ nhập về tuần trước bán đến nay chỉ còn khoảng 15 thùng nữa là hết, chị Liên cho hay.

Theo Châu Giang

VietnamNet