Cảnh báo sữa tắm trẻ em Lactacyd Baby nghi bị làm giả

Nhận được văn bản số 2617 về việc phát hiện sản phẩm mỹ phẩm giả mang tên Lactacyd Baby Extra Milky - một loại sữa tắm dành cho trẻ sơ sinh được sử dụng phổ biến trên thị trường, Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo và đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm mỹ phẩm giả Lactacyd Baby Extra Milky nêu trên.

Các cơ sở trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên; chỉ mua bán mỹ phẩm tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp. Người tiêu dùng không mua bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.

Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng mỹ phẩm lưu hành, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã được giao nhiệm vụ lấy mẫu, kiểm tra các sản phẩm đang bày bán, đặc biệt là những dòng có nguy cơ cao bị làm giả.

Kết quả kiểm nghiệm sẽ được báo cáo ngay cho Sở Y tế và cơ quan chức năng, từ đó đưa ra biện pháp xử lý quyết liệt, ngăn chặn hàng giả tiếp tục xâm nhập thị trường.

Người dùng cần cảnh giác khi sản phẩm sữa tắm, gội trẻ em Lactacyd Baby nghi bị làm giả (Ảnh minh hoạ: Nam Anh).

Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhất là các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, và cần kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, mã vạch cũng như nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo mua đúng hàng chính hãng.

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nhận được báo cáo từ Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam về việc phát hiện sản phẩm sữa tắm gội Lactacyd Baby Extra Milky bị làm giả.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, sản phẩm giả được phát hiện tại nhiều địa điểm, bao gồm các sàn thương mại điện tử như Shopee và các cửa hàng bán lẻ như HD Mart Gia Lai. Doanh nghiệp đã cung cấp các bằng chứng so sánh sản phẩm thật và giả, chỉ ra nhiều điểm khác biệt rõ rệt.

Một số dấu hiệu nhận biết sản phẩm giả bao gồm: bao bì và nắp chai có phông chữ khác lạ, số lô không thể truy vết trong hệ thống nội bộ, ngày sản xuất được ký hiệu là "MGF" thay vì "MFG", số lô in bằng mực thường thay vì laser như hàng chính hãng. Ngoài ra, chất lượng và mùi của sản phẩm giả cũng khác biệt rõ rệt so với hàng thật.

Kim Anh