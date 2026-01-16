Lãi suất tiết kiệm tăng dồn dập, vượt xa ngưỡng 7%/năm

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) ngày 16/1 đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, áp dụng cho cả hình thức gửi tại quầy và trực tuyến.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm vừa được nhà băng này cập nhật, lần đầu tiên lãi suất tiền gửi tại quầy được MBV niêm yết ngang bằng với lãi suất gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 3 đến 36 tháng, trong đó mức lãi suất cao nhất lên tới 7,2%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3-5 tháng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,5%/năm; và kỳ hạn 12-36 tháng đạt 7,2%/năm.

So với trước, lãi suất tiền gửi tại quầy của MBV tăng 1%/năm đối với kỳ hạn 6-11 tháng và tăng tới 1,3%/năm với kỳ hạn 12-36 tháng; trong khi lãi suất gửi trực tuyến tăng 0,8-1,2%/năm tùy kỳ hạn.

Với hình thức tiết kiệm lĩnh lãi hằng tháng, MBV niêm yết mức lãi suất 6,97%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, cao hơn mặt bằng chung của nhiều ngân hàng hiện nay.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 16/1 cho thấy mặt bằng lãi suất ngành ngân hàng tiếp tục xu hướng tăng rõ nét, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Mức lãi suất huy động niêm yết trên 7%/năm tưởng chừng như hiếm hoi trên thị trường cách đây khoảng 3 tháng thì nay đã xuất hiện tại nhiều ngân hàng.

Nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì lãi suất ở mức thấp nhất thị trường, với kỳ hạn 12 tháng phổ biến quanh 5,2-5,3%/năm và kỳ hạn 18 tháng tối đa 5,3%/năm, qua đó đóng vai trò “neo” mặt bằng chung. Trong khi đó, khối ngân hàng thương mại cổ phần có sự phân hóa mạnh, nhiều nhà băng đẩy lãi suất kỳ hạn 6-18 tháng lên mức cao để thu hút dòng tiền trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng và áp lực thanh khoản gia tăng.

MBV, PGBank và OCB nằm trong nhóm dẫn đầu về lãi suất huy động. MBV và PGBank niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 7,2%/năm, trong đó PGBank còn đưa lãi suất kỳ hạn 18 tháng lên tới 7,3%/năm - cao nhất thị trường hiện nay. Một số ngân hàng khác như Bac A Bank, Techcombank, Vikki Bank cũng áp sát ngưỡng 6,8-6,95%/năm ở các kỳ hạn dài, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ở phân khúc tiền gửi trung - dài hạn.

Ở các kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng, lãi suất nhìn chung ổn định và chịu sự chi phối của trần lãi suất, phổ biến trong khoảng 4-4,75%/năm tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, trong khi nhóm ngân hàng lớn vẫn thấp hơn đáng kể.

Theo thống kê từ đầu tháng 1, đã có 9 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV tăng lãi suất huy động. ACB là đơn vị duy nhất giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.