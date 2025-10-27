CapitaLand Development được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc”

Những giải thưởng này khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong thiết kế đổi mới, phát triển bền vững và lan tỏa tác động tích cực đến cộng đồng.

Trong đó, các giải thưởng tiêu biểu bao gồm “Giải thưởng Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc”, “Giải thưởng Nhà phát triển bất động sản được yêu thích” và “Giải thưởng cho những tác động xã hội”.

Đồng phát triển cùng Tập đoàn United Overseas Australia (UOA), Orchard Mansion - thuộc tổng dự án Sycamore tại TPHCM - đã nhận danh hiệu “Dự án nhà ở xuất sắc (Việt Nam)”.

Bên cạnh đó, các phân khu khác của Sycamore cùng với The Fullton - hợp tác phát triển cùng Far East Organization tại tỉnh Hưng Yên - cũng được xướng tên ở những giải thưởng hàng đầu.

CLD nhận danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc”, cùng 10 giải thưởng khác tại VPA 2025 (Ảnh: BTC).

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và Quốc tế, chia sẻ: “CLD tự hào được vinh danh 11 hạng mục tại Lễ trao giải Bất động sản Việt nam PropertyGuru năm nay, nổi bật trong đó là danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc”, minh chứng cho chuyên môn sâu rộng và nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên công ty trong việc kiến tạo những dự án vượt tầm”.

Ông Tan Wee Hsien nhấn mạnh, giải thưởng là động lực để CLD tiếp tục nỗ lực, hướng đến mục tiêu mở rộng danh mục nhà ở tại Việt Nam lên 30.000 căn vào năm 2029. CLD giữ vững cam kết định hình những không gian sống bền vững, tạo lập cộng đồng thịnh vượng, qua đó khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản được tin chọn hàng đầu.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và Quốc tế, nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc” tại VPA 2025 (Ảnh: BTC).

Là một trong những dự án tiêu biểu trong khu vực, The Orchard được vinh danh “Dự án nhà ở hoàn thiện xuất sắc”, ghi dấu ấn với chất lượng xây dựng vượt trội và mức độ hấp thụ ấn tượng từ thị trường.

Orchard Grand đã được trao danh hiệu “Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc (Khu vực TPHCM mở rộng)” nhờ lối thiết kế sáng tạo, tiện ích cao cấp cùng khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu cư dân thành thị, thiết lập chuẩn mực mới cho phong cách sống hiện đại và thời thượng tại Việt Nam.

Orchard Grand đã được trao danh hiệu “Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc (Khu vực TPHCM mở rộng)” (Ảnh: BTC).

Ở phân khúc thấp tầng, Orchard Mansion - phân khu mới nhất của Sycamore - đã được vinh danh là “Dự án nhà ở xuất sắc” tại khu vực TPHCM mở rộng và cả Việt Nam.

Bên cạnh đó, The Fullton - dự án nhà ở thấp tầng hạng sang của CLD - cũng gặt hái ba giải thưởng, gồm: “Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực Hà Nội mở rộng)”, “Thiết kế kiến trúc nhà ở hạng sang xuất sắc”, và “Thiết kế cảnh quan nhà ở hạng sang xuất sắc”.

Không chỉ sở hữu ngôn ngữ kiến trúc tinh tế nổi bật và cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ, The Fullton còn thể hiện sự chỉn chu trong từng đường nét cùng việc tích hợp hài hòa các tiện ích xanh, hứa hẹn mang đến cho cư dân tương lai đặc quyền sống nghỉ dưỡng an nhiên giữa lòng đô thị.

Orchard Mansion giành giải “Dự án nhà ở xuất sắc (Việt Nam)” (Ảnh: BTC).

The Fullton được tôn vinh với ba giải thưởng tại VPA 2025, ghi dấu ấn trong thiết kế kiến trúc, cảnh quan và kiến tạo chuẩn sống sang trọng (Ảnh: BTC).

CLD tiếp tục được vinh danh tại hạng mục “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc” năm thứ tư liên tiếp, cùng với “Giải thưởng cho những tác động xã hội”.

Lấy phát triển bền vững làm giá trị cốt lõi, CLD không ngừng chuẩn hóa việc tích hợp các tiện ích xanh và đảm bảo các dự án đạt chứng nhận công trình xanh.

Kể từ năm 2007, với sự đồng hành của Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope, CLD đã nỗ lực hỗ trợ công tác giáo dục trẻ em tại Việt Nam thông qua hoạt động cải tạo trường học thuộc chương trình “Trường CapitaLand hy vọng”, cùng các sáng kiến cộng đồng như “Cặp sách cho em” và “Dinh dưỡng học đường”.

Đến nay, đội ngũ công ty đã đóng góp hơn 26.000 giờ tình nguyện, góp phần cải thiện môi trường học tập và mang lại cơ hội tiếp bước cho hơn 19.000 trẻ em, thanh thiếu niên trên cả nước.

CLD được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản bền vững” năm thứ tư liên tiếp tại VPA (Ảnh: BTC).

CLD cũng được vinh danh với “Giải thưởng Nhà phát triển bất động sản được yêu thích” - hạng mục lần đầu tiên được tổ chức và bình chọn công khai. Những ghi nhận này tiếp tục củng cố vững chắc vị thế hàng đầu của CLD trên thị trường bất động sản Việt Nam.