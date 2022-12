CEO Novaland nhận lương 460 triệu đồng/tháng

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) vừa công bố bổ sung thông tin báo cáo tài chính năm 2021 là khoản thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương của tổng giám đốc, người quản lý khác.

Chủ tịch HĐQT là ông Bùi Thành Nhơn được trả thù lao 1,2 tỷ đồng, tức mỗi tháng nhận hơn 100 triệu đồng. Các thành viên HĐQT độc lập khác là ông Phạm Tiến Vân, ông Lê Quốc Hùng và bà Nguyễn Mỹ Hạnh nhận thù lao 600 triệu đồng/năm, tương ứng 50 triệu đồng/năm.

Mức thu nhập "khủng" nhất của dàn lãnh đạo Novaland là của ông Bùi Xuân Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ông Huy được trả mức lương lên tới 5,4 tỷ đồng/năm. Cộng với 120 triệu đồng tiền thù lao, tổng thu nhập của ông Huy trong năm 2021 lên tới 5,52 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi tháng ông Huy nhận 460 triệu đồng, gấp hơn 4 lần ông Bùi Thành Nhơn.

Thu nhập của CEO Novaland là ông Bùi Xuân Huy là 5,4 tỷ đồng/năm (Ảnh: NVL).

Đầu năm nay, ông Bùi Thành Nhơn trao quyền Chủ tịch HĐQT Novaland cho ông Bùi Xuân Huy. Tuy nhiên, cuối tháng 11, ông Bùi Thành Nhơn dự kiến quay lại HĐQT và giữ chức Chủ tịch của Novaland.

Ở vị trí thứ 2 là bà Hoàng Thu Châu, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc được trả đến 3,72 tỷ đồng/năm, tương đương 310 triệu đồng/tháng.

Một số lãnh đạo khác được trả mức 800-900 triệu đồng/năm bao gồm ông Nguyễn Ngọc Huyên - Phó tổng giám đốc, ông Huỳnh Minh Lâm - Kế toán trưởng, bà Nguyễn Thị Xuân Dung - quyền Giám đốc tài chính.

Ông Nguyễn Ngọc Huyên được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc từ tháng 10/2021, sau đó đến ngày 20/1 thì được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, thay ông Bùi Xuân Huy. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung giữ chức quyền Giám đốc tài chính trong 5 tháng.

Novaland đã chi hơn 15 tỷ đồng để trả lương cho các cấp quản lý (Ảnh chụp màn hình).

Năm 2021, Novaland đạt kết quả kinh doanh khả quan giữa dịch Covid-19. Tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 14.967 tỷ đồng, tăng gần 186% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận sau thuế của xấp xỉ 3.454 tỷ đồng với biên lợi nhuận ròng 23%. Tổng tài sản của tập đoàn này đạt 201.520 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cuối năm 2020. Đây có thể là lý do doanh nghiệp chi hơn 23 tỷ đồng để trả thù lao và lương cho dàn lãnh đạo cấp cao.

Cổ phiếu NVL kết phiên 27/12 tại 14.400 đồng/cổ phiếu, đã tăng so với phiên 26/12. Tuy vậy, trong tháng 11, mã này thậm chí đã giảm sàn 17 phiên liên tiếp do cổ phiếu bị các công ty chứng khoán bán giải chấp. Vợ ông Bùi Thành Nhơn là bà Cao Thị Ngọc Sương cũng bị bán giải chấp 29 triệu cổ phiếu. Còn tính từ đầu năm, NVL đã giảm từ vùng giá 57.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm gần 75%.