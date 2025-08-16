CEO “dị ứng” với giới siêu giàu, bán công ty 1,6 tỷ USD rồi cho đi gần hết

Trong thế giới của những thương vụ công nghệ tỷ USD, nơi các nhà sáng lập mơ về du thuyền và biệt thự riêng, Brian O’Kelley lại đi một con đường khác.

Năm 2018, thương vụ bán công ty khởi nghiệp AppNexus cho gã khổng lồ AT&T với giá 1,6 tỷ USD của ông gây chú ý cả giới kinh doanh. Đó là một cú hích lịch sử đưa nhà doanh nhân thế hệ X này vào hàng ngũ siêu giàu chỉ sau một đêm.

Nhưng điều gây chấn động không phải là giá trị thương vụ, mà là quyết định của chính O’Kelley. Ông đã giữ lại chưa đến 100 triệu USD, còn toàn bộ phần còn lại được quyên góp cho các mục tiêu từ thiện.

Triết lý "biết đủ" giữa thời đại phô trương

Triệu phú 48 tuổi, người đang xây dựng Scope3 - start up thứ 3 của mình - đã chia sẻ một cách thẳng thắn và độc quyền với Fortune về triết lý sống và làm giàu đầy khác biệt của mình. "Tôi không hiểu tại sao bạn lại cần tới 200 tỷ, 500 tỷ, hay thậm chí 1 tỷ USD", ông nói. "Tôi không tin vào tỷ phú. Tôi nghĩ điều đó thật nực cười".

Sau khi thương vụ AppNexus hoàn tất, trong khi nhiều người mơ mộng về cuộc sống xa hoa, O’Kelley lại ngồi lại cùng vợ để có một "cuộc trò chuyện rất thú vị" về số tiền bao nhiêu là đủ.

"Chúng tôi chỉ xác định một con số mà mình cho là đủ để mua nhà và một số thứ khác rồi nhân đôi con số đó, và cho đi phần còn lại", ông giải thích. Dù có 10% cổ phần trong AppNexus, ông chỉ giữ lại một phần nhỏ, chưa đến 100 triệu USD, để rồi trở thành một trong những nhà hảo tâm hào phóng nhất trong làng công nghệ.

Brian O’Kelley cho biết ông giới hạn tài sản gia đình ở mức 100 triệu USD và cho rằng các tỷ phú phung phí, xa rời và bị “tách biệt” khỏi đời sống thực (Ảnh: Getty).

Đối với O’Kelley, việc từ chối gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú” không phải là một hành động hào nhoáng. Đó là một cam kết sống mà ông theo đuổi: "Ngay cả khi Scope3 thành công rực rỡ, chúng tôi cũng sẽ cho đi số tiền đó".

Với Brian O’Kelley, giới hạn tài sản không chỉ là một hành động hào phóng. Đó là cách ông giữ mình và gia đình khỏi sự xa hoa, mất kiểm soát.

"Chúng tôi chưa bao giờ muốn có nhiều tiền đến mức không phải đưa ra lựa chọn", ông giải thích. "Niềm vui nằm ở việc trân trọng những gì mình có và phải cân nhắc những quyết định khó khăn. Chúng tôi vẫn phải bàn bạc về ngân sách như bao gia đình khác. Đó mới là cuộc sống".

Triết lý này còn bắt nguồn từ nỗi lo của một người cha và mong muốn không để con cái trở nên hư hỏng. Dù O’Kelley, một người cao gần 2m, thường bay hạng thương gia để thoải mái, ông luôn cảm thấy "áy náy" và lo sợ con cái quen với lối sống xa hoa đó.

"Tôi từng bay khắp thế giới ở hạng phổ thông. Tôi muốn con mình cũng trải qua phần nào những khó khăn mà tôi từng có, để chúng hiểu được giá trị của mọi thứ”, ông nói.

Lời cảnh tỉnh cho "câu lạc bộ tỷ phú"

Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của các tỷ phú, với con số kỷ lục 3.028 người, O’Kelley không ngại chỉ trích lối sống phô trương của họ. Ông gọi những chiếc du thuyền, trực thăng và đảo riêng là "một sự lãng phí tiền bạc cực kỳ vô lý trong khi có quá nhiều người không có gì."

"Tôi ước nhiều người tự hỏi: tại sao tôi lại muốn có lối sống như Jeff Bezos?", O’Kelley nói. "Bạn không thể vừa có du thuyền, trực thăng, đảo riêng, tòa nhà mang tên mình và đủ thứ khác vì như vậy là quá lố. Không ai có thể thực sự trân trọng tất cả những thứ đó".

Ông cho rằng sự giàu có tột độ khiến con người bị "tách biệt," mất đi những giới hạn và hệ quả vốn định hình cuộc sống bình thường. "Rủi ro lớn nhất là: làm sao chúng ta có thể chịu trách nhiệm khi có quá nhiều tiền để mua bất cứ thứ gì?".

Khi được hỏi liệu ông có mong có thêm tiền để đầu tư vào công ty mới mà không cần tìm đến các quỹ đầu tư mạo hiểm, ông thẳng thắn thừa nhận đôi lúc cũng nghĩ như vậy. "Nhưng bạn biết không, đó chính là trách nhiệm". O’Kelley tin rằng việc phải thuyết phục người khác đầu tư vào ý tưởng của mình chính là một bài kiểm tra cần thiết, giúp ông giữ vững sự tỉnh táo và trách nhiệm.

Brian O’Kelley là một ví dụ sống động cho thấy thành công không nhất thiết phải đo bằng số tài sản tích lũy. Ông đã chứng minh rằng một doanh nhân có thể đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng vẫn giữ vững sự khiêm tốn, trách nhiệm và kết nối với đời sống thực.

Trong một thế giới đang chạy đua để có thêm, có thêm nữa, triết lý của O’Kelley là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: hạnh phúc thực sự nằm ở việc đưa ra những lựa chọn có ý nghĩa và sống một cuộc đời có trách nhiệm.