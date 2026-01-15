Central Retail chung tay nâng tầm hàng Việt

Kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại các địa phương

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2025, Central Retail Việt Nam đã tích cực tham gia các chương trình kết nối cung cầu tại Đồng Tháp, Huế và Hưng Yên. Đây là những hoạt động mở đường cho việc khai trương và đưa vào hoạt động các siêu thị mới diễn ra liên tiếp trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời cũng tạo đà cho doanh nghiệp tiếp cận, đưa hàng hóa vào chuỗi cung ứng của Central Retail Việt Nam trên cả nước.

Central Retail Việt Nam tổ chức Lễ hội Tự hào đặc sản Việt tại GO! Thăng Long (Ảnh: Central Retail Việt Nam).

Tại hệ thống bán lẻ thực phẩm GO!, Tops Market và mini go!, Central Retail tạo điều kiện quảng bá và tiêu thụ hàng Việt. Điều này được thể hiện qua các tuần lễ quảng bá nông sản như: Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang; Tuần lễ Nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La; Chương trình quảng bá cam sành Hàm Yên (Tuyên Quang); Tuần lễ nhãn lồng (Hưng Yên); Tuần lễ nông sản Đà Lạt; sự kiện Lễ hội trái cây Việt Nam, cùng các tuần lễ quảng bá sản phẩm OCOP và chương trình Sinh kế cộng đồng... góp phần giúp chuỗi siêu thị GO! của Central Retail Việt Nam giữ vững tỷ lệ hàng Việt Nam đạt trên 90%.

Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang (Ảnh: Central Retail Việt Nam).

Ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho rằng, ngày nay, bán lẻ hiện đại không chỉ kết nối sản xuất (chế tạo, nông nghiệp) với tiêu dùng (người dùng cuối, người tiêu dùng) một cách hiệu quả hơn mà còn giúp đất nước và người dân hiện đại hóa.

“Với mỗi siêu thị hoặc đại siêu thị được mở trên thị trường, một nhà bán lẻ hiện đại không chỉ tạo ra hàng trăm việc làm mới, giới thiệu mô hình bán hàng đa kênh cho khách hàng - thúc đẩy thanh toán số, không dùng tiền mặt, cung cấp đào tạo nguồn nhân lực về thương mại, dịch vụ cho người Việt Nam, mà còn xây dựng cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng hiện đại, cải thiện liên kết vùng miền, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics, chuỗi lạnh và phân phối… Từ đó, Việt Nam có thể tối đa hóa nguồn lực nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, ông Langlet nhấn mạnh.

Vào ngày 29/5/2025, Central Retail Việt Nam tổ chức sự kiện khai mạc Lễ hội Trái cây lần thứ 3 tại GO! Mỹ Tho (Ảnh: Central Retail Việt Nam).

Đưa hàng Việt sang quảng bá ở châu Âu

Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hàng Việt ở trong nước, Central Retail Việt Nam đang hướng đến mục tiêu cao hơn, đó là hỗ trợ hàng Việt tham gia vào sân chơi thế giới.

Năm 2025, lần đầu tiên Central Retail Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức sự kiện “Ngày Việt Nam tại Pháp” (khai mạc ngày 11/10/2025, tại siêu thị Monoprix, Paris). Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp Việt Nam, đại diện cho nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực và tiềm năng như nông sản và thực phẩm chế biến cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, thủy sản chế biến, trái cây nhiệt đới. Tất cả được sản xuất và chế biến theo các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, HACCP, ISO, với khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Central Retail phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức “Ngày Việt Nam tại Pháp” khai mạc ngày 11/10/2025, tại siêu thị Monoprix, Paris (Ảnh: Central Retail Việt Nam).

Chia sẻ về mục tiêu của sự kiện, ông Olivier Langlet, cho biết Ngày Việt Nam tại Pháp được tổ chức giữa lòng Paris, tại Monoprix, một trong những không gian bán lẻ mang tính biểu tượng của thành phố.

“Đây là cột mốc quan trọng trong cam kết dài hạn của Central Retail, thể hiện rõ định hướng chiến lược Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn - Better for Vietnam. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ các nhà sản xuất, hợp tác xã và thương hiệu trong nước đưa những sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế”, ông chia sẻ.

Với sự nỗ lực và đồng hành của các doanh nghiệp, năm 2025, Central Retail đã nhận được thư cảm ơn của Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Công Thương đánh giá cao, mong muốn hợp tác Tập đoàn Central Retail Việt Nam, đặc biệt trong công tác phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức thành công Tuần hàng Việt Nam đầu tiên tại hệ thống Monoprix vào ngày 11/10/2025 tại Monoprix và các hoạt động kết nối doanh nghiệp với Tập đoàn Casino, Pháp.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực và mang lại hiệu ứng lan toả tích cực, không chỉ giúp người tiêu dùng Pháp có thêm những trải nghiệm mới mẻ và chân thực về sản phẩm Việt Nam, mà còn góp phần làm phong phú thêm danh mục hàng hóa của hệ thống Monoprix. Đồng thời, các hoạt động này giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp, hiểu biết sâu hơn về thị trường Pháp và các hệ thống phân phối hiện đại tại châu Âu.

Gần 40 doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ trực tiếp đội ngũ thu mua của Tập đoàn Casino (Pháp) (Ảnh: Central Retail Việt Nam).

Sự ghi nhận của Bộ Công Thương tiếp thêm động lực để Central Retail Việt Nam tiếp tục hành trình của mình với vai trò không chỉ là nhà bán lẻ hàng đầu mà còn là đối tác chiến lược, đồng hành cùng Việt Nam nâng tầm giá trị sản phẩm nội địa và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt là ví dụ điển hình của định hướng chiến lược “Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn”. Chi tiết tham khảo tại báo cáo chiến lược “Better for Vietnam” tại https://centralretail.com.vn/bao-cao-nam-2025-vi-mot-viet-nam-thinh-vuong-hon/