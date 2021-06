Cán bộ dầu khí học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những điều bình dị nhất

Dân trí Bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, theo Bác: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố".

Dưới đây là tham luận của Giàn trưởng Nguyễn Thanh Tĩnh tại Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam. Theo Bác "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố".

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh trong hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu.

Khắc ghi lời Bác dạy, là một người lao động dầu khí, trên cương vị là Chi ủy viên chi bộ 2; Trưởng giàn cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, đối với anh em trong giàn: Tôi luôn cởi mở, gần gũi, thấu hiểu khó khăn để kịp thời động viên, hỗ trợ; nhưng không che đậy những khuyết điểm mà kịp thời nhắc nhở, khi anh em đồng nghiệp mắc lỗi, cùng tìm biện pháp khắc phục, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống để giàn khoan là ngôi nhà thứ hai tràn đầy tình thương yêu, sẻ chia của những người đồng nghiệp, đồng chí.

Cùng tập thể chi ủy, tôi luôn tìm kiếm, phát hiện ra những nhân viên có đức, có tài để đào tạo, bồi dưỡng trở thành những đảng viên ưu tú; trong 5 năm qua chi bộ tôi đã kết nạp 22 đảng viên mới. Cá nhân tôi không ngừng tự học, trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ: hoàn thành chứng chỉ tin học lập trình python, chứng chỉ tiếng Anh TOIEC đạt 795 điểm. Đồng thời tôi luôn giúp đỡ, trao đổi, tạo điều kiện cho anh em có cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ lý luận, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, chuyên môn nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Trưởng giàn Cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Nhớ lại cách đây 10 năm, vị trí Trưởng giàn chưa có nhiều người Việt Nam đủ kinh nghiệm để có thể đảm đương được vị trí này. Mặc dầu tuổi đời còn trẻ, bản thân lại chưa từng kinh qua nhiệm vụ này; dự án Biển Đông là một trong những dự án đầu tiên, quy mô lớn nhất do người Việt Nam chế tạo có áp suất và nhiệt độ cao bậc nhất trong khu vực.

Thực hiện lời dạy của Bác: "Cán bộ phải đi đầu trong mọi công việc, từ chỉ đạo đến vận động, tập hợp lực lượng, triển khai thực thi nhiệm vụ"; nhận thức sâu sắc trách nhiệm, bổn phận của mình trước Công ty, Tập đoàn, mặc dầu nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng khi Tổ quốc cần tôi luôn sẵn sàng. Sau thời gian cố gắng nỗ lực, tôi đã được bổ nhiệm quyền Trưởng giàn kể từ tháng 6/2013 thay thế chuyên gia nước ngoài trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất trên các công trình Biển chỉ sau 6 tháng, qua đó tiết kiệm được khoảng 13,8 tỷ đồng (600.000 USD) mỗi năm tiền thuê chuyên gia nước ngoài.

Hình ảnh tại Triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý.

Trong 8 năm với vị trí trưởng giàn tôi luôn sáng tạo, không cứng nhắc, không chấp nhận tư duy lối mòn và chủ nghĩa kinh nghiệm, mà hướng tới sự đổi mới, hiệu quả để ngày càng đạt kết quả tốt hơn. Tôi đã chủ trì, phối hợp cùng các đồng nghiệp có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Tiêu biểu như:

Sáng kiến đạt giải đặc biệt cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Làm sạch giếng Mộc Tinh và Hải Thạch bằng hệ thống thiết bị khai thác (phối hợp cùng nhóm 4 tác giả). Tổng giá trị tiết kiệm từ sáng kiến này là gần 70 tỷ đồng (3.040.000 USD).

Sáng kiến cấp Công ty: Kết nối trực tiếp nguồn khí từ bồn ổn áp cấp cho bơm cao áp (cấp thủy lực cho các van an toàn đầu giếng Mộc Tinh 1), tách nguồn khí điều khiển, giảm thiểu nguy cơ dừng giàn do mất áp hệ thống khí điều khiển khi chạy bơm. Giải pháp đã tiết kiệm cho Công ty hơn 5,94 tỷ đồng (258.494 USD).

Tham gia vào đề án nghiên cứu để áp dụng công nghệ 4.0 và áp dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác vận hành sản xuất và bảo dưỡng. Xây dựng văn hóa an toàn trên Giàn, luôn khuyến khích người lao động viết thẻ quan sát an toàn qua đó phân tích và tìm biện pháp khắc phục tránh giảm tối thiểu tai nạn xảy ra đã giúp cho Biển Đông POC kể từ khi đưa dự án vào vận hành khai thác đạt 3.094 ngày và 25 triệu giờ công lao động tuyệt đối an toàn không có tai nạn sự cố.

Ghi nhớ sâu sắc lời Người dạy: "Đoàn kết làm ra sức mạnh", "Đoàn kết là then chốt của thành công". Tôi đã cùng đồng nghiệp xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ trên Giàn Hải Thạch - Mộc Tinh với tinh thần "như anh em một nhà".

Thông qua rất nhiều hoạt động như: thăm hỏi động viên kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động vui chơi cho cán bộ nhân viên trên Giàn trong các ngày lễ, tết như: thi gói bánh chưng dịp tết Nguyên đán, thi đấu bóng bàn, cờ tướng, cờ vua… góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Biển Đông POC là: "Đoàn kết một lòng, Biển Đông ngời sáng".

Trong bối cảnh tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, từ đầu năm 2020 đến nay là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam. Người lao động dầu khí phải đối diện khó khăn không chỉ trong công việc, mà còn trong cả đời sống tình cảm, gia đình.

Do dịch bệnh hạn chế di chuyển, việc đổi ca trên tàu thuyền, giàn khoan hay ở các dự án tại nước ngoài kéo dài hằng tháng, hằng năm; nhiều người phải kiêm nhiệm thêm nhiều vị trí, làm việc gấp đôi, gấp ba ngày thường; có những người cả năm không được đổi ca, mắc kẹt giữa biển khơi, lênh đênh trên những con tàu chở dầu hay ở sa mạc Sahara đầy khắc nghiệt...

Lo lắng, nhớ nhà, muốn về với gia đình là cảm xúc chung không thể nào tránh khỏi, nhưng với mỗi người dầu khí, sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật, tuân thủ các quy định an ninh, an toàn như đã ngấm vào máu, nên dù trong hoàn cảnh nào chúng tôi cũng vững vàng, lao động với ý thức kỷ luật, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn.

Kết quả là, tập thể người lao động Petrovietnam đã tự tin bước qua khủng hoảng, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và an ninh trên biển, hoàn thành vượt mức nộp ngân sách nhà nước: Năm 2020 là 83.000 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm 2021 là 32.400 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ 2020); cùng với việc duy trì sản xuất, ổn định dòng tiền, không có người nhiễm Covid-19, Petrovietnam đã đạt được "mục tiêu kép" trong khủng hoảng kép; tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh, vị thế đầu tầu, vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước.

Cán bộ, người lao động dầu khí luôn ý thức rằng những kết quả đạt được, bên cạnh sự nỗ lực của tập đoàn có sự hỗ trợ, phối hợp của nhân dân cả nước. Năm 2020, Tập đoàn cũng đã dành 300 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Trên tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng cả nước "chống dịch như chống giặc", kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí đã hỗ trợ gần 500 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy "Gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân". Nhận thức được trách nhiệm lớn lao là bảo vệ chủ quyền Tổ quốc giữa biển khơi, trong những năm qua ngoài nhiệm vụ duy trì sản xuất, tôi đã lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp cùng với anh em trên giàn kịp thời hỗ trợ nhiều ngư dân gặp hoạn nạn trên biển.

Giàn Hải Thạch Mộc Tinh nói riêng và các giàn khai thác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như là chỗ dựa tinh thần, như ngọn hải đăng hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển. Chúng tôi đã phối hợp cùng Trung tâm cứu hộ cứu nạn khu vực III hỗ trợ, cứu nạn 7 trường hợp, trong đó 13 ngư dân được đưa lên Giàn chăm sóc y tế, sau đó bố trí phương tiện đưa ngư dân về Vũng Tàu an toàn. Có trường hợp ngư dân bị tai biến mạch máu não, chúng tôi đã đề nghị Công ty điều trực thăng chở gấp ngư dân về Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm tối.

Nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Biển Đông POC nâng cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; định kỳ tôi tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện Lễ chào cờ trên biển. Đối với mỗi người dầu khí thì giây phút này là giây phút vô cùng thiêng liêng, khẳng định chúng tôi như những người lính sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Mỗi giàn khoan, nơi chúng tôi làm việc thực sự là cột mốc sống giữa biển khơi bao la của Tổ quốc.

Tiếp nối tinh thần này, đầu năm 2021, tôi vinh dự được lựa chọn tham gia hành trình "Mùa xuân từ những giếng dầu" do Đoàn thanh niên Tập đoàn phối hợp cùng các đơn vị trong Tập đoàn thực hiện trong 13 ngày (từ ngày 18/01-31/01/2021); lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng được rước từ giàn khai thác Hải Thạch đi qua 13 địa điểm gồm các công trình dầu khí tiêu biểu và địa danh lịch sử.

Lá cờ có một không hai ấy đã trải qua trọn một hành trình dài 3313 km từ ngoài Giàn khai thác xa bờ nhất, qua Mũi Cà Mau cực Nam của Tổ quốc đến cực Bắc, đặt tại Đài hương 468 Vị Xuyên - Hà Giang, như một lời khẳng định với các Anh hùng liệt sĩ rằng, nhờ có sự hy sinh của các anh, đất nước, non sông gấm hoa này được nối liền một dải.

Hành trình đã truyền cảm hứng sâu sắc đến thế hệ trẻ về lòng yêu nước, chủ quyền biển đảo thiêng liêng và tinh thần đoàn kết dân tộc. Con số 13 như một lời chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13 thành công rất tốt đẹp, mở ra một trang sử mới cho đất nước Việt Nam thân yêu như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Tôi, cũng như 60.000 người lao động dầu khí luôn mang trong mình tinh thần cống hiến hết mình. Chúng tôi hiểu rằng ngoài nhiệm vụ tìm nguồn "vàng đen", chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ rất thiêng liêng đó là góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tự hào về truyền thống 60 năm của ngành dầu khí, tự hào về ý chí nội lực, tinh thần yêu nước và khát vọng của những người đi tìm lửa càng thôi thúc chúng tôi xây dựng, bồi đắp lòng tự trọng về nghề nghiệp và tác phong làm việc, vì sự phát triển của đơn vị, của ngành và phát triển đất nước phồn vinh.

Những kết quả mà người lao động dầu khí đạt được chính là nhờ không ngừng học tập, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ từ những việc làm nhỏ nhất, là tinh thần lao động quên mình vì sự nghiệp "tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc" như mong muốn của Người lúc sinh thời.

Những hành động đẹp đã lan tỏa văn hóa Petrovietnam, là niềm tự hào, là sức mạnh để người dầu khí tự tin phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trường Thịnh