Cargill vững vàng vị thế hàng đầu trong ngành chăn nuôi Việt Nam

Tại Việt Nam, ngành chăn nuôi không chỉ chủ động nguồn thực phẩm cho 100 triệu người dân, đảm bảo sinh kế cho nông dân và an sinh xã hội, mà còn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, ngành đối mặt nhiều khó khăn và thách thức như cạnh tranh do toàn cầu hóa thương mại, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn sinh học... ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh này, doanh nghiệp không chỉ có nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, mà còn đóng vai trò kết nối người nông dân với các khâu đầu chuỗi và thị trường tiêu thụ thông qua giải pháp toàn diện bảo vệ ngành chăn nuôi và nguồn cung cấp đạm lâu dài, có chất lượng cho người dân, góp phần định hình tương lai của ngành theo các xu hướng nông nghiệp hiện đại.

Nhà máy Cargill tại Bình Dương.

Gần 30 năm gắn bó với Việt Nam, Cargill luôn nỗ lực duy trì vị thế hàng đầu về dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi thông qua hoạt động đóng góp cho ngành chăn nuôi, giúp khách hàng phát triển bền vững, thành công.

Dẫn đầu với những thành tựu nổi bật

Cargill vừa được vinh danh ở vị trí thứ 3 trong danh sách "Top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín 2024" theo xếp hạng của Vietnam Report công bố cuối năm 2024. Vị trí này được đánh giá qua các tiêu chí về năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và giải pháp, uy tín truyền thông và nhận xét của người tiêu dùng.

Trước đó, công ty cũng được vinh danh với hai giải thưởng lớn trong ngành là "Doanh nghiệp tiêu biểu về sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp" và "Doanh nghiệp tiêu biểu về sản xuất thức ăn chăn nuôi bổ sung" tại lễ trao giải Vietstock Awards, dưới sự chủ trì của Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Những giải thưởng này ghi nhận nỗ lực của Cargill trong đầu tư nghiên cứu, áp dụng công nghệ dinh dưỡng tiên tiến của thế giới nhằm mang đến nguồn thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, an toàn, phù hợp với thổ nhưỡng và con giống từng địa phương, giải quyết các thách thức về môi trường cũng như khó khăn trong vận hành trang trại.

Sản phẩm thích ứng với điều kiện địa phương

Cargill có bề dày 159 năm kinh nghiệm trên toàn cầu với hệ thống các trung tâm đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, thực phẩm đặt tại khắp các châu lục.

Tại Việt Nam, Cargill có 10 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 1 trại nuôi heo giống, 1 trung tâm ứng dụng công nghệ dinh dưỡng thủy sản và khoảng 1.300 nhân viên, luôn chú trọng đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đưa ra các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao thích ứng với điều kiện và con giống địa phương, tối ưu sức khỏe và năng suất cho mọi giai đoạn của các loài từ gia súc, gia cầm đến thủy sản.

Trại heo giống Cargill.

Tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, là đối tác chiến lược của ngành chăn nuôi

Chuyển đổi số là nhân tố quyết định, là đòn bẩy giúp ngành chăn nuôi phát triển trong thời đại 4.0.

Cargill hiện hỗ trợ khách hàng kịp thời nâng cao hiệu quả chăn nuôi thông qua các ứng dụng như hệ thống dinh dưỡng CNS toàn cầu (phân tích, tính toán, cân đối dinh dưỡng chính xác theo từng giai đoạn giúp vật nuôi phát triển tối đa theo di truyền giống, tối ưu chi phí); ứng dụng "POP" (đo lường năng suất và tối ưu dinh dưỡng cho vật nuôi ở các giai đoạn như sinh sản, thú non và xuất chuồng); bộ đôi phần mềm Agriness và Smart Farm (tối ưu quản lý vận hành trang trại, kiểm soát an toàn sinh học, giảm chi phí, tăng năng suất).

Đặt khách hàng làm trọng tâm, nắm bắt xu hướng thị trường, tuân thủ luật định trong nước và quốc tế, Cargill cung cấp nguyên liệu từ chế phẩm sinh học thiên nhiên, giúp thay thế kháng sinh cho các doanh nghiệp chăn nuôi trong và ngoài nước, từng bước hỗ trợ người chăn nuôi Việt Nam phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tiêu thụ đạm lành mạnh, nhân đạo.

Gà nuôi bằng cám Cargill.

Một ví dụ điển hình là với dòng sản phẩm dinh dưỡng thảo mộc thiên nhiên để nuôi gà đẻ, Cargill đã giúp trang trại Khai Thông Happy Farm thuộc công ty Khai Thông sản xuất trứng gà nuôi thả (cage-free) có độ ngọt và thơm tự nhiên, an toàn cho người tiêu dùng, đạt được các tiêu chuẩn cao về đạo đức và môi trường, góp phần thúc đẩy chăn nuôi bền vững.

Cargill kỷ niệm 30 năm thành lập và hoạt động tại Việt Nam vào năm 2025. Trong suốt hành trình ba thập kỷ này, Cargill cho hay luôn nỗ lực đóng góp phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung và sự thành công của người chăn nuôi nói riêng, góp phần nuôi dưỡng thế giới theo một phương thức an toàn, có trách nhiệm và bền vững.