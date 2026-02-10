Căng thẳng thanh khoản giảm, thêm ngân hàng thứ 2 giảm lãi suất huy động

ABBank công bố khung lãi suất tiền gửi mới dành cho khách hàng cá nhân, theo hình thức nhận lãi cuối kỳ, áp dụng từ ngày 2/2. Lãi suất huy động các kỳ hạn 1-60 tháng dao động từ 3,6%/năm đến 6,1%/năm, giảm so với tháng trước.

Các kỳ hạn 3-5 tháng cũng giảm với mức tương đương về còn 3,8%/năm. Kỳ hạn 6-9 tháng, 12 tháng neo lãi suất tiền gửi chỉ còn ở mức 6,1%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng đầu năm. Các kỳ hạn 13-36 tháng đều chung 6,1%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Đối với tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần có lãi suất là 0,5%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất là 0,1%/năm.

Tuy nhiên, đối với hình thức gửi online, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất nhỉnh hơn với kỳ hạn chính như 1 tháng và 3 tháng sẽ nhận về lần lượt 3,8%/năm; 4%/năm. Các kỳ hạn gửi trực tuyến từ 6 tháng trở lên sẽ được hưởng lãi suất huy động lên tới 6,3%/năm.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, ngân hàng đầu tiên đã hạ lãi huy động là Sacombank. Ngân hàng này giảm lãi suất tiền gửi trực tuyến chia theo bậc thang. Với huy động tại quầy, lãi suất giảm ở nhiều kỳ hạn ngắn, trong khi kỳ hạn 15-18 tháng tăng lên 5,4%/năm và các kỳ hạn dài vẫn giữ nguyên mức 5,4%/năm.

Ghi nhận cho thấy, cao điểm cuối năm, từ cuối tháng 12, loạt ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng lãi huy động, trong đó mức lãi tại các kỳ hạn ngắn kịch trần với 4,75%/năm, với các kỳ hạn dài đưa mặt bằng chung lên 7%/năm, có nơi lên đến 9%/năm.

Về xu hướng này, giới chuyên gia cho biết lãi tiền gửi tăng do tác động của nhu cầu vốn lớn, chênh lệch kỳ hạn huy động - cho vay. Khi cao điểm vốn đi qua, lãi suất dự báo sẽ hạ nhiệt về vùng hợp lý.