Cảnh báo lừa đảo vắc xin Covid-19: Việt Nam-Mỹ tập huấn phân biệt thật, giả

Dân trí Đại diện Tổng cục quản lý thị trường cho biết sẽ tổ chức tập huấn phân biệt vắc xin chính hãng Pfizer cho toàn lực lượng quản lý thị trường.

Mới đây, ngày 12/6, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vắc xin Pfizer cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là vắc xin do công ty Pfizer và BioNTech phối hợp sản xuất.

Ngày 16/6 tới đây, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HIS) Hoa Kỳ và hãng dược phẩm Pfizer tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến phân biệt vắc xin chính hãng Pfizer cho toàn lực lượng quản lý thị trường.

Tại buổi tập huấn, toàn bộ lực lượng quản lý thị trường ở 64 điểm cầu sẽ được Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HIS) Hoa Kỳ chia sẻ về công tác điều tra vụ việc liên quan đến các sản phẩm trang thiết bị, vật tư y tế, đặc biệt việc buôn bán vắc xin Covid-19 giả và kết quả điều tra của các văn phòng của HIS trên toàn thế giới.

Tiếp theo đó, đại diện hãng dược phẩm Pfizer sẽ thông các nội dung liên quan đến đặc điểm an ninh của sản phẩm, quy cách, tính chất đóng gói và các đặc điểm khác được sử dụng để xác định một vắc xin có hợp pháp, đảm bảo nguồn gốc cho toàn lực lượng quản lý thị trường.

Những câu hỏi, thắc mắc về những nội dung liên quan đến việc phân biệt vắc xin Pfizer của lực lượng quản lý thị trường sẽ được Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HIS) Hoa Kỳ và đại diện hãng dược phẩm Pfizer giải đáp tại buổi tập huấn.

Trước đó, Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Để tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không an toàn, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) khuyến cáo, yêu cầu người dân tỉnh táo để tránh sập bẫy.

Các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu vắc xin phòng Covid-19 cần tiếp xúc đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất vắc xin, hạn chế thông qua các bên trung gian.

Các loại vắc xin phòng Covid-19 sử dụng tại Việt Nam phải được Bộ Y tế cấp phép có điều kiện sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi lô vắc xin phòng Covid-19 khi nhập khẩu về Việt Nam phải được Cục Quản lý dược, Bộ Y tế kiểm soát cấp phép lưu hành. Tất cả các vắc xin đều phải được bảo quản trong hệ thống dây chuyền lạnh.

Mới đây, ngày 12/6, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vắc xin Pfizer cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là vắc xin do công ty Pfizer và BioNTech phối hợp sản xuất. Đến thời điểm này, Pfizer là vắc xin phòng Covid-19 thứ tư được Việt Nam cấp phép khẩn cấp, sau AstraZeneca, Sputnik V và Sinopharm.

Nguyễn Mạnh