Cảng biển TPHCM kỳ vọng lọt vào "Top 10 cảng container lớn nhất thế giới"

Cùng đi trong đoàn có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND, giám đốc các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố cùng các cán bộ sở, ngành, địa phương liên quan.

Mở rộng đầu tư cảng Cái Mép Hạ

Xuất phát từ bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn), Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã xuôi dòng sông Sài Gòn đi khảo sát dọc tuyến luồng, vị trí xây dựng cảng Cần Giờ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, khu vực cảng Cái Mép Hạ.

Tại cảng Germalink (khu vực Cái Mép, phường Tân Phước), ông Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo về quy hoạch cảng biển, tuyến giao thông kết nối, vị trí các bến cảng Cái Mép Hạ, logistics, đề án nghiên cứu khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ.

Ông Nguyễn Văn Được tham quan, thị sát cảng Cái Mép – Thị Vải (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại vị trí khảo sát, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển (Portcoast), trình bày định hướng phát triển cảng biển TPHCM mới.

Theo quy hoạch, khu vực sông Sài Gòn sẽ hình thành cảng khách quốc tế 30.000 GT, sức chở khoảng 1.200 hành khách, phù hợp với tĩnh không cầu Phú Mỹ, kết hợp cùng các khu bến du thuyền. Tại Mũi Đèn Đỏ, cảng tàu khách quốc tế 60.000 GT (1.600-2.200 hành khách) sẽ được xây dựng, còn các siêu tàu khách 6.000-8.000 hành khách dự kiến sẽ cập bến tại khu vực Bãi Trước, Vũng Tàu.

Sau khi sáp nhập, cảng biển TPHCM mới được kỳ vọng lọt “Top 10 cảng container lớn nhất thế giới”. Riêng tại khu vực Cái Mép, năm 2024 đã thông qua 328 triệu tấn hàng hóa (gồm TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh), chiếm 38% tổng lượng hàng cả nước.

Trong đó, sản lượng container đạt 21,2 triệu TEU (gồm TPHCM và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây), tương đương 71% tổng lượng container thông qua cảng biển Việt Nam.

Cảng Gemalink hiện được đánh giá là điểm sáng trong huy động vốn tư nhân phát triển hạ tầng cảng biển. Công ty vận tải container CMA-CGM của Pháp đã cam kết chọn Gemalink làm cảng trung chuyển tại châu Á, dịch chuyển hơn 2 triệu TEU từ Malaysia và Singapore về Cái Mép.

Đồng thời, nhiều hãng tàu lớn như MSC, ONE, COSCO, OOCL, Evergreen đã mở tuyến trực tiếp từ Gemalink đi Mỹ, châu Âu và châu Phi.

Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải đủ tiềm năng trở thành cảng biển hàng đầu thế giới (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Cao Hồng Phong, Phó giám đốc cảng Gemalink, cũng trao đổi với đoàn công tác về tình hình hoạt động của đơn vị cũng như một số đề xuất, quy hoạch đang triển khai nhằm phát huy tối đa lợi thế tuyến cảng biển Cái Mép - Thị Vải. Với lợi thế tự nhiên, nguồn hàng ổn định và quy hoạch đồng bộ, Gemalink kiến nghị UBND TPHCM sớm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng tổng hợp CMH.

Theo quy hoạch mới mà Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và Bộ Xây dựng đang đề xuất, với việc điều chỉnh mặt bằng bến Cái Mép Hạ sẽ mở rộng, tăng chiều dài tuyến bến đảm bảo tiếp nhận đồng thời 2 tàu 250.000DWT. Điều này sẽ cho phép kéo dài cầu cảng Gemalink thêm khoảng 390m về hạ lưu nối liền với tuyến bến cảng Cái Mép Hạ.

Việc kết nối liền tuyến bến của các bến cảng SSIT – Gemalink – Cái Mép Hạ sẽ tạo thành tuyến bến liền lạc nhau, chiều dài đến năm 2030 đạt 3,5km và nếu tính từ CMIT, TCTT đến Cái Mép Hạ là 11km.

Với quy hoạch nêu trên thì toàn bộ khu vực từ bến cảng CMIT hiện hữu đến bến cảng Cái Mép Hạ hạ lưu sẽ có tuyến bến dài khoảng 22km, lớn hơn quy mô cảng Singapore. Khi đó, khu vực Cái Mép sẽ có lợi thế về chiều dài tuyến bến và cỡ tàu tiếp nhận không quốc gia nào trên thế giới có được.

Cái Mép – Cần Giờ đủ tiềm năng thành cụm cảng hàng đầu thế giới

TPHCM định hướng trở thành trung tâm tài chính - dịch vụ; Bình Dương phát triển công nghiệp công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu là vùng kinh tế biển, trọng tâm là cảng biển và khu lọc - hóa dầu. Trong chiến lược chung này, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và Nhà máy hóa dầu Long Sơn có vai trò đặc biệt quan trọng, là động lực tăng trưởng của cả vùng Đông Nam Bộ.

Phối cảnh quy hoạch cụm cảng Cái Mép – Thị Vải

Sau khi đi khảo sát, nghe báo cáo từ các đơn vị vận hành cảng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao kết quả mà cảng Gemalink đạt được, đặc biệt là tỷ lệ nội địa hóa, chuyển đổi xanh.

Theo định hướng, TPHCM sẽ phát triển theo mô hình trung tâm - ba vùng phát triển. Trong đó, khu vực TPHCM giữ vai trò trung tâm tài chính, công nghệ cao và thương mại dịch vụ; khu vực Bình Dương là trung tâm công nghiệp công nghệ cao; còn khu kinh tế biển Bà Rịa - Vũng Tàu đảm nhiệm các dịch vụ cảng biển, logistics, cùng với phát triển du lịch và giải trí biển.

Ông Được nhấn mạnh, kinh tế biển có vai trò quan trọng trong sự phát triển của TPHCM và đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng của đất nước trong giai đoạn tiếp theo...

Qua khảo sát, tìm hiểu, nghiên cứu các quy hoạch về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng biển Cần Giờ, các tuyến giao thông kết nối, khu thương mại tự do, logistics…, cho thấy khu vực này đang hình thành sức hút, sự phát triển mạnh mẽ cho thành phố trong tương lai gần.

"Qua chuyến khảo sát hôm nay, tôi thấy rằng tiềm năng của khu vực cảng Cái Mép - Cần Giờ rất lớn. Với quyết tâm chính trị cao nhất của TPHCM, dồn nguồn lực cùng với kêu gọi các nhà đầu tư, tôi tin cụm cảng biển Cái Mép - Cần Giờ sẽ trở thành một trong những trung tâm cảng biển mạnh của Việt Nam và thế giới", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận định.